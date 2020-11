Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của Apple sẽ lập kỷ lục trong quý tới

Báo cáo tài chính cho thấy, Apple đạt doanh thu 64,7 tỷ USD trong quý 3/2020, so với kỳ vọng trước đó là 64 tỷ USD.

Do sự chậm trễ trong việc phát hành iPhone 12, doanh số bán iPhone trong quý vừa qua là 26,4 tỷ USD, giảm so với mức 33,4 tỷ USD một năm trước. Apple thường bắt đầu bán smartphone mới nhất vào hai tuần cuối cùng của quý 3, nhưng 2 trong số 4 mẫu mới trong năm nay vẫn chưa được bán.

Giám đốc tài chính của Apple Luca Maestri nói với các nhà phân tích: “Mặc dù iPhone 12 và 12 Pro được xuất xưởng vào tuần thứ 4 của quý 4, nhưng iPhone 12 Mini và 12 Pro đã được xuất xưởng vào tuần thứ 7, chúng tôi mong đợi doanh thu iPhone sẽ tăng trong quý 4".

Giá cổ phiếu của Apple đã giảm 5% trong giao dịch sau giờ làm việc, phản ánh sự thất vọng của thị trường khi công ty không đưa ra dự báo về mùa lễ quan trọng nhất trong năm.

Mestri nói rằng, tác động của dịch bệnh khiến khó dự đoán cụ thể, nhưng ông tin chắc doanh thu mùa lễ của Apple sẽ tăng từ mức kỷ lục 91,8 tỷ USD một năm trước. Ông nói: “Số vụ ở châu Âu đang tăng lên trong ngắn hạn, còn ở Mỹ thì nhiều và có nhiều điều không chắc chắn” , nhưng “chúng tôi rất tự tin… sẽ tăng doanh thu trong quý 4/2020".

Do số lượng người làm việc tại nhà tăng lên, doanh số bán máy tính Mac tăng 29% lên 9 tỷ USD, và doanh số bán máy tính bảng iPad tăng 46% lên 6,8 tỷ USD. Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, nói với các nhà phân tích: "Quý 3 năm nay là mức cao nhất trong lịch sử Mac, cao hơn 1,6 tỷ USD so với kỷ lục trước đó".

Tim Cook tin rằng người tiêu dùng buộc phải nâng cấp do ảnh hưởng của dịch bệnh, vì vậy doanh số Mac và iPad có thể quan trọng hơn đối với công ty. “Công việc từ xa sẽ không sớm trở lại trạng thái trước đây”, Cook nói.

Thiết bị đeo được (bao gồm cả tai nghe và đồng hồ thông minh) tăng 21% lên 7,9 tỷ USD. Mảng kinh doanh dịch vụ tăng trưởng 16%, đạt mức kỷ lục 14,5 tỷ USD. “Ngoại trừ iPhone, công ty đã tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái”, Mestri nói.

Nhà phân tích Paolo Pescatore của PP Foresight tin rằng dù iPhone bị trì hoãn nhưng Apple vẫn có thể vượt quá mong đợi, “rõ ràng là làm nổi bật sự đa dạng của các danh mục sản phẩm”.

Có hai khía cạnh đáng thất vọng trong báo cáo tài chính này: lợi nhuận ròng giảm 7,4% xuống 12,7 tỷ USD; doanh thu tại khu vực Trung Quốc Đại lục giảm 28,6% xuống 7,9 tỷ USD. Mestri cho rằng sự sụt giảm của hai chỉ số này là do việc phát hành iPhone 12 bị trì hoãn. Ông nói: “Chúng tôi đã ra mắt iPhone mới ở Trung Quốc một năm trước, nhưng không phải năm nay. Chúng tôi sẽ phát triển ở Trung Quốc vào quý cuối cùng của năm”.

Các nhà phân tích dự đoán rằng khi Cook tung ra 4 mẫu iPhone 12 trong tháng này, công ty dự kiến ​​sẽ lập kỷ lục lịch sử trong quý 4/2020. Cook cho biết trong một tuyên bố: "Bất chấp tác động liên tục của dịch bệnh, Apple vẫn đang trong thời kỳ hiệu quả nhất trong lịch sử. Được thúc đẩy bởi chiếc iPhone hỗ trợ 5G đầu tiên của chúng tôi, tất cả các sản phẩm mới đang nhận được phản hồi ban đầu rất tích cực từ người dùng".

Nhìn vào toàn bộ năm tài chính, doanh thu của Apple đã tăng 6% lên 274,5 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 10% lên 3,31 USD. Mestri nói rằng các chỉ số như doanh thu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do đều lập kỷ lục hàng năm.

Các nhà phê bình có thể chỉ ra rằng doanh thu của Apple chỉ tăng 17% trong 5 năm, khác xa so với mức tăng gấp 4 lần về giá trị thị trường so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do sự chú trọng ngày càng nhiều vào phần cứng và dịch vụ, sự phụ thuộc hiện tại của Apple vào iPhone đã giảm xuống, và những biến động theo chu kỳ về hiệu suất cũng giảm theo.

Doanh số bán iPhone của quý trước chiếm 41% tổng doanh thu của Apple, so với 52% trong cùng kỳ năm ngoái.

Phong Vũ