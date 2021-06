Các website lớn thế giới hoạt động trở lại sau 3 tiếng bị sập

Sự cố liên quan đến máy chủ bên thứ ba đã được khắc phục hoàn toàn sau gần 3 tiếng đồng hồ gián đoạn.

Khoảng 16h58’ chiều nay (giờ Hà Nội), đồng loạt nhiều website lớn trên thế giới đã rơi vào tình trạng không thể kết nối, máy chủ xuất hiện thông báo “Error 503 Service Unavailable.”

Có vô số trang được ghi nhận lỗi nhưng nổi bật nhất phải kể đến website của Amazon, Twitter, PayPal, Spotify, Twitch, The Guardian và The New York Times. Trong đó, khá hài hước khi tờ The Verge phải viết bài vào Google Docs để thông báo lỗi đến toàn thể độc giả.

Lỗi này được cho là xuất phát từ bên thứ ba có tên gọi Fastly, một nhà cung cấp dịch vụ CDN. Đến khoảng 19h41’ cùng ngày, Fastly thông báo đã khắc phục hoàn toàn sự cố dù việc truy cập các trang web có thể vẫn gặp khó.

Các website đồng loạt ghi nhận lỗi vào chiều nay theo thống kê của DownDetector.

CDN là gì?

CDN là viết tắt của Content Delivery Network, tức mạng phân phối nội dung. Về cơ bản, mỗi website đều có một máy chủ duy nhất đặt ở đâu đó khiến việc truy cập trở nên khó khăn và tốc độ truy cập chậm đi với người dùng ở nơi khác.

CDN tạo ra bản sao của website đó đặt ở nhiều nơi trên thế giới, giúp việc truy cập trở nên dễ dàng hơn. Giống như Cloudflare, Azure của Microsoft, AWS của Amazon, Fastly là một trong số ít những nhà cung cấp dịch vụ CDN của thế giới. Do đó khi có sự cố xảy ra, nó dễ dẫn tới hiện tượng lỗi cục bộ.

Ví dụ về thế nào là một máy chủ CDN.

Có phải hack?

Theo thông báo trên trang chủ của mình, Fastly hiện không đề cập đến lý do bị tin tặc tấn công. Họ thông báo tìm thấy lỗi một tiếng sau khi sự cố xảy ra trên diện rộng. Thời gian còn lại là để tiến hành việc cập nhật bản vá lỗi và giám sát.

Theo Fastly, hơn 80 máy chủ đặt ở các khu vực khác nhau đã chịu ảnh hưởng của sự cố lần này, trong đó có hai máy chủ đặt ở Singapore. Đó là lý do vì sao người dùng Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố quốc tế này.

Đến 19h41’, Fastly thông báo tình trạng dịch vụ đã được khôi phục như ban đầu. Dù vậy, người dùng sẽ gặp khó khăn khi truy cập do tăng thời gian tải trang và có thể không tải được bộ nhớ đệm (cache).

Phương Nguyễn