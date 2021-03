Cách giúp doanh nghiệp chuỗi cung ứng vừa và nhỏ giảm áp lực khi hiện đại hóa kho hàng

Bà Tracy Yeo, Giám đốc Zebra Technologies tại thị trường Việt Nam vừa đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp dịch vụ chuỗi cung ứng vừa và nhỏ có thể áp dụng công nghệ để đổi mới hoạt động kho hàng trong năm 2021.

Bà Tracy Yeo, Giám đốc Zebra Technologies tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp chuỗi cung ứng vừa và nhỏ đối mặt với thách thức lớn

Theo nhận định của bà Tracy Yeo, Giám đốc Zebra Technologies tại thị trường Việt Nam, bài học của 2020 đối với các công ty chuỗi cung ứng là họ cần phải thật nhanh nhạy để có thể cạnh tranh được trong thế giới ngày càng đòi hỏi và thay đổi nhanh chóng hiện nay. Khả năng đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, chính xác hơn và sử dụng ít nhân lực hơn đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Mặc dù 80% những người ra quyết định về CNTT và vận hành trong các ngành sản xuất, hậu cần, bán lẻ và phân phối tin rằng công nghệ hiện đại là chìa khóa để cạnh tranh trong nền kinh tế theo yêu cầu, chỉ 35% trong số đó cho rằng họ thực sự hiểu rõ cách thức triển khai công nghệ.

Khó khăn thách thức là vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp chuỗi cung ứng vừa và nhỏ, trong đó vẫn còn một số công ty áp dụng các quy trình thủ công trong vận hành kho hàng. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ đã giúp các công ty này dễ dàng áp dụng công nghệ kho hàng hiện đại vào vận hành chuỗi cung ứng. Các giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo hiện nay có thể triển khai dễ dàng hơn, trực quan hơn trong sử dụng và giúp hoàn vốn đầu tư (ROI) nhanh chóng hơn.

Do đó, để đảm bảo chắc chắn ROI từ các khoản đầu tư, việc đầu tiên lãnh đạo doanh nghiệp cần làm là xác định các lĩnh vực mà tại đó công nghệ có thể giúp nhanh chóng hợp lý hóa hoạt động. Hãy bắt đầu bằng cách đánh giá các công việc hàng ngày của người lao động. Mặc dù điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng không nhiều công ty nghiêm túc nghiên cứu đánh giá hoạt động hàng ngày của mình. Khi làm điều đó, các công ty có thể nhanh chóng tìm ra những phương pháp mới để hợp lý hóa luồng công việc và tăng năng suất.

Tăng năng suất của người lao động trên tuyến đầu

Giả sử người lao động phải dành nhiều giờ trong ngày cho việc sử dụng các máy quét mã vạch thô sơ, hiệu năng kém khiến năng suất suy giảm và phát sinh chi phí. Nếu sử dụng máy quét mã thông minh hơn, có thể đọc chính xác mã vạch bị hỏng, bị rách hoặc in chất lượng kém từ mọi góc cạnh, bạn sẽ không phải quét mã nhiều lần, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Hoặc có thể nhân viên của bạn cần những máy quét chuyên dụng, có thể quét chính xác mã vạch ở mọi khoảng cách, gần cũng như xa, hoặc quét được nhiều mã vạch chỉ với một lần bấm nút. Các giải pháp như vậy có thể cho phép người lái xe nâng nhanh chóng quét nhiều mã hàng mà không cần xuống xe - tiết kiệm được nhiều giờ làm việc mỗi ngày.

Đầu tư vào máy quét mã di động, có thể mang theo người để đẩy nhanh quá trình quét mã cũng có thể giúp tiết kiệm đáng kể sức lao động. Đặt máy in nhiệt di động tại những vị trí gần khu vực nhập và xuất hàng cũng có thể tăng hiệu suất vì người lao động không cần tới máy in trung tâm để lấy nhãn vận chuyển. Các loại máy in nhiệt mới, dễ vận hành và nạp lại giấy in, có thể rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên và thời gian vận hành khai thác.

Tăng năng suất và sự an toàn của nhóm làm việc

Sau khi xem xét các quy trình riêng lẻ, hãy xem xét các phương pháp hợp lý hóa các hoạt động liên nhóm. Ví dụ: các thiết bị di động hỗ trợ giao tiếp nhóm cho phép người lao động cộng tác nhanh hơn - và giúp bảo đảm an toàn tốt hơn cho họ bằng cách tạo ra các “phiên họp nhóm” ảo mỗi ngày.

Cần tích hợp thiết bị di động, bao gồm thiết bị công nghệ đeo được, chẳng hạn kính đeo thông minh, với hệ thống quản lý kho hàng (WMS) để có thể hợp lý hóa hoạt động liên nhóm. Ví dụ, một màn hình gắn trên đầu, có thể hiển thị các hướng dẫn lấy hàng đơn giản đúng tầm mắt, cho phép người lao động có thể lấy nhiều đơn hàng cùng lúc. Người quản lý có thể linh hoạt chỉ định hướng dẫn thực hiện đơn hàng trên cơ sở vị trí hiện tại của người lấy hàng, tình trạng hàng hóa, thậm chí theo mức độ khẩn cấp của đơn hàng.

Theo chuyên gia Zebra Technologies, các nâng cấp nhỏ giúp cải thiện hoạt động cho nhiều người lao động cũng có thể tăng đáng kể năng suất với mức đầu tư tối thiểu.

Các nâng cấp nhỏ giúp cải thiện hoạt động cho nhiều người lao động cũng có thể tăng đáng kể năng suất với mức đầu tư tối thiểu. Ví dụ, máy tính bảng công nghiệp gắn trên xe nâng hoặc xe tải có thể giúp vận chuyển vật liệu nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Tương tự, công nghệ có thể giúp bảo đảm an toàn cho người lao động trong thời kỳ đại dịch bằng cách cảnh báo khi khoảng cách giữa người lao động nhỏ hơn hai mét - và tạo một bản ghi khi người lao động tiếp xúc gần nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Các bản ghi dữ liệu nêu trên cho phép dễ dàng theo dõi đối tượng trong trường hợp người lao động xét nghiệm dương tính với Covid-19. Các bản ghi cũng có thể được sử dụng để phát hiện các khu vực tập trung đông người trong quy trình công việc để các nhà kho có thể thực hiện các biện pháp để giảm khả năng bị phơi nhiễm.

Chẳng hạn, tại các khu vực lấy hàng với lưu lượng lớn, người điều hành kho có thể tái cơ cấu quy trình lấy hàng để giảm tắc nghẽn hoặc xem xét trung chuyển vật liệu qua băng tải hoặc rô bốt cộng tác để giảm tiếp xúc giữa người với người.

Cải thiện năng lực theo dõi tài sản

Sau khi năng suất của người lao động và lực lượng lao động tổng thể đã được nâng cao, bước đi hợp lý tiếp theo là nâng cao năng lực theo dõi tài sản. Đầu đọc RFID (sử dụng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID) đăng ký hàng có nhãn dán ngay khi hạng mục này được lấy ra khỏi xe tải và nhập kho. Các đầu đọc RFID được đặt ở các vị trí khác nhau trong kho giúp hiển thị chính xác trong kho có gi và vị trí của hàng hóa.

Tính năng này đặc biệt quan trọng đối với các kho hàng hỗ trợ hoạt động bán lẻ, vì theo IHL Group, mỗi năm các nhà bán lẻ Mỹ thiệt hại gần 145 tỷ USD do hết hàng. Khả năng hiển thị tốt hơn đối với từng hạng mục hàng tồn kho có thể làm giảm đáng kể tình trạng hết hàng và tổn thất doanh thu do hết hàng.

Phân tích của chuyên gia Zebra Technologies cũng chỉ ra rằng, trên thực tế, 77% người tham gia khảo sát đồng ý rằng họ cần phải hiện đại hóa hoạt động kho hàng, nhưng thừa nhận họ đã chậm trễ trong triển khai ứng dụng công nghệ mới. Nhưng trong thế giới vận hành theo yêu cầu ngày nay, bạn có nguy cơ đánh mất hợp đồng vào tay các đối thủ nhanh nhạy hơn nếu chậm triển khai công nghệ mới.

Tuy nhiên, việc khởi đầu không khó khăn như nhận định của các doanh nghiệp. Các công ty có thể bắt đầu việc hiện đại hóa kho hàng của mình một cách đơn giản bằng cách rà soát kỹ lưỡng các hoạt động hàng ngày để xác định những lĩnh vực có thể nâng cao hiệu suất.

Doanh nghiệp có thể được trợ giúp khi thực hiện phân tích này. Khi lựa chọn đối tác công nghệ, hãy tìm kiếm một đối tác sẽ tiến hành đánh giá chuyên sâu về hoạt động của bạn trước khi bạn ra quyết định lựa chọn.

Một báo cáo đánh giá vận hành có chất lượng sẽ xác định được các lĩnh vực mà công nghệ có thể giúp bạn hợp lý hóa các hoạt động, bao gồm phân tích chi tiết về tỷ lệ hoàn vốn đầu tư công nghệ. Với thông tin này, bạn có thể tin tưởng chắc chắn rằng công nghệ sẽ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

An Nhiên