Cách học trực tuyến ngành CNTT của Việt Nam được áp dụng tại Nhật

Hiện diện tại Nhật Bản, FUNiX Japan - cơ sở mới của Đại học trực tuyến FUNiX, chính thức đưa cách học online ngành CNTT FUNiX Way đến với những người trẻ Nhật Bản có đam mê, định hướng theo đuổi ngành này.

Vừa chính thức ra mắt, FUNiX Japan dự kiến tuyển sinh 500 học viên trong năm 2021, 1.000 học viên trong năm 2022 và 2.000 học viên trong năm 2023 (Ảnh lễ ra mắt online FUNiX Japan)

Lễ ra mắt FUNiX Japan vừa diễn ra vào chiều 3/2. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình bày tỏ sự tin tưởng FUNiX Japan sẽ có nhiều đóng góp cho Nhật Bản như: giải quyết sự thiếu hụt trong ngành CNTT về các kỹ năng chuyển đổi số như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, IOT, Blockchain, AI, API…; cũng như góp phần chuyển đổi số về con người, đặc biệt trong giáo dục là cách học với phương pháp đào tạo trực tuyến FUNiX Way.

Theo Nhà sáng lập Đại học trực tuyến FUNiX Nguyễn Thành Nam, trong xã hội có tính tự học cao đồng thời chú trọng đào tạo các kỹ năng 4.0 như Nhật Bản, FUNiX có cơ hội rất lớn để triển khai rộng rãi nhờ chi phí hợp lý, mang lại cho người học sự chủ động và môi trường quốc tế hóa.

“Sau 5 năm, FUNiX có hơn 10.000 sinh viên. Tôi tin rằng đã đến lúc hợp tác với FPT Japan để giới thiệu về cách học mới này tại Nhật. Với gần 20 năm làm việc cùng khách hàng Nhật, tôi tin rằng các bạn trẻ Nhật sẽ làm quen rất nhanh với cách học này. Hành trình nghìn dặm bắt đầu với một bước chân. Hôm nay chính là bước chân đầu tiên của chúng tôi”, ông Nam chia sẻ.

Giám đốc FPT Japan Hoàng Văn Cương cho biết, đơn vị dự kiến tuyển sinh 500 học viên trong năm 2021, 1.000 học viên trong năm 2022 và 2.000 học viên trong năm 2023. Đối tượng học viên chính của cơ sở đào tạo này là học sinh - sinh viên các trường phổ thông, đại học và nhân viên các công ty tại Nhật Bản.

Các chương trình đào tạo chính của FUNiX tại Nhật Bản được triển khai gồm có phổ cập kiến thức lập trình căn bản “Language of the Future” - đào tạo một số ngôn ngữ lập trình như Python, Java, C++; các môn công nghệ mới như IoT, Automotive, Machine learning, Blockchain, Data Science.

“Thông qua các chương trình, khóa học trên nền tảng online được thiết kế linh hoạt của FUNiX, học viên có cơ hội học tập để phổ cập, nâng cao kiến thức về công nghệ, chuyên môn, trở thành công dân của xã hội 5.0. FUNiX Japan cũng góp phần đắc lực trong việc đào tạo nhân lực đáp ứng theo nhu cầu thực của doanh nghiệp tại Nhật”, ông Cương cho hay.

Cũng tại lễ ra mắt, hợp tác đào tạo giữa FUNiX Japan cùng các tổ chức Nhật Bản như Đại học Gunma và GTI Consortium đã được công bố.

Sự hợp tác này sẽ mở đường cho những hợp tác chuyên sâu của FUNiX về đào tạo và trao đổi đào tạo trong tương lai với các trường đại học tại Nhật Bản, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của FUNiX trong hệ thống các trường đại học tại Nhật; đặc biệt giúp tăng cơ hội việc làm cho học viên thông qua mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp lớn.

Giáo sư Tsuda Daisuke, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Toàn cầu, Đại học Shinshu chia sẻ: “Tôi mong muốn FUNiX có thể cung cấp tài liệu học tập chất lượng cao về các kỹ năng đang thiếu hụt và tôi tin tưởng hệ thống mentoring cũng hoạt động hiệu quả tại Nhật. Tôi kỳ vọng FUNiX có thể cung cấp một hệ thống vượt qua cả học tập cá nhân và hỗ trợ sinh viên chủ động học tập, đồng thời bồi dưỡng quan hệ giữa người với người - vốn thiếu hụt khi học online”.

Trước đó, trong tháng 1/2021, FUNiX Japan đã đón nhận những học viên Nhật Bản đầu tiên nhập học khóa Data Science. Học viên tốt nghiệp FUNiX Japan sẽ nhận được những quyền lợi như của sinh viên FUNiX. Cụ thể, về tuyển dụng, học viên có cơ hội được xét tuyển vào các công ty có hợp tác với FUNiX như FPT Japan, các công ty tại Việt Nam và Nhật.

Về network, được tham gia mạng lưới cựu học viên FUNiX, tiếp cận công nghệ, kiến thức mới và cơ hội việc làm; Về bằng cấp, học viên có cơ hội chuyển đổi tín chỉ tương đương với các trường đại học có ký kết hợp tác cùng FUNiX.

