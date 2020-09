Công an Hà Nội hỗ trợ tra cứu online xe ô tô vi phạm giao thông

Trên Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Nội tại địa chỉ https://congan.hanoi.gov.vn, người dân Hà Nội có thể kiểm tra xe ô tô của mình có vi phạm, bị phạt nguội hay không.

Ngày 12/9, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã bổ sung mục “Tra cứu xe vi phạm giao thông” trên Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội tại địa chỉ https://congan.hanoi.gov.vn.

Việc này, theo Công an Hà Nội, nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân thuận tiện trong tra cứu phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ và phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Giao diện mục “Tra cứu xe vi phạm giao thông” trên Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội.

Cụ thể, với mục “Tra cứu xe vi phạm giao thông” mới được bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Nội, người dân có thể kiểm tra xe ô tô của mình có vi phạm, bị phạt nguội hay không. Từ đó, kịp thời nộp phạt đúng thời hạn, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Để tra cứu, sau khi truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Nội tại địa chỉ https://congan.hanoi.gov.vn, người dân cần nhập đầy đủ thông tin vào các ô: loại phương tiện, biển số xe và 5 số cuối của số khung hoặc số máy. Tiếp đó, nhập mã xác thực, nhấn nút “Tra cứu” và nhận kết quả.

Trường hợp xe ô tô của người dân có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm vi phạm. Còn nếu xe không vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy kết quả” ở phía dưới.

Trước đó, từ tháng 6/2019, Công an Hà Nội đã thiết lập kênh tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô qua mạng xã hội Facebook (www.facebook.com/CongAnThuDo). Đến nay, trang Facebook của Công an Hà Nội đã có gần 285.000 người theo dõi.

Việc Công an Hà Nội triển khai kênh tiếp nhận thông tin của người dân qua mạng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân về an ninh, trật tự cũng như phản ánh về thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; qua đó xử lý những vụ việc ngay từ cơ sở, không để diễn biến kéo dài.

Tính năng cho phép người dân có thể ngồi tại nhà và tự tra cứu thông tin xem mình có bị vi phạm hay không đã được Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ csgt.vn. Để tra cứu, sau khi truy cập vào trang csgt.vn, người dân cần nhập biển số xe, lựa chọn loại phương tiện và mã bảo mật (ghi rõ chữ hoa và chữ thường) tương ứng rồi nhấn “Tra cứu”.

M.T