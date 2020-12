Cải tiến Winner X vươn tầm, thỏa chí tín đồ mê xe côn tay

Đi từ trải nghiệm của khách hàng, Honda đã áp dụng hàng loạt cải tiến lên dòng xe Winner X. Loạt đổi mới này nhận được phản ứng rất tích cực của nhiều fans hâm mộ xe côn tay.

Sau khi Honda Việt Nam chính thức giới thiệu các phiên bản tem màu mới, WINNER X lập tức được phủ sóng hình ảnh trên khắp các diễn đàn dành cho tín đồ xe tay côn. Ghi nhận từ fanpage hội Honda Winner (X) 150 Việt Nam với số lượng thành viên hơn 181 nghìn cho biết, cải tiến Winner X khiến hàng chục nghìn bình luận bày tỏ sự phấn khích đặc biệt dành cho sự đổi mới này.

Chạm đúng vào nhu cầu của người dùng giúp Honda thành công bước đầu cho sự ra đời của WINNER X. Anh Trần Đặng Đăng Khoa (CLB WINNER 150 Gò Công) chia sẻ “Trang bị ABS 1 kênh trên bánh trước giúp bo cua êm ru, bóp thắng nhẹ nhàng. Mình còn khoái cái đèn đầu xe, quá xuất sắc trong mọi điều kiện ánh sáng, nhìn rõ mồn một luôn.”

Anh San ở Bình Dương lại bị chinh phục bởi kiểu dáng và tem màu mới của WINNER X. Anh đã chia sẻ “Mình kết em Camo Red ngay cái nhìn đầu tiên. Màu đen mờ mình cũng khá hài lòng. Kiểu dáng thì thể thao, phong cách nhìn mạnh mẽ gì đâu.”

Trong quá trình thực tế sử dụng xe WINNER X của người sử dụng, Honda phát hiện các tay lái thường xuyên phải di chuyển trong điều kiện thời tiết khác nhau. Chính vì thế, một chút nâng tầm màn hình LCD Meter ở WINNER X sẽ giúp các tay lái có tầm quan sát xuất sắc trong mọi điều kiện ánh sáng. Hệ thống Full LCD Meter còn giúp người điều khiển kiểm soát hành trình như: Số nhiên liệu tiêu hao, quãng đường đã đi được, côn số, vòng tua của máy hay tốc độ vận hành… giúp người lái vững chắc tay lái trên mọi đoạn đường di chuyển.

Có thể nói, cải tiến WINNER X vươn tầm đã thỏa chí biết bao tín đồ mê xe côn tay. Họ không những được “Lái Chất Sống Trọn” mà còn được tận hưởng từ đèn pha cao cấp, tỏa ánh sáng mạnh mẽ đến ghế tích hợp hỗ trợ người lái với công năng tối đa, dễ dàng điều chỉnh, giúp đỡ mất thời gian trong việc đổ xăng hoặc quá trình bảo dưỡng.

Mặc dù đã là chủ nhân của hai chiếc xe máy nhưng anh Trần Thanh Hải, người xuất sắc đạt giải ba trong cuộc thi “Độ Winner – Khoe cá tính” cũng quyết định nâng cấp lên dòng WINNER. Anh đã tâm sự về sự lựa chọn vô cùng hài của mình: “Chọn WINNER X là vì trang bị trên xe. Bản mình xài có ABS nâng cấp tính năng an toàn. Là người thích độ xe, mình cũng muốn một con xe có thiết kế chất một chút để khoe được cá tính trên đường. Tem màu mới của WINNER X giúp mình khoe trọn cá tính. Cái thứ nữa là đồng hồ phía trên, nói chung là so về phân khúc và dáng thì mình thích con WINNER X nhiều hơn. Phụ tùng phụ kiện của Honda cũng dễ sửa chữa, dễ sử dụng hơn”.

Anh Hải đã thỏa mãn với WINNER X mới từ những điểm thay đổi then chốt. So với những dòng xe cùng phân khúc, WINNER X đã phát triển vượt trội hơn hẳn về tính an toàn với phanh ABS độ bền cao, thay đổi từ phong cách kiểu dáng đến từng tính năng tiện ích của đồng hồ số. Những cải tiến này hướng nhiều đến giúp khách hàng có một cuộc hành trình thú vị và an tâm hơn bao giờ hết.

Nhà sản xuất xe Honda vẫn luôn giữ vị trí số 1 cho sự lắng nghe, thấu hiểu cảm nhận của khách hàng. Kể từ khi WINNER X 2019 ra mắt, hãng đã đẩy mạnh tung ra Winner X tem màu mới 8/2020 với 3 phong cách của 3 phiên bản camo, thể thao, đen mờ. Theo đó, phiên bản màu mới này cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn và khắc họa rõ nét hơn tính cách của từng phiên bản: Đen mờ nam tính, Camo ấn tượng, thể thao phanh thường thì năng động, trẻ trung. Còn những feature khác thì đầy khí phách như Winner X 2019.

Phạm Trang