Camera an ninh AI View được phân phối qua hệ thống của Biển Bạc

Theo thỏa thuận hợp tác mới ký kết, kể từ ngày 15/6, camera an ninh AI View do Bkav sản xuất sẽ chính thức được Công ty Biển Bạc phân phối tại thị trường Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác phân phối camera an ninh AI View giữa Bkav và Công ty Biển Bạc, doanh nghiệp chuyên phân phối các thiết bị camera giám sát, vừa diễn ra hôm nay, 15/6.

Chia sẻ tại sự kiện, Tổng giám đốc Bkav Global Lê Quang Hiệp cho biết, Bkav đặt mục tiêu hướng tới vị trí Top 5 nhà sản xuất camera hàng đầu thế giới trong 5 năm tới. Tại Việt Nam, nhà sản xuất sẽ tiếp tục khai phá thị trường camera AI, với mục tiêu trở thành nhà cung cấp camera số 1 tại Việt Nam.

Đại diện Công ty Biển Bạc và Bkav ký kết hợp tác phân phối camera AI View.

Với người đứng đầu doanh nghiệp đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn giám sát, Tổng giám đốc Công ty Biển Bạc, Trần Văn Dũng nhận định hợp tác phân phối giải pháp camera AI View để ứng dụng vào các bài toán như bảo vệ biên giới, giám sát an ninh trật tự, bài toán giao thông, cảnh báo cháy rừng… Qua đó, sẽ giúp thúc đẩy công nghệ an ninh Việt, góp phần tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.

Được Bkav ra mắt giữa năm 2020, AI View là camera an ninh tích hợp thành công trí tuệ nhân tạo.

So với những dòng camera thông thường, camera AI giúp tiết kiệm chi phí đầu tư server, đường truyền cho khách hàng. Dữ liệu hình ảnh sẽ được xử lý AI real-time ngay tại camera, không cần truyền về server, giảm độ trễ trong xử lý thông tin và đảm bảo tính riêng tư cho khách hàng.

Mục tiêu chung mà cả Bkav và Biển Bạc hướng tới là góp phần tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.

Hồi đầu năm nay, camera AI View đã được triển khai thay thế cho những người gác rừng tại vườn quốc gia Phú Quốc - nơi vẫn còn giữ được thảm thực vật nguyên sinh và là địa bàn sinh sống của hàng chục loài động vật quý hiếm được ghi trong sách Đỏ. Hàng nghìn hình ảnh về khói, cháy đã được “huấn luyện” cho AI View sẽ giúp cho nó có thể phát hiện ngay lập tức một đám cháy rừng. Mỗi camera AI View có thể giám sát một khu vực rộng lớn bán kính lên đến vài km.

AI View cũng được trang bị thiết bị thu phát sóng 4G, để gửi cảnh báo cho đội cứu hộ rừng ngay khi phát hiện đám cháy. Vì lắp đặt giữa rừng, nên mỗi cột camera sẽ được trang bị hệ thống tích điện năng lượng mặt trời, để có thể tự động hoạt động ngày đêm.

Theo công bố của Bkav trước đó, camera AI View đã được xuất khẩu sang Mỹ, thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Để có thể vào thị trường này, camera AI View phải vượt qua các bài kiểm tra và được cấp chứng nhận FCC - chứng nhận của Ủy ban Truyền thông Liên Bang Hoa Kì cho các thiết bị điện tử, đạt chuẩn ONVIF - chứng nhận sản phẩm tương thích với các hệ thống phần mềm quản lý video phổ biến trên thế giới như Milestone, Genetec...

Bkav đã gia nhập Liên minh An ninh và An toàn Mở (OSSA) cùng với các tên tuổi hàng đầu như Bosch, Qualcomm, Hanwha… và nằm trong danh sách 150 đơn vị trên thế giới có khả năng cung cấp các giải pháp phân tích hình ảnh/video.

Vân Anh