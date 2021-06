“Cánh tay” công nghệ đắc lực giúp nhẹ gánh chi tiêu

Từ ưu tiên dùng tiền mặt, không ít người dùng nhận ra việc thanh toán bằng ví điện tử đã giúp họ có những trải nghiệm thú vị, giàu tiện ích và tiết kiệm hơn trước.

Với xu hướng thanh toán không tiền mặt, ví điện tử dần trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống. Trong rất nhiều lựa chọn, ví ShopeePay (tên gọi trước đây là AirPay) là một trong những ví điện tử được người dùng ưu ái sử dụng và gắn bó trong cuộc sống bởi tính thuận tiện, an toàn đi kèm ưu đãi hấp dẫn.

Chi trả hoá đơn nhàn tênh

Thanh toán hóa đơn tiêu dùng thiết yếu là công việc gần như “đến hẹn lại lên” bởi các khoản phí điện, nước, truyền hình, Internet hay phí quản lý chung cư là các khoản chi cố định của một hộ gia đình. Anh Lê Tấn Thành (30 tuổi, quận Tân Bình) cho biết, trước đây, anh thường dành một ngày cuối tuần của tháng để tranh thủ tra cứu, thanh toán các thể loại hóa đơn này. Công việc có thể tốn cả một buổi sáng do phải chuyển khoản, thậm chí đóng trực tiếp ở các điểm khác nhau. “Từ khi khám phá ra ví điện tử, những buổi sáng như vậy không còn tất bật bởi các loại hóa đơn này đều có thể được thanh toán thông qua ShopeePay. Thay vào đó, tôi có thể dành thời gian cho gia đình và bản thân nhiều hơn mà không còn tất tả đau đầu lo thanh toán đúng hạn, đúng nơi, đúng bill nữa”, kỹ sư máy tính này chia sẻ.

Việc thanh toán các thể loại hóa đơn từ điện, nước, Internet, phí quản lý chung cư… trở đơn giản và tiết kiệm tiền bạc, thời gian, công sức hơn rất nhiều với “chiếc ví màu cam”.

Không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, người dùng ShopeePay còn có thể nhận được những ưu đãi hấp dẫn đi kèm thanh toán hóa đơn như giảm tiền, hoàn xu. Nếu biết cách tận dụng ưu đãi, các khoản phí sẽ giảm đi đáng kể so với mức chi trả thông thường, giúp người dùng tiết kiệm ngân sách chi tiêu hơn.

Mua sắm tiện lợi, tiết kiệm

Giãn cách xã hội và tình hình dịch bệnh khiến việc mua sắm trực tuyến trở thành cách hữu hiệu để hạn chế việc đi lại, tụ tập mà vẫn đáp ứng được nhu cầu cần thiết của người dùng. Trong đó, thanh toán bằng ví điện tử là phương thức giao dịch được khá nhiều người dùng ưa chuộng trên các sàn thương mại điện tử. Vốn không phải là tín đồ mua sắm trực tuyến nhưng hơn 1 năm qua, chị Hoàng Anh (28 tuổi, quận Tân Phú) lựa chọn ví ShopeePay để thanh toán khi mua sắm trên Shopee vì sự tiện lợi và tiết kiệm: “Quan niệm của tôi về mua sắm trước giờ chỉ có một: Nếu thật sự muốn mua một món đồ, hãy tìm, so sánh, chọn sản phẩm vào giỏ hàng và… quay lại giỏ hàng vào một thời điểm khác. Khi đó, sau khi đánh giá lại lần nữa xem những thứ nào thật sự cần thiết, tôi sẽ thanh toán bằng ShopeePay để áp dụng những ưu đãi phù hợp. Cách mua sắm này thật sự “thông minh”, bởi nếu mua hàng trực tiếp bên ngoài, tôi sẽ không có nhiều thời gian cân nhắc đến vậy”.

Khi chọn phương thức thanh toán bằng ví ShopeePay, người dùng thường nhận được các mã giảm giá hay mã miễn phí vận chuyển để tiết kiệm phần nào chi phí. Đây là một trong những điểm cộng “đáng kể” khiến ShopeePay trở thành ví điện tử yêu thích của nhiều người dùng khi mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử Shopee.

Ưu đãi hấp dẫn với mã giảm giá áp dụng cho nhiều ngành hàng, miễn phí vận chuyển… giúp ShopeePay trở thành “bí kíp” thanh toán tiết kiệm của nhiều người dùng.

Đặt món ăn, thức uống mọi lúc mọi nơi

Cũng giống như mua sắm, đặt món ăn, thức uống trực tuyến cũng là dịch vụ được ưa chuộng hơn trong những ngày giãn cách xã hội.

Từ lúc dịch bệnh trở nên phức tạp, hàng quán đóng cửa, chỉ được bán mang đi, anh Phú An (30 tuổi, quận Phú Nhuận) không còn la cà quán xá với bạn bè sau mỗi giờ làm như trước. Sống độc thân, kỹ năng bếp núc có hạn nên dịch vụ đặt đồ ăn, thức uống trực tuyến lúc này lại trở thành “cứu tinh” của anh nhân viên văn phòng này. “Thay vì phải “đánh vật” trong bếp để cho ra đời một món ăn không biết có-ăn-được-không, tôi chọn món ăn trên NowFood và thanh toán qua ví ShopeePay để tận dụng thêm mã giảm giá. Bữa nào có bạn gái qua nấu cho bữa cơm nhà, tôi sẽ đặt thêm đồ uống, món ăn vặt, tráng miệng để nhâm nhi thư giãn sau bữa ăn. Do ShopeePay đã thay tôi “rút ví” trả tiền từ trước, tôi ung dung đi tay không xuống nhận đồ ăn, thức uống mà không phải lăn tăn tìm ví, lấy đủ tiền, lại thường tiết kiệm kha khá vì thường có mã giảm giá hoặc miễn phí vận chuyển”, anh chia sẻ về lý do ShopeePay trở thành phương thức thanh toán “chủ lực” trong những tháng qua.

“Đa dạng các ưu đãi khi đặt món trên NowFood và thanh toán qua ví ShopeePay, tôi có thể an tâm “không bị bỏ đói” qua mùa dịch nhờ bộ đôi “cứu tinh” này”, anh Phú An cho biết.

Với những ưu điểm nổi bật khi mang đến sự thuận tiện, an toàn, tiết kiệm trong thanh toán, ShopeePay được ví như “chiếc ví màu cam” nhanh chóng gắn bó trong đời sống của không ít người dùng. Họ thừa nhận rằng nhờ ứng dụng này, họ đã có những cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và thuận tiện hơn nhiều so với trước đây và sẽ còn gắn bó lâu dài hơn nữa trong tương lai.

Thông tin ưu đãi

ShopeePay dành tặng người dùng mới gói ưu đãi trị giá lên đến 300.000 đồng gồm nhiều ưu đãi khi mua sắm trên Shopee, thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại. Truy cập https://shopee.vn/m/shopeepayeducate để xem hướng dẫn chi tiết về tải/cập nhật ứng dụng.

An Nhiên