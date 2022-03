Chính phủ yêu cầu cập nhật ngay dữ liệu tiêm phòng Covid-19 cho trẻ 5-12 tuổi

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Bộ TT&TT cập nhật chính xác, đầy đủ ngay từ đầu các dữ liệu mũi tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi vào hệ thống tiêm chủng, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 16/3 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06).

Theo đó, tại cuộc họp, Phó Thủ tướng giao Giao Bộ Công an và Bộ Tư pháp xây dựng quy trình và hướng dẫn rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư bảo đảm đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở cho Tổ Công tác triển khai Đề án tại địa phương chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã rà soát và thống nhất cách thức xử lý dữ liệu sai lệch.

Phối hợp bàn phương án thống nhất triển khai các dịch vụ công liên quan đến dữ liệu hộ tịch và dân cư theo đúng lộ trình của Đề án 06, trên tinh thần không làm thay chức năng quản lý nhà nước mà chỉ tập trung vào khâu tổ chức thực hiện, tăng cường ứng dụng CNTT, tháo gỡ về mặt kỹ thuật để bảo đảm thuận lợi cho người dân và tối ưu hóa nguồn lực. Bộ Công an, Bộ Tư pháp lựa chọn Hà Nội và 1 địa phương khác làm thí điểm và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, tìm cách làm hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí.

Bộ TT&TT thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp nghiên cứu đề xuất mô hình kiến trúc dữ liệu tổng hợp của người dân, theo hướng hình thành dữ liệu khai thác dùng chung trong toàn hệ thống cơ quan nhà nước; việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tránh gây phiền hà cho người dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2022.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT sớm hoàn thiện phần mềm đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm tích hợp, khai thác và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiên phong cùng Bộ Công an trong tạo lập, tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ học sinh, sinh viên, giáo viên và công chức, viên chức ngành giáo dục. Trước mắt ưu tiên triển khai tích hợp phục vụ công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm.

Cập nhật dữ liệu tiêm chủng cho trẻ 5-12 tuổi

Bộ Y tế phối hợp với Bộ TT&TT chỉ đạo làm tốt việc cập nhật chính xác, đầy đủ ngay từ đầu các dữ liệu mũi tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi vào hệ thống tiêm chủng và hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện các giải pháp “làm sạch” trên 80 triệu dữ liệu mũi tiêm chưa thể xác thực; chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các cơ sở y tế thực hiện có hiệu quả chủ trương thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản lý người nước ngoài vào Việt Nam sau khi thực hiện chủ trương mở cửa du dịch, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh. Trong đó, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có hướng dẫn cụ thể về khai báo y tế, sử dụng ứng dụng VNEID, kết nối dữ liệu xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài… để phục vụ công tác quản lý hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an, phát huy vai trò Tổ công tác trong làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả, đúng lộ trình đã đề ra.

Duy Vũ