'Cày' phim được trả lương, công việc trong mơ, giúp ích người xem nhưng không phải ai cũng đủ khả năng

(Tổ Quốc) - Thật khó có thể tượng tượng xem phim trên Netflix và các chương trình truyền hình lại trở thành công việc để kiếm tiền. Thế nhưng điều này lại có thật. Dẫu vậy đây là công việc không phải ai cũng có thể đảm nhận.

Đây là công việc Rafael Ceribelli, một cựu nhân viên ''tagger'' (tạm dịch: Gắn thẻ nội dung) của Netflix đã đảm nhận từ năm 2015-2018. Anh được giao nhiệm vụ xem nội dung các bộ phim, chương trình và gắn cho chúng các thẻ nội dung liên quan, gồm thông tin về ngày phát hành, ngôn ngữ, thể loại, dàn diễn viên và thành viên đoàn phim. Ngoài ra, anh cũng có thể tạo ra những thẻ mô tả mới về nhân vật hay phim dưới góc nhìn cá nhân.

Trong vòng 3 năm, Ceribelli đã xem và gắn mô tả hàng trăm giờ nội dung bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Italy, tiếng Pháp giúp người xem khám phá ra các chương trình, hoặc bộ phim yêu thích tiếp theo của họ là gì.

Đây không phải công việc đơn giản chỉ ngồi xem phim và ăn bỏng ngô

Hành trình đến với Netflix

Ceribelli từng mơ ước trở thành một nhà làm phim sau khi tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ điện ảnh Italy. Tuy nhiên bước ngoặt đã đưa anh đến công việc này trong một lần nhìn thấy mô tả công việc tagger Netflix trên facebook.

Đỗ phỏng vấn, anh được nhận vào làm cùng một nhóm những người cùng công việc từ xa khác. Thời điểm đó, Ceribelli đang làm việc tại Brazil, vì vậy, có thêm một công việc với nguồn thu nhập tốt mà không cần thay đổi chỗ ở là đề nghị rất hấp dẫn.

Anh bắt đầu xem những bộ phim hay chương trình của Brazil bằng tiềng Bồ Đào Nha sau đó là các nội dung bằng tiếng Tây Ban Nha, Italy và Pháp.

Lịch làm việc của Ceribelli thay đổi liên tục vì phụ thuộc nhiều vào số lượng phim hay chương trình được phát hành. ''Có những tuần tôi rất bận nhưng cũng có thời gian lại rảnh'', anh chia sẻ.

Nội dung Ceribelli xem cũng rất đa dạng từ chương trình dành cho trẻ em cho đến phim truyện hay phim truyền hình.

Không phải chỉ xem những bộ phim yêu thích

Sẽ thật tuyệt nếu bạn được xem Stranger Things, The Crown hay những bộ phim hay nhất trên Netflix mỗi ngày. Nhưng đó không phải tất cả, Ceribelli thừa nhận rằng đã có nhiều lần anh phải xem và phân tích những nội dung không quan tâm.

''Thành thật mà nói, tôi không thể tận hưởng mọi bộ phim. Có rất nhiều nội dung tôi phải làm mà nếu được chọn, tôi sẽ không bao giờ xem với tư cách một khách hàng của Netflix, đặc biệt là các chương trình dành cho trẻ em'', Ceribelli kể lại.

Dẫu vậy việc phải xem những chương trình không thích cũng giúp ích rất nhiều cho Ceribelli trong công việc cũng như đời sống hàng ngày của anh.

''Tôi cảm thấy cũng tốt khi phải xem những chương trình mà khán giả cho là tệ, bởi vì sau đó tôi có thể rút ra được rất nhiều sai sót. Kiểu như tại sao khán giả lại không thích đoạn này. Tôi nghĩ rằng việc này giúp tôi trong hành trình trở thành một nhà làm phim hay một nhà biên kịch thực thụ”, anh chia sẻ.

Mặt khác nhiều lần Ceribelli cũng được phân tích nội dung mà anh yêu thích. Anh đã giữ danh sách những chương trình hay những bộ phim chất lượng để giới thiệu tới bạn bè như The Aura, The Beach of the Drown hay bộ phim kinh dị của Pháp, The Frozen Dead.

Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ

Khi được giao phải phân tích một bộ phim, anh phải ghi chú một cách chi tiết từ cấu trúc câu chuyện, đặc điểm tính cách nhân vật chính đến từng phân cảnh. Phía công ty của anh rất chú trọng đến dữ liệu do những nhân viên đảm nhận công việc này cung cấp. Ceribelli nói rằng mọi báo cáo đều trải qua một quá trình phản hồi kỹ lưỡng

"Tôi đã rất cẩn thận khi làm việc. Tuy nhiên, có lúc tôi vẫn sơ suất khi bỏ qua những lời tục tĩu hoặc thứ gì đó tương tự. Sau đó, tôi nhận được phản hồi rằng mình bỏ qua thứ gì đó. Họ liên tục đánh giá công việc của tôi”, anh cho biết.

Không có cơ hội nào để những tagger lơ là hay đùa cợt khi gắn mô tả cho phim. Vì vậy nếu bạn nghĩ đây chỉ là công việc ngồi xem phim và chương trình truyền hình để kiếm sống thì hãy suy nghĩ lại.

''Nhiều bạn bè của tôi nói rằng tôi có công việc tốt nhất thế giới. Tôi thấy nó khá tuyệt vời nhưng xét cho cùng đây cũng là một công việc. Nó không giống như việc bạn chỉ cần một ít bỏng ngô và xem phim. Bởi bạn cần nhận thức được những gì đang xảy ra và chịu trách nhiệm về những nội dung mô tả'', Ceribelli chia sẻ.

(Theo Tổ Quốc, Tomsguide)