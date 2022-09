Chia sẻ kinh nghiệm làm việc với Ceph, Vitastor từ chuyên gia Bizfly Cloud tại OpenInfra Day 2022

Với chủ đề Connecting Digital World, ngày hội OpenInfra Day 2022 đã đem đến rất nhiều thông tin, kiến thức bổ ích, cơ hội kết nối giữa các nhà phát triển, nhà cung cấp giải pháp, người yêu công nghệ.

OpenInfra Day là nơi hội ngộ rất nhiều anh tài trong cộng đồng nguồn mở, đồng thời cũng là dịp để các nhà phát triển, người làm công nghệ có cơ hội chia sẻ các công nghệ mới, các kinh nghiệm làm việc, triển khai hữu ích đến với cộng đồng. Đồng thời, khách tham dự được tiếp cận và tìm hiểu về các giải pháp công nghệ mới hiện nay như Openstack, điện toán đám mây, Docker, Container, Kubernetes, Rancher, các giải pháp lưu trữ dữ liệu,... trong xây dựng hạ tầng mở.

Tham dự sự kiện lần này, Bizfly Cloud tiếp tục giới thiệu đến cộng đồng Open Infra các giải pháp điện toán đám mây tiện ích đang là xu hướng thế giới, do Bizfly Cloud tự nghiên cứu và phát triển, bao gồm: Bizfly Cloud Server, CDN, Bizfly Simple Storage, Load Balancer, Container Registry, Kubernetes Engine, API Gateway, Kafka as a service, Database as a service, WAF... Trong đó, có nhiều giải pháp tiên phong trên thị trường Việt Nam, hỗ trợ người dùng, doanh nghiệp trong nước thuận tiện sử dụng cho các nhu cầu riêng với chi phí hợp lý, chất lượng ổn định và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp.

Cùng với đó, Bizfly Cloud cũng đóng góp 2 bài chia sẻ hữu ích về các kinh nghiệm trong quá trình làm việc thực tế với các công cụ, giải pháp nguồn mở đến từ các diễn giả là các System Engineer có nhiều năm kinh nghiệm của Bizfly Cloud - VCCorp. Các chủ đề chia sẻ lần lượt là: 101 Bugs, issues when I work with Ceph - 101 Bugs, sự cố khi tôi làm việc với Ceph từ diễn giả Nguyễn Văn Hoàn và Vitastor: a fast and simple Ceph like block storage - Vitastor: một giải pháp lưu trữ khối triển khai nhanh và đơn giản tương tự Ceph từ diễn giả Nguyễn Như Phúc Huy.

Ceph là một hệ thống lưu trữ phân tán, giải pháp nguồn mở, có khả năng mở rộng và độ tin cậy cao. Ceph sở hữu nhiều ưu điểm như: Có cộng đồng người dùng lớn; Khả năng mở rộng và độ tin cậy cao; Có khả năng phục hồi cao, bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ; Cung cấp giao diện cho object, block và file.

Vận hành và R&D storage, cũng như có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống như: Ceph, Vitastor, Linstor, ScaleIO, OpenVStorage, v.v., anh Nguyễn Văn Hoàn đã chia sẻ trong bài thuyết trình các lỗi cơ bản và cách khắc phục khi làm việc với Ceph như:

Bugs, sự cố với RBD gồm: Tình huống Glance Image pool bị lỗi; Tình huống làm thế nào để lấy được real size của Ceph volume

Bugs, sự cố với RGW gồm:

Bugs 1: không tìm thấy rgw return 404 bucket nhưng bucket tồn tại

Bugs 2: Người dùng có quyền assume_role có thể truy cập vào bất kỳ bucket nào

Sự cố 1: Radosgw-admin rm bucket bị chậm

Sự cố 2: Bucket không tồn tại nhưng người dùng vẫn có thể list được

Bugs, sự cố về rados và bucket

Bugs 1: Nâng cấp ceph từ 13 lên 14

Sự cố 1: OSD không start với omap 0 byte log

Với bài chia sẻ về Vitastor, diễn giả của Bizfly Cloud đã đưa ra các phân tích về kiến trúc, cách monitor 1 bucket, sự khác biệt với Ceph, các kinh nghiệm triển khai, vận hành, tích hợp, benchmark, failover test với Vitastor với ý tưởng “Make Clustered Block Storage fast again”.

Vitastor là một SDS khối phân tán, thay thế trực tiếp cho Ceph RBD và các SDS của public cloud. Công cụ hướng đến mục tiêu tối đa hóa hiệu suất cho SSD và NVME.

Một số vấn đề về quản lý dữ liệu với SDS cũng được nhắc đến trong bài trình bày để độc giả có thể có cái nhìn tổng quan và cụ thể hơn về các hiệu quả đạt được cùng Vitastor.



Bizfly Cloud - Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp hạ tầng IT/Cloud phục vụ Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Top 3 doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ Cloud IT, tiên phong cung cấp các dịch vụ Cloud IT từ 2012.

- Hotline: (024) 7302 8888 / (028) 7302 8888

- Email: sales@bizflycloud.vn

Độc giả quan tâm tới các vấn đề được chia sẻ trong bài trình bày có thể đăng ký để nhận tài liệu chi tiết tại: https://crm.bizfly.vn

