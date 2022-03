Chiến tranh có phải yếu tố chính khiến Bitcoin tăng giá?

Điều gì đã khiến đồng tiền mã hoá tăng giá là băn khoăn của không chỉ những nhà đầu tư, mà cả những chuyên gia phân tích tài chính.

Bitcoin đã tăng gần 18% kể từ thứ Hai (28/2), tiến sát đến mốc 45.000 USD vào ngày thứ Ba (1/3), sau khi Mỹ và đồng minh áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga và việc Ukraine kêu gọi ủng hộ được hàng chục triệu USD tiền ảo.

Vậy chính xác là điều gì đã khiến giá Bitcoin tăng? Các nhà phân tích đang có quan điểm khác nhau về câu hỏi này.

“Dường như một phần của nguyên nhân tăng giá là do tình trạng bán non (short-squeeze: thuật ngữ chứng khoán, chỉ tình huống giá tài sản tăng lên mạnh buộc nhiều người bán khống phải đóng lệnh cắt lỗ, từ đó tạo thêm lực đẩy tăng giá), nhìn chung, giá được đẩy lên do nhu cầu tăng đột biến”, Mikkel Morch, giám đốc điều hành quỹ đầu cơ tiền điện tử ARK36, cho biết.

Khi các lệnh cấm vận liên tục được đưa ra nhằm vào ngân hàng trung ương Nga, các công ty quốc doanh và giới tinh hoa nước này, đã có một số đồn đoán về việc Moscow có thể sử dụng tiền ảo để giảm thiệt hại đối với nền kinh tế.

Trong khi đó, theo số liệu của Elliptic, công ty giám sát tuân thủ tiền ảo, Ukraine đã quyên góp được 31,7 triệu USD từ hơn 26.000 lượt đóng góp thông qua tiền ảo, kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

Rance Masheck, chủ tịch và nhà sáng lập nền tảng giao dịch iVest+, nói rằng ông không trông chờ vào việc sẽ thấy “giá nhảy vọt” từ những giao dịch như vậy, và trong trường hợp tiền ảo được sử dụng để gây quỹ cho chiến sự hay né tránh các lệnh trừng phạt thì chắc chắn nó phải được quy đổi sang các tiền tệ chủ chốt khác, ví dụ như đồng USD.

Tuy vậy, chỉ nhu cầu tăng mạnh ở Nga và Ukraine có thể không đủ để tạo ra lực đẩy Bitcoin đến mức giá hiện tại, theo Bendik Norheim Schei, trưởng nhóm nghiên cứu tại công ty nghiên cứu tiền ảo Arcane Research.

“Các thị trường này (Nga và Ukraine) có khối lượng giao dịch quá khiêm tốn so với tổng thị trường”, Schei nói. “Động lực của giá có thể là về câu chuyện đặc tính phi chính trị, không thể bị tịch thu và không có biên giới của tiền ảo”.

“Chiến tranh có thể đã tô đậm thêm những đặc tính này, và càng nhiều người đang nhận ra giá trị của nó”, lãnh đạo tại Arcane Research nhận định.

Louis LaValle, giám đốc tại công ty quản lý tài sản mã hoá 3iQ Digital Assets, cũng đồng tình: “Đồng USD đang được vũ khí hoá và không thể đảo ngược, đã biến Bitcoin trở thành tiền tệ dự trữ trung tâm và phù hợp nhất” trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm loại bỏ Nga ra khỏi thị trường tài chính và làm trượt giá đồng nội tệ rúp của nước này.

Vinh Ngô (theo MarketWatch)