Bến Tre sẽ trở thành thung lũng Silicon về ứng dụng công nghệ?

Nhắc lại câu chuyện về một thành phố từng rất nghèo nhưng được cả thế giới biết đến nhờ dám ứng dụng công nghệ blockchain, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý, Bến Tre có thể phát triển theo thành một thung lũng Silicon về ứng dụng công nghệ.

Sáng 17/7, Bộ Thông tin & Truyền thông (Bộ TT&TT) đã có buổi làm việc trực tuyến với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre. Tại đây, nhiều thông tin đã được chia sẻ nhằm tìm ra hướng phát triển phù hợp cho Bến Tre bằng việc ứng dụng các công nghệ mới trên môi trường số.

Bến Tre muốn tháo gỡ khó khăn bằng công nghệ số

Tỉnh Bến Tre đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và xâm nhập mặn. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vì thế bị ảnh hưởng nặng nề, giá trị sản xuất và thu nhập của các khu vực sụt giảm mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bến Tre có 55 doanh nghiệp và 503 hộ kinh doanh giải thể, 131 doanh nghiệp và 3.616 hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến công ăn việc làm của hơn 12.000 lao động.

Trước tình cảnh này, dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thế nhưng với tầm nhìn chiến lược, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã quyết tâm đột phá vào lĩnh vực CNTT và Truyền thông nhằm giải quyết các vấn đề của mình bằng công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chia sẻ với Bộ TT&TT về các khó khăn vướng mắc của địa phương. Ảnh: Trọng Đạt

Bến Tre đang xây dựng Chương trình Chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của tỉnh này là đến năm 2030, Bến Tre phải trở thành tỉnh tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển các nội dung số.

Lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn biến địa phương mình thành nơi thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Một dự án khác mà lãnh đạo tỉnh Bến Tre đang mong mỏi là xây dựng Khu CNTT tập trung (Bến Tre – Innotech) và tham gia vào Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Tuy vậy, khó khăn mà địa phương này phải đối mặt là nguồn lực và kinh phí để xây dựng đề án chuyển đổi số. Tỉnh cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu khi triển khai chuyển đổi số tại địa phương.

Một khó khăn khác là nông sản của Bến Tre vẫn chủ yếu tiêu thụ qua các kênh truyền thống chứ chưa xuất hiện nhiều trên các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, tỷ lệ phổ cập smartphone tại Bến Tre hiện vẫn còn thấp. Tỷ lệ thuê bao sử dụng smartphone/100 dân chỉ đạt 70,8%, thấp hơn mức trung bình toàn quốc (80,2%). Tỷ lệ thuê bao sử dụng smartphone/tổng số thuê bao di động chỉ đạt 54,14%. Điều này được nhận định sẽ ảnh hưởng tới quá trình đẩy nhanh chuyển đổi số.

Thung lũng Silicon về chuyển đổi số: Tại sao không?

Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá rất cao tầm nhìn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Đây cũng là một trong những địa phương hiếm hoi trên cả nước mời đơn vị tư vấn về chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích Bến Tre nên thí điểm các công nghệ mới. Ảnh: Trọng Đạt

Nhắc lại câu chuyện về một thành phố của Thụy Sĩ, nơi từng rất nghèo nhưng nhanh chóng được cả thế giới biết đến nhờ dám ứng dụng rộng rãi công nghệ Blockchain, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý Bến Tre có thể phát triển theo mô hình thung lũng Silicon của Việt Nam về ứng dụng công nghệ.

"Bến Tre có thành trung tâm Silicon hay không chủ yếu liên quan đến quyết tâm chính trị, quyết tâm ứng dụng cái mới, quyết tâm thí điểm. Nếu thí điểm vượt qua quyền hạn của tỉnh thì tỉnh làm việc với Bộ TT&TT, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ."

“Khó khăn là trở ngại nhưng cũng là lợi thế của Bến Tre. Chỉ cần sẵn sàng thí điểm công nghệ mới, lúc đó tất cả doanh nghiệp công nghệ sẽ đến vùng này và biến tỉnh trở thành thung lũng Silicon về chuyển đổi số.”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Hiện Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) đã có dự thảo chiến lược kèm chương trình cụ thể để xây dựng đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre. Bộ TT&TT khuyến nghị Tỉnh ủy Bến Tre cần có nghị quyết chuyên đề riêng để mở đường cho chuyển đổi số, từ đó đề ra chiến lược và chương trình hành động.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã giao nhiệm vụ cho Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) phối hợp cùng các nhà mạng triển khai chương trình smartphone giá rẻ nhằm tăng tỷ lệ người dân sử dụng smartphone tại tỉnh này lên mức 100%.

Trước thắc mắc về nguồn vốn để tiến hành chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số rất đơn giản chứ không phức tạp như mọi người vẫn tưởng.

Buổi làm việc trực tuyến giữa Bộ TT&TT và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre. Ảnh: Trọng Đạt

Nếu nhìn vấn đề đơn giản hơn thì chuyển đổi số rất dễ. Để chuyển đổi số nông nghiệp, Bến Tre chỉ cần một sàn thương mại để người dân có thể mua phân bón và hạt giống chất lượng tốt. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng 2 sàn thương mại điện tử Voso và Postmart. Đây cũng là nơi mà người nông dân có thể bày bán các mặt hàng nông sản của mình qua kênh thương mại điện tử. Điều này không chỉ giúp đa dạng hóa kênh tiêu thụ mà còn tăng lợi nhuận do không cần phải trả quá nhiều chi phí trung gian. Bến Tre cũng nên tạo ra các diễn đàn, nơi người nông dân có thể tìm hiểu kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bến Tre nên phát triển loại hình doanh nghiệp công nghệ số triển khai. Với quy mô chỉ từ 5 - 10 người, công việc của nhóm doanh nghiệp này chủ yếu là mang máy móc, thiết bị tới lắp tại các hộ gia đình. Đây chính là các doanh nghiệp công nghệ số địa phương để phục vụ cho việc chuyển đổi số.

Bến Tre phải làm gì để chuyển đổi số?

Chia sẻ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, để chuyển đổi số, trước hết phải có hạ tầng ICT mạnh. Do đó, tỉnh cần định hướng phát triển hạ tầng ICT cho các doanh nghiệp tại địa phương theo mục tiêu, kế hoạch hàng năm. Bộ TT&TT khuyến nghị Bến Tre làm việc với Cục Viễn thông để triển khai các trạm 5G tại các nhà máy, khu công nghiệp để đón đầu làn sóng chuyển dịch đầu tư mới.

Bến Tre cũng cần đẩy mạnh chương trình mỗi người dân một chiếc smartphone, mỗi hộ gia đình một đường truyền cáp quang Internet. Bộ TT&TT muốn Bến Tre hỗ trợ Bưu điện Việt Nam trong việc tăng độ chính xác của hệ thống mã địa chỉ bưu chính quốc gia Vpostcode. Đây sẽ là địa chỉ số để thúc đẩy thương mại điện tử.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ TT&TT với UBND tỉnh Bến Tre trong lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2020-2021. Ảnh: Trọng Đạt

Theo người đứng đầu Bộ TT&TT, đề án chuyển đổi số của Bến Tre nên tập trung vào một số nội dung quan trọng như: thanh toán di động, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc hàng hoá, học trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa, chính quyền số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, sử dụng công nghệ số để giải bài toán xử lý ngập mặn.

Bộ TT&TT cũng muốn Bến Tre sớm đẩy tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên mức 100%. Cùng với đó, tỉnh cần xây dựng chính quyền số từ cấp thấp nhất là chính quyền xã, rồi đến huyện, tỉnh. Bộ TT&TT sẵn sàng đứng ra hỗ trợ và kêu gọi nguồn lực giúp Bến Tre.

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống CNTT, Bến Tre cần dành ít nhất 10% ngân sách CNTT cho an toàn an ninh mạng. Hệ thống này phải được bảo vệ bằng 4 lớp. Nếu muốn đi đầu về công nghệ, Bến Tre cần cân nhắc chi khoảng 2% ngân sách của tỉnh cho CNTT.

Nếu Bến Tre quyết tâm trở thành một thung lũng Silicon theo hướng mạnh dạn thí điểm, Bộ TT&TT sẽ thành lập một tổ chuyên trách để hỗ trợ địa phương. Trong trường hợp gặp khó khăn, Bến Tre có thể liên hệ trực tiếp với Bộ TT&TT để tìm cách tháo gỡ, không chỉ về mặt chính sách mà còn cả nguồn lực con người.

Trước các chia sẻ, ông Phan Văn Mãi - Bí thư tỉnh ủy Bến Tre cảm ơn những ý kiến đóng góp chân tình từ phía Bộ TT&TT. Ông Mãi cho biết, lãnh đạo tỉnh ý thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với Bến Tre. Do vậy, tỉnh đề nghị Bộ TT&TT chọn Bến Tre làm tỉnh thí điểm về chuyển đổi số. Bến Tre sẽ thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo để phối hợp với Bộ nhằm khẩn trương triển khai các nội dung này.

Nguyện vọng của Bến Tre là sớm thành lập Trung tâm Đào tạo Chuyển đổi số và biến đây trở thành trung tâm ứng dụng công nghệ của vùng giống một thung lũng Silicon tại Việt Nam như lời Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã gợi ý.

Trọng Đạt - Bình Minh