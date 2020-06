Bộ trưởng TT&TT 'mời' Hậu Giang đẩy việc khó lên Bộ

Có những vấn đề nếu tỉnh thấy khó thì cứ 'đẩy' lên Bộ, Bộ sinh ra để phục vụ tỉnh - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết như vậy trong buổi làm việc chiều 25/6.

Buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) với tỉnh Hậu Giang diễn ra chiều 25/6 đã nêu ra nhiều vấn đề thiết thực.

Ứng dụng CNTT "còn khiêm tốn"

Lãnh đạo Hậu Giang nhìn nhận tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực còn khiêm tốn.

Mục tiêu của tỉnh là xây dựng một chính quyền điện tử hiện đại cùng với sự phát triển kinh tế xanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân và phấn đấu trở thành nơi đáng sống trong vùng.

Lãnh đạo các sở, ban ngành của Hậu Giang đã đặt nhiều câu hỏi, thắc mắc ở lĩnh vực thông tin truyền thông, chuyển đổi số...

Tại buổi làm việc, Hậu Giang đã đề xuất Bộ TT&TT ưu tiên lựa chọn tỉnh trở thành địa phương thí điểm áp dụng các chương trình, đề án chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử… của Bộ; Hỗ trợ tỉnh xây dựng đề án Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh; hỗ trợ xây dựng trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đoàn công tác của Bộ TT&TT đã giải đáp tất cả những câu hỏi, thắc mắc của các sở ban ngành Hậu Giang

Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong được hỗ trợ các vấn đề như: phòng họp không giấy, hỗ trợ đưa các hội nghị trực tuyến về đến xã, phường trong tỉnh, hỗ trợ cấp wifi miễn phí ở các điểm công cộng...

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ TT&TT đã trực tiếp giải đáp tất cả các thắc mắc, kiến nghị và câu hỏi từ các cơ quan ban ngành của tỉnh.

Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã nêu những định hướng phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông của Hậu Giang trong giai đoạn sắp tới.

Theo đó, lĩnh vực bưu chính sẽ có hạ tầng mới phục vụ các ngành logistics, thương mại điện tử…Tỉnh tiếp tục triển khai quyết định 45 về bưu chính công ích, hỗ trợ bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công; đồng thời đẩy mạnh bưu chính để quảng bá sản phẩm của địa phương.

Ở lĩnh vực viễn thông, sẽ hoàn thiện chính sách về hạ tầng; nâng cao độ phủ và chất lượng hạ tầng viễn thông. Ở lĩnh vực ứng dụng CNTT sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả ứng dụng trong nội bộ cơ quan nhà nước, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến…

Còn lĩnh vực phát triển an toàn, an ninh mạng thì sẽ hoàn thiện mô hình đảm bảo an toàn thông tin (mô hình 4 lớp). Ở lĩnh vực ICT, Hậu Giang sẽ tham gia chuỗi các khu CNTT tập trung để trở thành và phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh thông tin chính thống về Hậu Giang để chiếm lĩnh không gian báo chí cũng như rà quét thông tin xấu độc về địa phương.

Tham gia cùng đoàn công tác, đại diện các doanh nghiệp cũng đã có những đề xuất hỗ trợ, hợp tác với tỉnh. Đại diện VNPT hứa sẽ có giải pháp hỗ trợ Hậu Giang về việc đưa hội nghị trực tuyến về tới tận xã, phường của tỉnh với mức giá ưu đãi.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi làm việc

Hậu Giang cần cụ thể hóa mục tiêu phát triển TT&TT

Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Hậu Giang có các mục tiêu cần hướng tới để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực TT&TT.

Chẳng hạn như đặt ra mục tiêu mỗi người dân có một chiếc điện thoại thông minh - công cụ thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến và thương mại điện tử. Tiếp theo, mỗi hộ gia đình cần có một đường truyền cáp quang, một mã bưu chính.

Bộ trưởng Hùng cũng đề xuất Hậu Giang đẩy mạnh ứng dụng CNTT để 100% dịch vụ công trực tuyến tại địa phương đạt cấp độ 4. Theo ông, điều này làm được hay không "hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người đứng đầu tỉnh".

Mục tiêu tiếp theo là hệ thống CNTT phải được bảo vệ 4 lớp, tất cả khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải phủ sóng 5G, chậm nhất là vào năm 2021; Phát triển khoảng 700 doanh nghiệp công nghệ số.

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang Lữ Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh cũng nên tăng cường thông tin tuyên truyền qua báo chí, các mạng viễn thông, mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội Việt Nam, qua hệ thống loa xã, phường kiểu mới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cần giao thêm nhiều nhiệm vụ cho Sở TT&TT.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ TT&TT và UBND tỉnh Hậu Giang đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác về phát triển TT&TT

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn Hậu Giang có một nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số; lãnh đạo tỉnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động hàng ngày.

Người đứng đầu ngành TT&TT nhấn mạnh: Định hướng về phát triển CNTT, chiến lược chuyển đổi số, các vấn đề về quy hoạch hay lập kế hoạch năm và những vấn đề khác, giả sử tỉnh khó thì "đẩy" lên Bộ.

"Những cái này thì Bộ làm được, do làm thạo tay, làm nhiều rồi và làm rất tốt. Việc gì khó với tỉnh thì không khó với Bộ. Việc gì Bộ khó thì chắc tỉnh không khó. Bộ sinh ra là để phục vụ tỉnh".

