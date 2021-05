Tính đến ngày 27/4, tổng số hồ sơ thu nhận căn cước công dân (CCCD) gắn chip của Công an 63 địa phương là trên 33,9 triệu. Mục tiêu tổng thể cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip sẽ được Bộ Công an hoàn thành trước ngày 1/7/2021.

Thông tin nêu trên vừa được Bộ Công an đưa ra trong cuộc họp ngày 4/5 của Ban chỉ đạo dự án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Đã thu nhận gần 34 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chip

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, mục tiêu tổng thể cấp 50 triệu thẻ CCCD sẽ hoàn thành trước ngày 1/7/2021.

Theo báo cáo tóm tắt tiến độ của hai dự án, quá trình thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư đã đồng bộ vào hệ thống 98.713.820 nhân khẩu trên toàn quốc và đang trong giai đoạn “làm sạch” thông tin với mục tiêu cấp số định danh cá nhân cho 100% công dân trước ngày 1/7/2021.

Bộ Công an sẽ cấp xong 50 triệu căn cước công dân gắn chip trước ngày 1/7.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 27/4, tổng số hồ sơ thu nhận CCCD của Công an 63 địa phương là 33.920.141 hồ sơ (đạt 67,8% so với chỉ tiêu 50 triệu hồ sơ). Báo cáo cũng chỉ ra những yếu tố khó khăn có thể tác động đến quá trình thực hiện hai dự án thời gian tới như yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, khó khăn về nguyên liệu nhập khẩu...

Đảm bảo an toàn thông tin khi kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến của Bộ TT&TT với các Sở TT&TT vào ngày 28/4, ông Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã cho biết, Công an các đơn vị địa phương qua công tác nắm người nắm hộ đang tiến hành làm sạch dữ liệu trên hệ thống để đến ngày 1/7/2021 đưa vào vận hành chính thức và sẵn sàng cho việc kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính công.

Đặc biệt, để việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư được thống nhất, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và đúng quy định hiện hành của pháp luật, Bộ Công an đã phối hợp cùng Bộ TT&TT triển khai thử nghiệm một số dịch vụ thông qua nền tảng trục tích hợp quốc gia (NGSP) do Bộ TT&TT quản lý.

Đơn cử như thử nghiệm kết nối thành công với hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để cung cấp thông tin công dân, xác thực thông tin công dân, cung cấp thông tin hộ gia đình. C06 cũng đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng kế hoạch kết nối và quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị để Bảo hiểm xã hội thí điểm phục vụ “Cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do thay đổi thông tin cho người dân” trong tháng 5/2021.

Với Bộ Tư pháp, từ ngày 28/3, Cục CNTT - Bộ Tư pháp đã tiến hành chỉnh sửa Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để thử nghiệm kết nối trên môi trường thật. Hiện C06 phối hợp cùng Cục CNTT – Bộ Tư pháp tiến hành thử nghiệm dịch vụ cấp số định, hủy số định danh.

Với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, đã hoàn thiện việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đó, khi công dân tạo thành công tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, công dân không cần điền lại thông tin về nhân thân vào các biểu mẫu điện tử.

Đối với Tổng Cục Thuế - Bộ tài chính, đã hoàn thiện việc tích hợp, chia sẻ, hiệu chỉnh phần mềm cho nghiệp vụ “Đăng ký thuế lần đầu”.

Còn với UBND các địa phương, C06 đã tích hợp với UBND các tỉnh Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế để thực hiện nghiệp vụ “Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam”; tích hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh để thực hiện nghiệp vụ “Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần”; và tích hợp với UBND thành phố Đà Nẵng để làm nghiệp vụ “Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên”.

Đặc biệt, từ nay đến trước 23/6, C06 cùng với Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) sẽ phối hợp với các Sở TT&TT để kết nối 236 dịch vụ công trực tuyến mức 4 với CSDL quốc gia về dân cư, qua nền tảng NGSP. Việc này giúp giảm thiểu yêu cầu giấy tờ cá nhân khi người dân thực hiện hơn 200 dịch vụ công trực tuyến kể trên.

Đại diện C06 đề nghị Bộ TT&TT với vai trò là đơn vị thường trực tham mưu cho Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng về việc kết nối, tích hợp, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu vào CSDL quốc gia về dân cư. C06 cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khai thác CSDL quốc gia về dân cư thông qua nền tảng NGSP, cần công khai kế hoạch chi tiết với Bộ TT&TT và Bộ Công an.

M.T