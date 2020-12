Viettel Cloud: Nền tảng đám mây “Make in Viettel” sẵn sàng cho chính quyền điện tử và doanh nghiệp số

Viettel Cloud là nền tảng đám mây dẫn đầu về chất lượng, do người Việt làm chủ và là một trong 5 nền tảng đám mây Việt Nam đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin mạng phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử.

Viettel Cloud là nền tảng đám mây do Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT trao chứng nhận trong ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020, tổ chức vào ngày 02/12.

Nền tảng Viettel Cloud do Viettel xây dựng và cung cấp tới khách hàng dưới 2 dạng dịch vụ: dạng Public Cloud (đám mây công cộng) với tên gọi Viettel Start Cloud (https://viettelidc.com.vn/viettel-start-cloud) để cung cấp rộng rãi cho khách hàng trên môi trường internet với khả năng đáp ứng nhanh, hiệu năng cao, độ sẵn sàng cao và tiết kiệm chi phí; Dạng Private Cloud (đám mây riêng) với tên gọi Viettel vCloud nhằm cung cấp cho nội bộ Viettel và các khách hàng có nhu cầu triển khai dùng riêng, độc lập về tài nguyên và tối ưu trong việc quản trị hệ thống.

Viettel Cloud hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: viễn thông,truyền thông, dịch vụ nội dung, thương mại điện tử, giáo dục, bưu chính, y tế, tài chính, bảo hiểm…, với hơn 14.500 khách hàng trên toàn quốc và khách hàng doanh nghiệp tại các thị trường nước ngoài như: Campuchia, Peru, Burundi…

Viettel Cloud nhận chứng nhận là nền tảng đám mây Make in Vietnam đáp ứng tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Tính đến thời điểm hiện tại, Viettel Cloud được đầu tư với tổng quy mô tài nguyên trên 17.000 máy chủ, với năng lực lưu trữ gần 3 petabyte dữ liệu và liên tục được mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Viettel Cloud được xây dựng và vận hành theo hệ thống tiêu chuẩn khắt khe về quản lý an toàn thông tin (ISO 27001:2013), bộ tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán PCI DSS, đặc biệt, Viettel là nhà cung cấp dịch vụ Cloud duy nhất tại Việt Nam đạt chứng chỉ kiểm soát bảo mật an toàn thông tin cho đám mây (ISO 27017:2015) và chứng chỉ Cloud OpenStack COA…

Ông Hoàng Văn Ngọc, giám đốc Viettel IDC.

Là một trong năm nền tảng đám mây Việt Nam đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin do Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT trao chứng nhận trong ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020, tổ chức vào sáng ngày 02/12, Viettel Cloud đã xuất sắc vượt qua vòng kiểm định, đánh giá với bộ 153 tiêu chí, trong đó 84 tiêu chí kỹ thuật và 69 tiêu chí an toàn thông tin mạng phục vụ cho chính phủ điện tử/chính quyền điện tử của Cục ATTT.

Theo ông Hoàng Văn Ngọc – Giám đốc Viettel IDC, công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), chủ trì cung cấp giải pháp Viettel Cloud: “Viettel Cloud là một trong những sản phẩm chiến lược của chúng tôi trong hành trình thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số tại Việt Nam. Với nền tảng Cloud của riêng mình, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp hạ tầng mới “Make in Viettel” để đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng trong nước cũng như tại các thị trường mà Viettel đầu tư.”