Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sự cố hệ thống thu phí điện tử không dừng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 163/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi họp triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Thông báo nêu rõ, việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC để thay thế cho phương thức thu phí thủ công là yêu cầu bắt buộc; được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, nhằm tạo sự văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, minh bạch trong hoạt động thu phí, tiết kiệm chi phí xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Để sớm áp dụng đồng bộ hệ thống thu phí theo hình thức ETC, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chủ trì, cùng với các cơ quan có liên quan triển khai thí điểm chỉ thu phí theo hình thức ETC tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kể từ ngày 1/6/2022; Có phương án bảo đảm giao thông thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra sự cố hệ thống thu phí ETC làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông trên tuyến (trường hợp ùn tắc giao thông thì xem xét xả trạm).

Đối với các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty VEC và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thu phí theo hình thức ETC theo đúng chỉ đạo trước đó của Phó Thủ tướng Chính phủ.

