Chuỗi điện thoại của Thế Giới Di Động lần đầu tăng trưởng dương kể từ Covid-19 xuất hiện

Kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm chuỗi điện thoại của Thế Giới Di Động lần đầu ghi nhận tăng trưởng dương kể từ đầu năm 2020.

Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm. Theo đó, lần đầu tiên chuỗi bán lẻ điện thoại ghi nhận doanh thu tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Các chuỗi Bách hoá Xanh và Điện máy Xanh vẫn giữ mức doanh thu đi lên.

Một cửa hàng Thế Giới Di Động ở Đồng Nai phải đóng cửa hạn chế khách vào hồi tháng 4 năm ngoái. (Ảnh: Hải Đăng)

MWG hiện có 3 chuỗi bán lẻ gồm Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, Bách hoá Xanh. Chuỗi Thế Giới Di Động chuyên bán điện thoại, laptop, các phụ kiện,... trong khi Điện máy Xanh mở rộng thêm các ngành hàng điện tử, điện gia dụng, đồ dùng nhà bếp,... Từ nhiều năm nay, MWG chú tâm phát triển Điện máy Xanh do quy mô hàng hóa đa dạng hơn, đồng thời hạn chế mở mới Thế Giới Di Động.

Kể từ tháng 2/2020, chuỗi Thế Giới Di Động bắt đầu giảm tăng trưởng doanh thu so với trước, chủ yếu do điện thoại bị bão hoà và ảnh hưởng của Covid-19 lên các mặt hàng không thiết yếu. Cả năm 2020, doanh thu mảng điện thoại và hàng điện tử của toàn tập đoàn giảm so với 2019.

Đà giảm kéo dài liên tục tới 3 tháng đầu năm 2021. Chuỗi chuyên bán điện thoại, laptop và các phụ kiện công nghệ của MWG ghi nhận doanh thu giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm cho thấy chuỗi này tăng 5% doanh thu so với năm 2020.

Doanh thu chuỗi điện thoại của Thế Giới Di Động tăng trưởng âm kể từ đầu năm 2020 đến trước tháng 4/2021.

Theo MWG, doanh thu mảng điện thoại tăng trưởng 2 chữ số nhờ sự đóng góp lớn đến từ các sản phẩm iPhone.

Năm nay, iPhone 12 có cải tiến về thiết kế, cộng với nhiều tính năng quan trọng, giúp vực dậy mảng di động của MWG lẫn các bên liên quan do sức hút của dòng sản phẩm rất lớn.

Song song đó, tháng 4 năm ngoái trúng vào đợt bùng phát dịch Covid-19, MWG phải đóng 600 cửa hàng khiến doanh thu sụt giảm. Điều này khiến cho tỷ lệ tăng trưởng năm nay tăng lên.

Kết quả kinh doanh 4 tháng cũng cho thấy chuỗi Điện máy Xanh tăng trưởng 3% so với cùng kỳ. Trong khi các tháng trước đó chuỗi này ghi nhận mức tăng 0%.

Chuỗi Bách hoá Xanh vẫn tiếp tục là động lực của MWG khi ghi nhận tăng trưởng 31% so với 4 tháng đầu năm 2021.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 40.449 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 1.691 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ). Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Riêng tháng 4, doanh thu thuần của MWG đạt hơn 9.620 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 350 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 69% so với cùng kỳ. Mức tăng cao này do tháng 4 năm ngoái Thế Giới Di Động phải đóng 600 cửa hàng, khiến doanh thu giảm sút.

Riêng 4 tháng đầu năm, doanh thu online đóng góp 3.047 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ chủ yếu do giao dịch online đạt đỉnh vào tháng 4 năm trước.

So với tháng trước, doanh thu và lợi nhuận của MWG đều ghi nhận tăng trưởng, lần lượt là 6% và 4%. Nguyên do là bắt đầu vào mùa cao điểm bán hàng điện lạnh và hàng tiêu dùng tăng trở lại sau Tết.

