Ngành mới Thiết kế game của RMIT tuyển sinh năm đầu các sinh viên tại TP.HCM

Trong năm đầu tiên tuyển sinh, ngành Cử nhân Thiết kế game của Đại học RMIT sẽ đào tạo tại cơ sở TP.HCM. Các ứng viên cũng có cơ hội nhận học bổng trị giá 50% học phí.

Đại học RMIT vừa công bố ra mắt chương trình đào tạo Cử nhân thiết kế game. Chương trình tập trung đào tạo ra những người dẫn dắt sáng tạo chịu trách nhiệm đưa 1 trò chơi vào cuộc sống, những người tích hợp phẩm chất của cả một tác gia, nghệ sĩ và lập trình viên.

Theo thống kê, tổng doanh thu ngành game ở Việt Nam năm 2021 đạt khoảng 14.500 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2020. Một nghiên cứu do đơn vị tư vấn truyền thông Vero thực hiện tiết lộ rằng Việt Nam có tỷ lệ người trưởng thành chơi game lớn nhất trên thế giới, tới 85%. Nhân sự làm cho ngành này dự báo tầm từ 23.000 đến 28.000 người, bao gồm cả nhân sự toàn thời gian, bán thời gian và làm tự do.

Nhân lực cho ngành game ở Việt Nam còn rất khiêm tốn và chưa đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của ngành.

Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Donna Cleveland, Phó trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế Đại học RMIT, ngành game trong nước và quốc tế đang thiếu hụt chuyên gia cho mọi lĩnh vực thiết kế game.

“Ngành game phát triển với tốc độ vũ bão khi hơn 1/4 dân số thế giới tham gia chơi. Thiết kế game thúc đẩy ranh giới đổi mới sáng tạo, kể chuyện, công nghệ mới và cuối cùng là những trải nghiệm mới”, Phó Giáo sư Donna Cleveland nói.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt ngành Thiết kế game của RMIT, các đại diện gồm chuyên viên thiết kế game tại Ubisoft Ngô Thái Sơn, Trưởng mảng Game và mô phỏng tại Amanotes Huy Trần và Trưởng nhóm Gamification tại MoMo Vũ Viết Kiên, đều đồng ý rằng thiết kế game đòi hỏi hoạt động trí tuệ rất cao và ứng dụng của game thì rộng hơn nhiều so với khía cạnh giải trí thường thấy.

Nếu tập trung vào lựa chọn sáng tạo cho mục đích tốt đẹp, game có thể hỗ trợ phát triển kỹ năng ở trẻ em, giúp người trưởng thành luyện tập kỹ năng mới, giúp doanh nghiệp kết nối với khách hàng hiệu quả qua hoạt động mô phỏng game...

Xây dựng dựa trên ngành học tương tự tại Đại học RMIT ở Melbourne (Australia), chương trình Cử nhân Thiết kế game kỳ vọng bổ sung một chương trình chuyên biệt còn đang thiếu cũng như lấp đầy lỗ hổng không đủ nhân sự chất lượng cho ngành game.

Chương trình chú trọng vào hình thức học theo dự án sẽ cho sinh viên kinh nghiệm sát sao về nhiều khâu trong thiết kế và sản xuất game, bao gồm thiết kế màn chơi, cân bằng gameplay, nghệ thuật dẫn dắt và kể chuyện, quản lý dự án số, cũng như trang bị những kiến thức cơ bản về hình ảnh game, lập trình game và lên kịch bản.

Phó Giáo sư Donna Cleveland nhấn mạnh rằng: Thiết kế game là một công việc đa ngành, thường đòi hỏi người làm game phải hiểu mỗi thứ một chút.

“Thiết kế game không chỉ là chơi game và đưa ra ý tưởng. Một chuyên gia thiết kế game không chỉ cần một nền tảng vững chắc về một số khía cạnh cơ bản về kỹ thuật thiết kế game và lập trình game, mà còn cần kỹ năng kể chuyện xuất sắc với khả năng nghệ thuật nhất định”, Phó Giáo sư Donna Cleveland chia sẻ.

Ông cũng bổ sung thêm: “Game thường được xem chỉ dành cho nam giới nhưng ngành này đang thay đổi cực nhanh, và RMIT Việt Nam muốn dự phần vào thay đổi đó, đặc biệt là khích lệ các bạn nữ sinh ứng tuyển theo học ngành này”.

Vân Anh