Chuyển đổi số và những giải pháp công nghệ đến từ HPE

Sau hai năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, toàn bộ tổ chức và doanh nghiệp trên thế giới đều nhận ra chuyển đổi số chính là “chìa khóa” giúp thích ứng, tồn tại vượt qua thách thức, thậm chí bứt tốc và tăng trưởng vượt bậc.

Năm 2020, giá trị kinh tế của hoạt động chuyển đổi số đạt gần 19 nghìn tỷ đô la - tương đương với 20% GDP toàn cầu. Sang tới năm 2021, con số đầu tư cho chuyển đổi số dự kiến còn vượt nhiều hơn thế. Những thách thức do đại dịch mang lại chính là chất “xúc tác” giúp thúc đẩy làn sóng chuyển đổi số (digital transformation - DX) rộng khắp khối doanh nghiệp cũng như tổ chức, Chính phủ.

HPE là cái tên tiên phong cung cấp năng lực tính toán vượt trội cho các doanh nghiệp số hiện đại

Các nhà quản trị luôn phải đối mặt với những câu hỏi như: Làm cách nào có thể quản lý dữ liệu khổng lồ được tạo ra từ các thiết bị khác nhau? Làm cách nào có thể tạo ra mô hình kết hợp cả CNTT truyền thống và CNTT đám mây? Làm thế nào có thể cung cấp dịch vụ nhanh hơn và đơn giản hóa các hoạt động CNTT của doanh nghiệp, đồng thời tạo ra một môi trường an toàn và hiệu quả cao hỗ trợ tất cả các loại khối lượng công việc?

Để tồn tại, doanh nghiệp cần công nghệ khác biệt và tối ưu hóa khối lượng công việc, duy trì độ trễ thấp, tính linh hoạt và hiệu suất cần thiết để biến dữ liệu thành thông tin chi tiết và đổi mới theo tốc độ kinh doanh. Nhằm tăng cường sức mạnh cho doanh nghiệp, HPE đã không ngừng nghiên cứu và cải tiến, đưa ra thị trường danh mục đầu tư máy tính mở rộng trải dài từ cạnh sang tỷ lệ ngoại vi và được tối ưu hóa cho tất cả các doanh nghiệp, dù là công cộng hay tư nhân, quy mô lớn hay nhỏ.

Chúng ta đã từng trầm trồ vì hiệu suất đáng kinh ngạc của danh mục HPE Core Computer sử dụng bộ xử lý AMD EPYC ™ thế hệ thứ ba; danh mục các nền tảng dựa trên AMD đã tăng gấp đôi như thế nào với sự ra đời của hệ thống HPE ProLiant DL345 và DL365.

Bây giờ HPE thậm chí còn mở rộng danh mục đầu tư hơn nữa, với những cải tiến đáng kể cho các hệ thống HPE ProLiant DL360 và DL380 với số lượng rack linh hoạt cao, hệ thống HPE Synergy 480 được tối ưu hóa về mật độ… Các nền tảng mới được công bố này sẽ tận dụng bộ vi xử lý Xeon có thể mở rộng thế hệ thứ 3 mới với tính năng nâng cao hiệu suất xử lý máy tính và PCIe Gen4, để có hiệu suất hệ thống nhanh hơn đáng kể và dung lượng bộ nhớ lớn hơn nhiều.

Điều gì đặc biệt nằm trong giải pháp công nghệ HPE Gen10 Plus?

Giải pháp máy chủ Gen10 Plus tăng gấp đôi tối ưu hóa khối lượng công việc. Máy chủ HPE ProLiant Gen10 Plus mang lại nhiều sức mạnh tính toán, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ hơn.

Nền tảng HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus mới có một số cải tiến như gấp đôi dung lượng bộ nhớ tốc độ cao, thêm gần 70% ổ cứng SSD NVMe vào một khung HPE DL380 duy nhất. Việc tăng khả năng tối ưu hóa bộ nhớ cũng như tính khả dụng của 128 làn PCIe Gen4 I/O, đồng nghĩa với việc có đủ dung lượng để xử lý lượng lớn dữ liệu trong khối lượng công việc phân tích và quản lý dữ liệu.

HPE Synergy 480 Gen10 Plus có hiệu suất lớn và công suất tăng lên, với thiết kế hoàn toàn mới xung quanh bộ xử lý có thể mở rộng Xeon thế hệ thứ 3 của Intel, cung cấp hiệu suất tăng lên đến 40% so với các thế hệ trước, đạt được nhờ những cải tiến đối với thiết kế dòng sản phẩm xung quanh các tùy chọn bộ xử lý, bộ nhớ, lưu trữ và khởi động. Mô-đun máy tính HPE Synergy 480 Gen10 Plus mang lại hiệu suất, hiệu quả và tính linh hoạt để hỗ trợ các khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất.

Apollo 2000 Gen10 Plus và Apollo 6500 Gen10 Plus được xây dựng có mục đích để hỗ trợ các ứng dụng HPC như mô hình hóa và mô phỏng. Hệ thống HPE Apollo giúp các tổ chức ở mọi quy mô tăng tốc kết quả kinh doanh và nghiên cứu bằng cách xử lý hiệu quả lượng dữ liệu và biến chúng thành các mô hình kỹ thuật số để hiểu chúng hoạt động như thế nào trong thế giới thực.

Các hệ thống HPE Apollo nâng cao cũng cho phép tích hợp các dịch vụ đám mây HPE GreenLake mới, là các dịch vụ được quản lý hoàn toàn, cho phép bất kỳ doanh nghiệp nào được hưởng lợi từ sức mạnh của trải nghiệm đám mây linh hoạt, trả tiền cho mỗi lần sử dụng để xử lý dữ liệu và tính toán khắt khe nhất.

Rõ ràng, để thành công trong làn sóng chuyển đổi kỹ thuật số tiếp theo, doanh nghiệp cần một đối tác đáng tin cậy với loạt giải pháp công nghệ mạnh mẽ và dịch vụ tư vấn tương ứng, một đối tác có chuyên môn từ nhiều thập kỷ đổi mới. HPE với loạt giải pháp hàng đầu, cùng hệ thống máy chủ Gen10 Plus có hiệu năng vượt trội chính là tất cả những gì doanh nghiệp của bạn cần. HPE chính là lợi thế cạnh tranh của bạn.

Phương Dung