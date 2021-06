Ngày 22/6, Bộ Công an công bố việc vận hành 2 hệ thống là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân từ ngày 1/7.

Bộ Công an công bố vận hành 2 hệ thống cơ sở dữ liệu của công dân. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Hai dự án sẽ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thực hiện nghi thức xác thực điện tử để chính thức vận hành 2 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc công bố chính thức Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân đi vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng, là một bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực. Đây là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định những nỗ lực trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng cho rằng, đây là một dự án đầu tư công quy mô lớn, khó khăn, phức tạp, tiến hành và đưa vào sử dụng hiệu quả trong thời gian ngắn, để lại bài học quý về khắc phục những hạn chế trong đầu tư công, tránh dàn trải, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, dành nguồn lực cho những nhiệm vụ xứng đáng nhất trong lúc đất nước còn khó khăn. Cùng với đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Thủ tướng cũng nhắc tới sự vào cuộc, hưởng ứng của người dân cho thấy hai dự án hợp lòng dân “nhiều người dân xếp hàng, thức đêm để làm căn cước công dân”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc công bố chính thức Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân là một bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương; sự tham gia, phối hợp tích cực của các bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực, chung tay đồng hành, tham gia hiệu quả của những doanh nghiệp CNTT vào các dự án, góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Việt Nam.

Tiết kiệm 1.000 tỷ đồng, triển khai thần tốc cho 2 dự án

Theo báo cáo của Bộ Công an, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án (tháng 3/2020 với dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tháng 9/2020 với dự án thẻ căn cước), Bộ Công an đã xác định đây là một “chiến dịch”, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn lực lượng, 2 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đồng thời, đây cũng là 2 dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước tới nay ở nước ta, phạm vi triển khai rộng từ các cơ quan Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố; hơn 700 quận, huyện, thị xã, thành phố và gần 11.000 xã, phường, thị trấn trong toàn quốc. Trong khi đó, việc thực hiện trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đặt ra nhiều thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, sáng tạo mới có thể hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau khi Thủ tướng phê duyệt 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Bộ Công an đã điều động, tăng cường gần 200.000 cảnh sát để thu thập, cập nhật thông tin dân cư trên toàn quốc.

Sau hơn 1 năm triển khai, Bộ Công an xây dựng thành công 2 dự án trên. Đây là 2 dự án độc lập, nhưng Bộ đã chỉ đạo lồng ghép tối đa để đồng bộ tránh lãng phí, giảm được mức dự toán so với ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Bộ Công an đã chỉ đạo các nhà thầu chính của dự án triển khai thiết kế kỹ thuật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Các hệ thống sẵn sàng tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; các bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng liên thông quốc tế, đồng thời có tính bảo mật cao.

Về thu thập cơ sở dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống hơn 98 triệu nhân khẩu, cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc vào ngày 18/6.

Đến nay, Bộ Công an đã thử nghiệm kết nối tích hợp dịch vụ chia sẻ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và kết nối dữ liệu với 33/63 UBND tỉnh, thành phố. Qua đó, giúp xác thực thông tin công dân, giải quyết 236 thủ tục hành chính, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử.

Đối với dự án sản xuất và cấp căn cước công dân gắn chip, Bộ Công an cho biết tính đến ngày 15/6, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu nhận gần 54 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân. Dự kiến việc in và trả toàn bộ thẻ căn cước sẽ hoàn thành từ nay đến hết tháng 9.

"Việc hoàn thành xây dựng hai dự án đang và sẽ mang lại nhiều hiệu quả to lớn đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân. Đặc biệt, sẽ tạo sự đổi mới căn bản công tác quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính liên quan đến công dân", Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Ngọc, việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành, địa phương còn khó khăn, nhiều hệ thống kỹ thuật của các bộ, ngành, địa phương được đầu tư thiếu đồng bộ, còn nhiều lỗ hổng về bảo mật. Việc in và trả thẻ căn cước công dân chậm do nguyên nhân khách quan từ thiếu nguồn cung vật liệu, chíp điện tử do tác động của đại dịch Covid-19.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo toàn diện để hoàn thiện, duy trì và phát huy giá trị của hai dự án và thường xuyên bổ sung, cập nhật thông tin dân cư, bảo đảm an toàn thông tin. Triển khai kết nối với các bộ, ngành, địa phương và thực hiện cấp đủ căn cước công dân. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ thực hiện có hiệu quả Luật cư trú sửa đổi, chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân.

Tại sự kiện, ông Huỳnh Quang Liêm, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, cho biết, với dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” như tiêu chí mà Bộ Công an đặt ra, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội có dữ liệu gốc làm nền móng triển khai các ứng dụng chuyên ngành thiết thực và phát triển những dữ liệu quan trọng khác trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nền tảng quan trọng, là điều kiện tối cần thiết để hình thành định danh số cho mỗi công dân Việt Nam trên môi trường số. Đồng thời, giúp kích thích, vận dụng được năng lực số không bị giới hạn về thời gian và địa giới hành chính trong các giao dịch giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp và giữa người dân, doanh nghiệp với nhau. Đó chính là động lực để phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

TK (Tổng hợp)