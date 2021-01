Bộ TT&TT đặt mục tiêu trong năm 2021 sẽ có 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với chương trình, trong đó tối thiểu 30.000 doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm miễn phí các nền tảng.

Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số vừa được Bộ TT&TT chính thức công bố sáng 12/1/2021 trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết: Việt Nam hiện có khoảng 800.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 98%. Khi đại dịch Covid-19 diễn ra, trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Bộ TT&TT công bố Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

“Nỗi đau” hiện nay của doanh nghiệp nhỏ và vừa là không có đầu ra, thị trường truyền thống bị thu hẹp lại do giãn cách, sự phụ thuộc vào các trung gian, đồng thời, vẫn phải chịu chi phí duy trì hoạt động. Doanh thu đã sụt giảm trên 50%. Số lượng doanh nghiệp nhỏ tạm ngừng hoạt động vào khoảng 24%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm 15%.

Khoảng 47% doanh nghiệp khi được khảo sát coi chuyển đổi lên môi trường số là nhu cầu cấp thiết, tuy nhiên, còn lạ lẫm và chưa biết bắt đầu từ đâu.

“Nhằm mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, năm 2021, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam triển khai sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số bằng các Nền tảng số xuất sắc Make in Vietnam. Chương trình sẽ được triển khai xuyên suốt cả năm 2021 một cách hệ thống, bài bản, có đánh giá hàng tháng, hàng quý để rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Xác định nền tảng số là chìa khóa để giải bài toán chuyển đổi số, Bộ TT&TT chủ trì, tập hợp, đánh giá, lựa chọn và công bố 12 Nền tảng số Make in Vietnam tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Cụ thể gồm: Nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP; Nền tảng quảng cáo, tiếp thị trực tuyến Novaon Onfluencer; Nền tảng phân phối hàng hóa Giga1; Nền tảng thanh toán trực tuyến VnPay và Momo; Nền tảng chăm sóc khách hàng StringeeX; Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office; Nền tảng nhà hàng, cửa hàng BizFly; Nền tảng khách sạn, điểm vui chơi EZCloud; Nền tảng an toàn, an ninh mạng CyRadar; Nền tảng tư vấn Consultant Anywhere; Nền tảng tuyển dụng Vietnamworks.

12 nền tảng số này có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho phép doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh, cách thức vận hành, để tạo ra những giá trị mới.

“Bộ TT&TT đặt mục tiêu trong năm 2021 sẽ có 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với chương trình, trong đó tối thiểu 30.000 doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm miễn phí các nền tảng”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nói.

Được biết, các nền tảng số tham gia chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số sẽ triển khai nhiều chính sách ưu đãi. Trong đó, chính sách ưu đãi tối thiểu bao gồm 3 điểm chính: Miễn phí trải nghiệm sử dụng nền tảng trong thời gian 3 tháng; Ký hợp đồng sử dụng 1 năm được miễn phí sử dụng 6 tháng (giảm 50%); Miễn phí các khoá đào tạo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nền tảng.

Bình Minh