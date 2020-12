Doanh nghiệp nhỏ 'không có gì để mất', càng dễ chuyển đổi số

Đảm bảo an toàn thông tin trên đám mây Make in Vietnam icon

Ngày 24/11, báo điện tử VietNamNet đã phối hợp với Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy điện toán đám mây Make in Vietnam”. Tọa đàm còn có sự tham dự của đại diện Hiệp hội Internet, các doanh nghiệp Viettel, VNPT IT, CMC.