Tích hợp các dữ liệu cần thiết vào thẻ CCCD có gắn chip điện tử

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực phối hợp với Bộ Công an tích hợp các dữ liệu cần thiết vào Thẻ Căn cước công dân (CCCD), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tiết kiệm cho nhà nước.

Ý kiến chỉ đạo nêu trên là một nội dung trong kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 12/11 về việc tích hợp thông tin trên Thẻ Căn cước công dân (CCCD), vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương nội dung công việc nhằm đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD, đáp ứng việc triển khai các luật CCCD, Cư trú (Ảnh minh họa)

Đồng bộ, tích hợp dữ liệu bảo hiểm xã hội vào thẻ CCCD

Cũng trong kết luận mới được thông báo, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tích cực triển khai dự án Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, đề xuất tích hợp thông tin vào chip điện tử trên thẻ CCCD.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, quá trình triển khai Luật CCCD những năm qua có sự chậm trễ, tuy nhiên thời gian gần đây việc triển khai dự án đã được thực hiện nhanh.

Để đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD theo cam kết của Bộ Công an, đáp ứng việc triển khai Luật CCCD, Luật cư trú (sửa đổi), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi để kịp thời thực hiện các dự án trên. Trường hợp vướng mắc, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo xứ lý.

Giao Bộ Công an khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và bộ máy cần thiết để duy trì, khai thác CSDL quốc gia bảo đảm an toàn, thuận tiện. Bộ Công an thực hiện theo thẩm quyền quy định đối với việc tổ chức xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tích cực phối hợp với Bộ Công an tích hợp dữ liệu cần thiết vào thẻ CCCD, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và tiết kiệm cho bộ máy nhà nước.

“Với tinh thần Chính phủ quản lý thống nhất, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương để thu thập quản lý thông tin của người dân để phục vụ người dân”, thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải khẩn trương phối hợp cùng với Bộ Công an đồng bộ hóa dữ liệu và tích hợp thông tin vào thẻ CCCD.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các cơ quan liên quan xây dựng các hướng dẫn, cơ chế khuyến khích một số dịch vụ không phải do nhà nước cung cấp cũng có thể sử dụng Thẻ CCCD và dữ liệu tại CSDL quốc gia về dân cư để cung cấp dịch vụ.

Bộ Công an, Bộ TT&TT và Ban Cơ yếu Chính phủ được yêu cầu phải tăng cường giải pháp bảo mật đối với các thông tin về Thẻ CCCD và CSDL quốc gia về dân cư.

Cấp CCCD mới từ tuần đầu tháng 1/2021

Cuối tháng 11/2020, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Tại hội nghị này, đại diện Bộ Công an cho biết, Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho hai dự án bước vào giai đoạn 2.

Nhấn mạnh giai đoạn 2 là giai đoạn then chốt quyết định sự thành công của hai dự án, đại diện Bộ Công an cho biết, trong giai đoạn 2, thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư sẽ được trích xuất và sử dụng để thực hiện sản xuất căn cước công dân. Theo đó, người dân chỉ phải cung cấp hình ảnh và vân tay tròn mà không phải điền các tờ khai như hiện nay. Đây là bước cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong thực hiện thủ tục cấp CCCD.

Bên cạnh đó, CSDL quốc gia về dân cư được xây dựng có thể kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực trên toàn quốc. Việc này sẽ tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, giảm chi phí ngân sách nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT của các CSDL chuyên ngành. Vì vậy, đại diện Bộ Công an lưu ý, thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư phải luôn đảm bảo “đủ, đúng, sạch, sống”.

Đại diện Bộ Công an cũng chỉ rõ, việc thu thập, bổ sung, cập nhật các thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư phải được cập nhật biến động hàng ngày, hàng giờ; yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải hoàn thành dữ liệu để đến 26/2/2021 chạy thử, đúng 1/7/2021 sẽ chia sẻ dữ liệu với các cấp, các ngành trong toàn quốc. Bộ Công an cũng dự kiến trong tuần đầu của tháng 1/2021 bắt đầu phát hành thẻ CCCD mới.

Như ICTnews đã đưa tin, ngày 7/10, Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định mẫu, chất liệu thẻ CCCD có gắn chip điện tử theo thẩm quyền. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cần áp dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm an ninh, an toàn, có khả năng tích hợp triển khai thuận lợi các giao dịch điện tử, tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội; hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hướng đến xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Vân Anh