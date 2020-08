Giải thưởng Make in Vietnam sẽ tôn vinh các giải pháp giải quyết bài toán Việt Nam

Mục tiêu giải thưởng Make In Vietnam của Bộ TT&TT là để tìm và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make In Viet Nam xuất sắc và giải quyết bài toán của Việt Nam.

Giải thưởng Make in Vietnam sẽ tôn vinh sản phẩm, giải pháp giải quyết bài toán Việt Nam

Từ cuối năm 2018, Bộ TT&TT đã tính tới việc cần phải có một slogan cho việc phát triển ngành công nghiệp ICT nước nhà. Cụm từ “Made in Vietnam” mới chỉ mang tính chất là sản xuất ở Việt Nam và không có sự chủ động. Còn thông điệp “Make in Vietnam” mang hàm nghĩa làm tại Việt Nam, do người Việt Nam chủ động sáng tạo, thiết kế, tích hợp sản phẩm tại Việt Nam, của người Việt Nam và phát triển, đóng góp vào công nghệ, phát triển cộng đồng công nghệ Việt Nam. Cụm từ “Make in Vietnam” vừa tạo hiệu ứng truyền thông, vừa thể hiện khát khao, mong muốn, sự chủ động của người Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ và phát triển công nghệ.

Trước chiến lược Make in Vietnam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam "Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế tự cường; Chung sức đồng lòng thực hiện sứ mệnh lịch sử quyết không để đất nước rơi vào bẫy thu nhập trung bình; Quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng."

"Sau 30 năm lắp ráp, gia công, nay đã đến lúc Việt Nam có đủ điều kiện cơ bản để chuyển sang sáng tạo, làm ra các sản phẩm công nghệ Việt. Người Việt Nam có đủ tố chất tốt để sáng tạo công nghệ và sản phẩm công nghệ. Chúng ta cần xây dựng và tuyên bố một cách dứt khoát, rõ ràng một chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam: Sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Hiện nay, có một số giải thưởng tôn vinh các sản phẩm và giải pháp về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông như Nhân tài Đất Việt, Sao Khuê, Vietnam Digital Awards… đã góp phần tôn vinh và quảng bá tốt các sản phẩm và giải pháp của ngành ICT. Tuy nhiên, để thúc đẩy chiến lược “Make in Vietnam” rất cần có một giải thưởng để tôn vinh và quảng bá những sản phẩm giải pháp, để thu hút và tạo động lực cho các cá nhân tổ chức tham gia.

Vụ CNTT (Bộ TT&TT) cho biết, Bộ TT&TT sắp phát động giải thưởng Make in Vietnam. Đây là giải thưởng uy tín do Bộ TT&TT và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, là một trong những hoạt động tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Mục tiêu đưa ra giải thưởng Make In Vietnam là tìm và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số trong nước xuất sắc. Giải thưởng Make in Vietnam có vai trò thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Giải thưởng này là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm công nghệ số, giải các bài toán Việt Nam. Giải thưởng Make in Vietnam sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có giá trị thực tế góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số, đồng thời quảng bá cho các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tới đông đảo doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Vụ CNTT cho hay những sản phẩm tham dự và đoạt giải trong giải thưởng Make in Vietnam sẽ được Bộ TT&TT và các bộ, ngành liên tục hỗ trợ sau khi đạt giải như được giới thiệu rộng rãi đến các địa phương, cơ quan nhà nước và được truyền thông rộng rãi các phương tiện thông tin đại chúng, được đưa vào danh mục khuyến khích sử dụng trong quá trình chuyển đổi số.

Các sản phẩm, giải pháp tham gia dự thi sẽ được đánh giá công khai minh bạch bởi hội đồng giám khảo bao gồm: đại diện các quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ, nhà báo, đại diện người dùng. Qua đó, doanh nghiệp sẽ nhận được những ý kiến đóng góp quan trọng để cải thiện sản phẩm. Không dừng lại ở đó, các sản phẩm đoạt giải sẽ được hỗ trợ kết nối với thị trường quốc tế, và có cơ hội gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng…

Giải thưởng này sẽ được chia làm 5 hạng mục gồm: Giải thưởng Nền tảng số xuất sắc; Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc; Giải thưởng Giải pháp số xuất sắc; Giải thưởng Thu hẹp khoảng cách số (Thành thị - Nông thôn, Người yếu thế, Hạn chế mặt trái của công nghệ số); Giải thưởng Sản phẩm số tiềm năng.

Theo Vụ CNTT, những doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam, có các sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, đã được đưa vào ứng dụng thực tế để giải các bài toán Việt Nam đều có thể tham gia giải thưởng Make in Vietnam.

Thái Khang