Hệ thống thu phí không dừng giảm 60 lần thời gian, mở đường cho giao thông thông minh

Hệ thống thu phí không dừng do Viettel làm chủ giảm 60 lần thời gian so với thu phí một dừng và giảm thời gian xử lý sự cố so với hệ thống cũ từ 4 tiếng xuống 20 phút.