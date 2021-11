Phát huy sức mạnh của công nghệ số trong môi trường học đường

Nhằm nỗ lực giúp học sinh duy trì học tập trong giai đoạn giãn cách, nhiều trường học và giáo viên chuyển sang sử dụng công nghệ để giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa thầy và trò. Có những xu hướng chuyển đổi số càng trở nên phổ biến khi nhà trường tận dụng sức mạnh của Internet trong môi trường học đường.

Thứ nhất là tăng cường khả năng tiếp cận của các học sinh, sinh viên với nền giáo dục, trường học, các bài giảng và thậm chí là các chương trình đào tạo chính thức (có cấp bằng). Các phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói, phần mềm phiên âm nội dung âm thanh có thể giúp cải thiện khả năng tiếp cận các bài giảng.

Khả năng tiếp cận trên góc độ địa lý cũng được cải thiện nhờ vào công nghệ. Các cơ hội học tập trực tuyến, cho phép học sinh, sinh viên ghi danh tại các trường học và chương trình đào tạo không có sẵn tại khu vực mình sống, góp phần đảm bảo rằng học sinh, sinh viên được tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất trong hoàn cảnh nhất định của họ. Ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, hơn một phần ba số học sinh cho biết đã tham gia ít nhất một lớp học trực tuyến.

Các phương pháp học tập được cá nhân hóa cũng là một thành phần quan trọng của cuộc cách mạng giáo dục kỹ thuật số. Người học có cơ hội đạt được các loại bằng cấp, chứng chỉ và đủ điều kiện nhận các cơ hội giáo dục và việc làm phù hợp với họ.

Trong lĩnh vực giáo dục, thực tế ảo mang đến cho học sinh, sinh viên cơ hội ‘trải nghiệm’ trước các học liệu một cách vô cùng trực quan trước khi bước vào bài giảng thực tế.

Điện toán đám mây mang đến cho học sinh, sinh viên và giáo viên cơ hội kết nối và học tập, giảng dạy cùng nhau ở các điều kiện địa lý khác nhau. Sinh viên và giáo viên có thể ứng dụng công nghệ này khi đang ở trên giảng đường, ở nhà, hay thậm chí khi họ đang ở… ngoài đường. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, tình thế cấp bách lại càng thúc đẩy tiềm năng của công nghệ này. Giáo viên sử dụng nhiều nền tảng khác nhau để lưu trữ các bài giảng và đăng tải video dạy học giúp học sinh, sinh viên theo kịp tiến độ học tập mà không cần phải gặp mặt trực tiếp.

Những nền tảng này cho phép giáo viên truyền trực tiếp các tiết học, nhờ đó lớp học trực tuyến sẽ có sự tương tác thật giữa thầy và trò. Học sinh, sinh viên cũng có thể sử dụng các ứng dụng online để nộp bài tập, theo dõi tiến trình học, kết nối và tương tác với bạn bè. Giáo viên có thể chia các lớp học thành nhiều nhóm nhỏ để các em làm việc nhóm, cùng hoàn thành các dự án và bài tập được giao.

Linh Đan

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đang xây dựng Cẩm nang dạy - học trực tuyến an toàn. Cẩm nang sẽ sớm được ra mắt để hỗ trợ việc giảng dạy, học tập trực tuyến thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.