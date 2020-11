Phát triển doanh nghiệp Make in Vietnam để giảm phụ thuộc FDI

Thứ trưởng Phan Tâm đánh giá ngành TT&TT đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19. Dù vậy, nền kinh tế ngành TT&TT vẫn phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp FDI, do đó cần có chiến lược phát triển song song.

Tại Hội thảo và Triển lãm doanh nghiệp sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam diễn ra sáng nay (18/11), Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã nêu một số số liệu nói lên tầm quan trọng của công nghiệp ICT đối với đất nước.

Năm 2019, tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT đạt 112,35 tỷ USD, trong đó xuất khẩu công nghiệp ICT đạt 91,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2018. Công nghiệp ICT đã đưa TT&TT trở thành một trong những ngành có đóng góp lớn trong cơ cấu GDP của cả nước, với khoảng 5,59% năm 2018, đến năm 2019 là 7,55% và năm 2020 dự kiến đóng góp khoảng 7,3%. Nếu tính cả khối FDI thì ngành TT&TT đóng góp khoảng trên 16% GDP.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, ngành TT&TT càng thể hiện vai trò quan trọng trong thời đại kinh tế số, với mức tăng trưởng dự báo tương đối cao với mức 7,5% trong năm 2020.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phan Tâm, các con số cũng cho thấy sự phát triển thiếu bền vững khi còn phụ thuộc quá nhiều vào các doanh nghiệp FDI. Do vậy, cần thực hiện chiến lược phát triển mới đi bằng hai chân.

Đối với FDI, ngành TT&TT cần thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, tiếp tục thu hút đầu tư FDI nhưng là FDI chất lượng cao. Ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ số, các dự án có tính lan tỏa, tạo chuỗi của doanh nghiệp trong nước...

Đối với công nghiệp ICT trong nước, đó là thực hiện chiến lược Make in Viet Nam hướng tới một nền công nghiệp tự chủ, tự cường thông qua việc phát triển các doanh nghiệp công nghệ số làm chủ các khâu sáng tạo, thiết kế sản phẩm dịch vụ, những công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Trong chiến lược này, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ tiên phong trong thực hiện đột phá chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyền đổi số. Doanh nghiệp công nghệ số sẽ phải dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số, chủ động nghiên cứu, phát triển, tạo ra các sản phẩm “Make in Viet Nam”. Thông qua đó, doanh nghiệp công nghệ số sẽ giải quyết các bài toán Việt Nam, cung cấp giải pháp công nghệ phục vụ phát triển đồng đều các khu vực kinh tế thành thị và nông thôn, đưa ứng dụng công nghệ vào mọi ngõ ngách của đời sống, kinh tế xã hội, thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển.

Bên cạnh việc tạo ra hàng hoá chất lượng cao, về mặt truyền thông, Thứ trưởng Phan Tâm đánh giá cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng nội địa của người Việt Nam. Cuộc vận động từng bước thay đổi nhận thức và thói quen mua sắm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm dịch vụ có chất lượng của các doanh nghiệp trong nước.

Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân cả nước và các cơ quan, tổ chức.

Ông Dương Anh Đức – Phó chủ tịch UBND TP.HCM – đánh giá sự kiện là cơ hội tốt để doanh nghiệp, tổ chức trong nước và ngoài nước gặp gỡ trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tạo các cơ hội chuyển giao công nghệ, tăng cường khả năng thu hút và hợp tác đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

Ông Đức cho biết, sự kiện năm nay được tổ chức trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và dự kiến sẽ ký ban hành Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030, Chương trình phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, nhằm đưa Việt Nam nằm trong top 30 cường quốc về công nghệ thông tin.

Song song đó, TP.HCM cũng đang thực hiện Chương trình Chuyển đổi số nhằm phát huy các thế mạnh của Thành phố, giải quyết các thách thức hiện nay.

Hội thảo và Triển lãm doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2020 – Vibrand 2020 tổ chức ngày 18/11, do Bộ TT&TT phối hợp UBND TP.HCM tổ chức. Sự kiện bao gồm hoạt động triển lãm các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Việt và hội thảo về phát huy thế mạnh doanh nghiệp Việt Nam.

Hải Đăng

