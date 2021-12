Sếp IOTLink: “Không mang tâm thế cạnh tranh vào việc phát triển nền tảng bản đồ số Map4D”

Ông Vũ Minh Trí, Phó Chủ tịch IOTLink cho rằng, nền tảng bản đồ số là nền tảng của các nền tảng công nghệ số và kỳ vọng Map4D trở thành nền tảng bản đồ số quốc gia, của người Việt, do người Việt làm chủ.

Ông Vũ Minh Trí trình bày tham luận tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ III.

Có rất nhiều lĩnh vực có thể khởi nghiệp, cơ duyên nào IOTLink lại chọn làm bản đồ số - lĩnh vực Google đang rất mạnh?

Ý tưởng về một bản đồ số của Việt Nam, dành riêng cho người Việt đến với tôi rất tình cờ khi tôi còn đang điều hành một công ty công nghệ toàn cầu. Thời điểm đó, chúng tôi hợp tác với một cơ quan Bộ để số hoá toàn bộ dữ liệu trên nền tảng bản đồ số. Điều rất thú vị là khó khăn của chúng tôi không phải là thiếu dữ liệu, mà là dữ liệu nhiều quá trời (cười), nằm rải rác ở nhiều nơi. Việc thu thập và xử lý sẽ rất tốn thời gian, tâm sức.

Thêm nữa, dùng bản đồ nào để số hóa cũng là một thách thức khác của chúng tôi lúc đó. Chúng tôi đã cân nhắc đến những nền tảng bản đồ lớn hàng đầu thế giới nhưng đều không phù hợp vì tất cả bản đồ thế giới dùng một hệ trục toạ độ khác với Việt Nam. Và, lý do quan trọng nhất, cũng là khởi đầu cho ý tưởng về một bản đồ số của Việt Nam, đó là nếu chúng ta đẩy hết cơ sở dữ liệu lên bản đồ host tại nước ngoài thì chúng ta sẽ mất đi toàn bộ sự chủ động với chính dữ liệu của mình.

Dự án đó tạm dừng, còn tôi thì bắt đầu con đường phát triển bản đồ số do người Việt làm chủ và đáp ứng được nhiều hệ trục toạ độ khác nhau theo chuẩn thế giới.

Map4D của IOTLink đã ra đời như vậy.

Thực tế, việc đưa ra các nền tảng để cạnh tranh với Big Techs trên thế giới vô cùng khó khăn, IOTLink đã làm như thế nào để có được như ngày hôm nay?

IOTLink không mang tâm thế cạnh tranh vào việc phát triển nền tảng bản đồ số Map4D. Chúng tôi tập trung vào cái đích mình đặt ra là nền tảng bản đồ số của người Việt, đặt tại Việt Nam và do người Việt làm chủ.

Chúng tôi may mắn có được đội ngũ nhân sự công nghệ mạnh, giàu kinh nghiệm, đã từng tham gia các dự án kiến trúc bản đồ hàng đầu thế giới và đặc biệt tâm huyết với việc tạo ra một bản đồ số Make in Vietnam. Bên cạnh đó, IOTLink cũng nhận được sự cố vấn, hỗ trợ từ các chuyên gia trong và ngoài nước để đạt được kết quả ban đầu như ngày hôm nay (Map4D Platform của IOTLink mới đạt giải Đồng cho Nền tảng số xuất sắc 2021 tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ III – PV).

Ông Vũ Minh Trí đại diện IOTLink nhận giải Đồng Nền tảng số xuất sắc 2021.

Thách thức khi phát triển một sản phẩm, mà các Big Techs đã rất thành công, giống như hành trình với nhiều con dốc. Chinh phục xong con dốc này lại là một con dốc khác mở ra. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều con dốc trên hành trình xây dựng nền tảng bản đồ số Map4D. Leo dốc không bao giờ dễ dàng, thậm chí có lúc muốn chùn bước, nhưng khi đã lên đến đỉnh thì sẽ có cảm giác tự hào mà không phải ai cũng may mắn có được.

Chúng ta hay đề cập đến câu chuyện “con gà quả trứng” dịch vụ phải tốt thì mới có người dùng và chính phủ ưu tiên đồng hành cùng nền tảng ứng dụng Make in Vietnam. Vậy góc nhìn của ông về vấn đề này như thế nào?

Con gà và quả trứng là câu chuyện rất thú vị vì nó diễn ra trong nhiều lĩnh vực. Dịch vụ phải tốt thì mới có người dùng, nhưng người dùng thì luôn đặt câu hỏi đã có ai dùng chưa. Trong quá trình phát triển Map4D, IOTLink luôn cần những người dùng đầu tiên, những người bạn kỹ tính, cầu toàn cùng trải nghiệm sản phẩm và mang lại những ý kiến, phản hồi đóng góp vào việc hoàn thiện sản phẩm tốt nhất.

Trong những năm qua, IOTLink có được sự đồng hành của một số cơ quan cấp tỉnh/thành, doanh nghiệp phần mềm, vận tải và logistics. Kết quả là, chúng tôi có những người dùng đầu tiên, còn những-người-bạn thì thấy được hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, quy hoạch cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải…

Như vậy, con gà – quả trứng không phải là bài toán khó giải. Quan trọng là chúng ta có những người bạn (cười).

Trải nghiệm khách hàng cũng là câu chuyện quan trọng, quyết định sự tồn tại của nền tảng hay không. Chúng ta nhìn thấy đã có 1 ứng dụng gọi xe của Việt Nam đã thất bại do không có bản đồ số chuẩn còn Grab lại đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng. Vậy các ông đã giải bài toán này thế nào?

Chúng tôi xác định rất rõ ràng, nếu sản phẩm mình làm ra mà không có người dùng, nói cách khác, người dùng không có được trải nghiệm tốt thì đó là sản phẩm thất bại. Vì vậy, Map4D chọn cách đi “bình tĩnh”, nghĩa là ở mỗi giai đoạn phát triển, chúng tôi sẽ có những bước đi, hành động phù hợp. Thị trường có thời gian chấp nhận chúng tôi, còn chúng tôi có thời gian để lắng nghe và hoàn thiện sản phẩm của mình.

Map4D cần thời gian để có đủ các dữ liệu đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Chúng tôi sẽ học tập, kế thừa những ưu điểm của bản đồ nước ngoài, đồng thời tận dụng thế mạnh ở ngay tại Việt Nam của mình (ví dụ tốc độ cập nhật số đường nhanh chóng trên Map4D) để gia tăng tối đa sự hài lòng của người dùng.

Map4D sẽ được ứng dụng cho những ngành nào tiềm năng nhất?

Tất cả bộ, ban, ngành đều cần đưa dữ liệu lên nền tảng bản đồ. Hiện tại, các dữ liệu đang nằm rải rác trên các bản đồ khác nhau, dẫn đến việc tốn nhiều thời gian, công sức để vẽ lại quy hoạch cho từng lĩnh vực. Việc quản lý sẽ đạt hiệu quả tối đa khi mọi dữ liệu được thể hiện trên cùng một nền tảng bản đồ. Hiểu được tầm quan trọng đó, IOTLink đã mời được Giáo sư Đặng Hùng Võ tham gia vào ban cố vấn, đảm bảo Map4D phục vụ tốt nhất, sát với thực tế nhất cho việc quản lý dữ liệu nói chung, cho công cuộc chuyển đổi số nói riêng.

Map4D - Nền tảng bản đồ số không thể thiếu cho chuyển đổi số và kinh tế số.

Với mục tiêu đưa Map4D trở thành nền tảng bản đồ số lớn nhất Việt Nam, chúng tôi hi vọng sẽ giải được bài toán về an toàn thông tin, an ninh quốc gia, mọi thứ của Việt Nam cần đặt tại Việt Nam và của người Việt Nam. Bên cạnh chức năng là một bản đồ số thông thường, Map4D còn là nền tảng có thể tích hợp được nhiều lớp dữ liệu GIS và các loại dữ liệu khác hỗ trợ cho giải pháp quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch…

Cảm ơn ông!

Thái Khang (Thực hiện)