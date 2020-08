Tạo nội hàm mới cho 10 chữ vàng của ngành TT&TT trong thời chuyển đổi số

Nhấn mạnh “biết rõ quá khứ, thấu hiểu hiện tại cũng là chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị “giữ cái gốc, cái nền để có thể đi xa”, và cùng tạo nội hàm mới cho 10 chữ vàng.

Sứ mệnh 3/4 thế kỷ của ngành TT&TT

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Gặp mặt nhân dịp 75 năm Ngày Truyền thống của ngành.

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới. Gắn với đó là sự ra đời của 13 bộ, trong đó, Bộ Thông tin – Tuyên truyền và Bộ Giao thông công chính là nền tảng cơ bản của Bộ TT&TT ngày nay.

Trong 3/4 thế kỷ qua, ngành TT&TT đã cống hiến xứng đáng cho 2 cuộc kháng chiến, cho sự nghiệp bảo vệ và đổi mới đất nước. Truyền thống ngành được xây đắp bởi mồ hôi nước mắt của hàng vạn chiến sỹ giao bưu, thông tin liên lạc, phóng viên chiến trường, cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên qua các thế hệ. Đặc biệt là sự hy sinh, cống hiến bằng xương máu của hơn 1 vạn liệt sỹ, gần 400 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 43 đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, các anh hùng, tập thể lao động thời kỳ đổi mới...

Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện Mai Liêm Trực lý giải về sự ra đời 10 chữ vàng truyền thống ngành TT&TT. Ảnh: Trọng Đạt

Năm 1995, ngành Bưu điện được tặng Huân chương Sao Vàng, cùng với đó là 8 chữ vàng: “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo”. Sau đó, có thêm 2 chữ “Nghĩa tình", bắt nguồn từ truyền thống gắn kết quý báu của những người công tác trong ngành, thể hiện qua hành động đi tìm lại bạn cũ thời giao liên, tìm lại mộ của những liệt sĩ ngành bưu điện..., cũng như tính đặc thù của ngành bưu điện là tính toàn trình, phải qua toàn bộ dây chuyền sản xuất mới có thể tạo ra sản phẩm, khiến những những người trong ngành gắn bó mật thiết với nhau.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá tin rằng công cuộc chuyển đổi số sẽ góp sức vào việc xây dựng nên một đất nước Việt Nam hùng cường. Ảnh: Trọng Đạt

Tiếp bước lịch sử hào hùng, trong những năm Đổi Mới, bằng tinh thần năng động dám nghĩ dám làm, ngành đã dũng cảm lựa chọn lối đi mang tính đột phá, phá vỡ được thế bao vây cấm vận, đưa được công nghệ hiện đại nhất vào Việt Nam.

Bằng việc thực hiện chiến lược tăng tốc độ phát triển 2 giai đoạn, từ năm 1993 đến những năm 2000, những đêm chuyển mạng không ngủ, ngành đã nhanh chóng số hoá toàn bộ hệ thống chuyển mạch và mạng truyền dẫn, hiện đại hoá mạng lưới, đa dạng hoá dịch vụ, đưa bưu chính viễn thông sánh vai với các nước phát triển trong khu vực, tự tin và hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam được Liên minh viễn thông quốc tế đánh giá là một trong 10 nước có tốc độ phát triển viễn thông nhanh nhất thế giới.



Nâng tầm sứ mệnh trong thời đại mới

Nhìn lại lịch sử 75 năm phát triển của ngành, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Có thể nói, ngành TT&TT trong bất kỳ giai đoạn nào đều phải gánh vác trên vai sứ mệnh rất quan trọng, góp phần huy động sức mạnh toàn dân tộc, cả về tinh thần và vật chất, công nghệ, kỹ thuật. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, sứ mệnh lịch sử đó lại càng được khẳng định, nâng tầm cả về quy mô, tầm vóc và ý nghĩa thời cuộc”.

Buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thông tin & Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2020). Ảnh: Trọng Đạt

Trong bối cảnh đó, toàn ngành TT&TT đã và đang cùng nhau đồng tâm, quyết chí thực hiện các định hướng lớn: Bưu chính sẽ trở thành hạ tầng mạng lưới đảm bảo dòng chảy vật chất; Viễn thông trở thành hạ tầng của nền kinh tế số; Ứng dụng CNTT trở thành chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền số vững mạnh, kinh tế số phồn vinh, xã hội số thịnh vượng; An toàn thông tin hình thành hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam; Công nghiệp ICT với sứ mệnh “Make in Vietnam”; Báo chí truyền thông với sứ mệnh tạo dòng chảy tích cực trong xã hội, tạo niềm tin và khơi dậy khát vọng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời tri ân tới các thế hệ người lao động ngành TT&TT. Ảnh: Trọng Đạt

Lưu ý rằng “giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa; biết rõ quá khứ, thấu hiểu hiện tại cũng chính là để toàn ngành chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai”, với tinh thần “nhìn lại và đi tới”, người đứng đầu Bộ TT&TT bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TT&TT.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần 10 chữ vàng: “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình” để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và nhân văn.

Tạo nội hàm mới cho 10 chữ vàng truyền thống

Cũng tại buổi gặp mặt, các vị lãnh đạo qua các thời kỳ của Bộ TT&TT đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm quý liên quan tới các lĩnh vực quản lý của ngành như số hóa ngành viễn thông, phát triển văn hóa đọc trong ngành xuất bản, những đóng góp của công cuộc chuyển đổi số vào việc xây dựng nên một đất nước Việt Nam hùng cường...

Đặc biệt đề cao vai trò và dấu ấn của ngành, nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phân tích: “Việt Nam chỉ có 3 lĩnh vực ngang tầm quốc tế, trong đó có 2 lĩnh vực thuộc ngành TT&TT, đó là viễn thông và CNTT”.

Các cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành TT&TT chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ lão thành nhân ngày truyền thống. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Lê Doãn Hợp cũng bày tỏ một số mong muốn đối với sự phát triển của ngành, trong đó đáng chú ý là Bộ TT&TT phải chuyển mạnh từ chức năng quản lý, răn đe sang phục vụ và chăm sóc (doanh nghiệp và nhân dân); những gì nhà nước không cấm thì mở rộng cửa cho người dân và doanh nghiệp làm...

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ tiếp thu những ý kiến, những kinh nghiệm quý để có thể hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Ông cũng đề nghị các thế hệ cán bộ lãnh đạo trước đây cùng tiếp tục chung tay với toàn ngành TT&TT tạo dựng nội hàm mới cho 10 chữ vàng “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình” trong thời chuyển đổi số.

Liên quan tới chuyển đổi số quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý, đây là nội dung mới và cũng có những những lực cản tương tự nhưthời số hóa cách đây mấy chục năm, thời mở cửa Internet, viễn thông. Các đơn vị phải tìm lại những bài học cốt lõi trước đây, nâng tầm lên thành các bài học cho ngày nay để có thể góp phần chuyển đổi số thành công trong thời gian tới.

