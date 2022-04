Chính quyền TP.HCM sẽ giao tiếp với người dân thông qua ứng dụng

TP.HCM sẽ xây dựng một ứng dụng nhằm giao tiếp hai chiều với người dân ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho biết, trong năm 2022, chương trình chuyển đổi số và đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh sẽ triển khai đồng bộ trên 3 lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, thành phố tập trung vào các nhóm giải pháp lớn như nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, nguồn nhân lực và an toàn thông tin.

Phát biểu tại buổi gặp giữa lãnh đạo TP.HCM với doanh nghiệp ngành CNTT-TT hôm 15/4, Giám đốc Sở TT&TT công bố 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ được thực hiện trong năm nay.

Thành phố sẽ quyết tâm xây dựng chính quyền số, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, mang lại các tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Thành phố đặt mục tiêu cao như cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm (đối với những dịch vụ công đủ điều kiện) hoặc mỗi ngành trong nhóm lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, quy hoạch kiến trúc, xây dựng,…

Đồng thời, thực hiện 1 - 2 mục tiêu chuyển đổi số quan trọng, hướng đến đối tượng trực tiếp là người dân và doanh nghiệp. Hoàn thiện trung tâm điều hành để đảm bảo việc điều hành dựa trên dữ liệu đa ngành trong thời gian thực.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ triển khai một ứng dụng di động thống nhất nhằm nâng cao sự tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân. Mọi người chỉ cần vào một app duy nhất để giao tiếp với chính quyền ở các lĩnh vực, phản ánh trên tổng đài 1022, được nhận kết quả dịch vụ công, tra cứu thông tin trên hệ thống bản đồ chung, đánh giá sự hài lòng đối với từng xã, phường, thị trấn.

Thông qua ứng dụng, chính quyền sẽ có công cụ truyền thông, khảo sát người dân trên diện rộng nhanh và chi phí thấp; đồng thời lãnh đạo thành phố có thể biết kết quả từng phường xã, thị trấn giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân. Đây cũng là một trong những giải pháp để phát triển công dân số, xã hội số.

Quang cảnh buổi gặp giữa lãnh đạo TP.HCM với doanh nghiệp ngành CNTT-TT. (Ảnh: Hải Đăng)

Ngoài nhóm nhiệm vụ nói trên, Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đình Thắng còn nêu nhiều nhiệm vụ khác trong năm nay của TP.HCM.

Nhóm nhiệm vụ tổ chức lại cơ chế chỉ đạo điều hành và hình thành các chính sách nền tảng, đòn bẩy: thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số do Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban; yêu cầu tất cả các sở, ngành, quận, huyện phải thành lập Ban chỉ đạo do người đứng đầu chính quyền làm Trưởng ban và có kế hoạch chuyển đổi số với những mục tiêu, giải pháp, thời gian và phân công rất cụ thể.

Nhóm nhiệm vụ liên quan đến vấn đề dữ liệu: tập trung giải quyết vấn đề liên thông, kết nối dữ liệu ở phạm vi toàn thành phố và phát triển kho cơ sở dữ liệu dùng chung.

Nhóm nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): đây là lĩnh vực có nhiều ưu thế, nếu đầu tư đúng mức sẽ đưa TP.HCM trở thành đầu tàu cả nước.

Nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế số: đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán qua mạng; tạo điều kiện ứng dụng công nghệ mới trong thanh toán tiêu dùng như Mobile Money. Đồng thời, thành phố có thể hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn hỗ trợ nền tảng số để điều hành, quản trị cho hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và vừa với chi phí thấp, thúc đẩy chuyển đổi số tại nhóm doanh nghiệp này.

Nhóm nhiệm vụ đào tạo, chuyển đổi nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và sản xuất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhóm nhiệm vụ hoàn thiện các giải pháp công nghệ, khai thác kho dữ liệu dùng chung trong phòng chống, dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP.HCM.

Nhóm nhiệm vụ phát triển hạ tầng số và công tác đảm bảo an toàn thông tin. Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao khả năng cảnh báo sớm, phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin và ngăn chặn, khắc phục kịp thời những sự cố an toàn thông tin.

Hải Đăng