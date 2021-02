Vietnam Post: Không để ai bị “bỏ lại phía sau” ở vùng dịch Covid-19

Trong khi một số đơn vị từ chối chuyển hàng hóa của người dân về các khu vực có dịch Covid-19 thì Bưu điện Việt Nam đã phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp bưu chính quốc gia trong việc phục vụ cộng đồng.

Những ngày cận Tết Tân Sửu, nhu cầu chuyển phát hàng hóa tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường, đặc biệt là hàng hóa từ khắp nơi gửi đến các vùng cách ly do dịch Covid-19 có xu hướng tăng đột biến.

Bưu điện tỉnh Quảng Ninh phun khử khuẩn sàn khai thác

Trong khi một số đơn vị từ chối chuyển hàng hóa của người dân về các khu vực có dịch thì Bưu điện Việt Nam đã phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp bưu chính quốc gia trong việc phục vụ cộng đồng, chuyển phát nhanh chóng, chính xác, an toàn từng bưu gửi tới người dân trong vùng dịch và trở thành điểm sáng trong các doanh nghiệp Bưu chính, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 tại Việt Nam.

Tại Bưu điện huyện Chí Linh (tỉnh Hải Dương), ngày 27 Tháng Chạp, chị Bùi Thị Thu Hương, nhân viên khai thác đang hối hả phân hướng bưu gửi. Những ngày giáp Tết, chị Hương và các đồng nghiệp phải làm việc hết công suất, thậm chí tăng ca, thêm giờ làm để đảm bảo hàng hóa khai thác, lưu thoát và chuyển phát hết tới tay người nhận trong ngày.

Nhân viên Bưu điện chi trả trợ cấp xã hội tại nhà người dân

Chị Bùi Thị Thu Hương cho biết: “Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người không thể về quê đoàn tụ cùng gia đình nên đã gửi hàng hóa, nhu yếu phẩm về cho người thân và gia đình. Có những ngày chúng tôi khai thác hàng chục tấn hàng hóa. Dù sản lượng tăng đột biến, nhưng toàn bộ hàng hóa đều được khai thác an toàn, đảm bảo chất lượng”.

Theo lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hải Dương, mỗi ngày đơn vị này khai thác, chuyển phát từ 50 đến 60 tấn hàng, và đã tăng cường hệ thống phương tiện vận chuyển, nhất là xe chuyên dụng bưu chính, đồng thời bố trí thêm nhân lực, tổ chức ca kíp hợp lý để tập trung lưu thoát hàng hóa. Đặc biệt, tại các điểm nóng về dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đã bố trí bưu tá nhận hoặc trả hàng theo hình thức phát hàng không tiếp xúc, phát tại điểm trung gian.

“Ngay từ khi công bố ca mắc đầu tiên tại địa phương, Bưu điện tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng triển khai và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Chúng tôi luôn xác định việc đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng và duy trì ổn định mạng lưới chuyển phát được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật danh sách các khu vực bị cách ly, phong tỏa để linh hoạt lập các tuyến phát khoa học nhất, đồng thời tăng cường ứng dụng các công cụ trực tuyến, các phần mềm vào thực hiện công việc nên những ngày qua không để xảy ra tình trạng ùn ứ, hàng hóa được chuyển phát đúng thời gian quy định tới mọi khách hàng”, ông Đào Duy Toàn, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương cho biết thêm.

Tại Bưu điện tỉnh Hải Dương những ngày cuối năm, sản lượng trung bình 50 - 60 tấn hàng hóa/ngày

Còn tại thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), sáng Chủ nhật ngày 7/2/2021, những “chiến sĩ” Bưu điện mặc trên mình bộ đồ bảo hộ, găng tay, ủng, mặt nạ che giọt bắn đã đến từng nhà để chi trả trợ cấp đối với người có công và bảo trợ xã hội gộp 2 tháng liên tiếp.

Theo bà Phạm Thị Hải Yến, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan, đồng thời để đảm bảo công tác an sinh xã hội, giúp các đối tượng trên địa bàn có điều kiện nhận trợ cấp kịp thời, giảm bớt khó khăn trong những ngày giáp Tết, ngành Bưu điện đã phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cùng chính quyền địa phương để triển khai các phương án chi trả. Đặc biệt, tại thị xã Đông Triều có các xã nằm trong diện phong tỏa, nhân viên tham gia chi trả đã được UBND thị xã cấp trang phục bảo hộ chống dịch để thực hiện chi trả đúng đối tượng, đủ số tiền quy định.

“Do công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết nên công tác chi trả diễn ra an toàn. Tại 4 xã bị phong tỏa, chúng tôi đã nhanh chóng chi trả gần 5,8 tỷ đồng cho hơn 2.000 đối tượng. Bảo vệ an toàn cho cán bộ công nhân viên không chỉ là trách nhiệm nhiệm của ngành Bưu điện mà chính là góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nên dù phải vất vả chúng tôi cũng luôn nỗ lực hết mình. Sự vất vả của chúng tôi chưa thấm gì so với các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch”, bà Yến nói.

Ông Nguyễn Văn Chung, ở thôn 2, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, là thương binh nặng vừa nhận tiền trợ cấp 2 tháng tại nhà xúc động bày tỏ: “Nhờ có sự tận tình của nhân viên Bưu điện, tôi không phải ra ngoài, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và vẫn được an tâm đón Tết cùng gia đình. Đúng là Bưu điện của nhân dân. Những lúc khó khăn thế này, tôi mới thấy hết tấm lòng và sự trân quý của ngành Bưu điện dành cho chúng tôi”.

Chi trả tiền Tết, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Trao đổi với chúng tôi, ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, nhấn mạnh: Với mạng lưới phủ rộng đến tận cấp xã, phường, dù trong tình huống nào, Bưu điện Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì ổn định mạng lưới, đảm bảo tất cả các dịch vụ bưu chính đến với từng người dân. Riêng đối với lĩnh vực chuyển phát, Vietnam Post sẽ tăng cường tối đa công suất các phương tiện vận chuyển để cố gắng đảm bảo lưu thoát hàng hóa tốt nhất trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 tại các địa bàn. Đặc biệt, Vietnam Post cũng đã xây dựng các phương án riêng trong việc vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện thuộc các gói hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm, thiết bị vật tư đến vùng dịch... để đảm bảo mục tiêu cao nhất là chuyển phát hàng hóa nhanh chóng và an toàn nhất.

Với vai trò tiên phong, dẫn dắt của doanh nghiệp bưu chính quốc gia, đặc biệt là kinh nghiệm đồng hành cùng các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch ngay từ đầu năm 2020, Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ đảm bảo thông suốt việc chuyển tải các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong phòng và chống dịch Covid - 19 theo đường KT1; Chuyển phát hàng hóa đến tay người nhận trước Tết Nguyên đán theo đúng cam kết dịch vụ đã đề ra dù trong vùng dịch, vùng cách ly.

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chiến sỹ tuyến đầu bằng những hành động thiết thực như vận chuyển miễn cước vật tư, thiết bị y tế của Hội Thầy thuốc trẻ, Khối Doanh nghiệp Trung ương đến các Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) để cùng vượt qua đại dịch, giúp toàn dân đón Tết an toàn.

Được biết, trong năm 2020, khi dịch Covid-19 hoành hành, Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất thuê nguyên chuyến bay để vận chuyển công văn của Đảng, Chính phủ chỉ đạo công tác phòng chống dịch và hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân hai đầu Nam - Bắc. Bưu điện Việt Nam cũng là doanh nghiệp Bưu chính quốc gia duy nhất phục vụ vận chuyển miễn cước các trang thiết bị y tế lên tuyến đầu chống dịch.

