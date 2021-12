VNPT giành 1 giải Vàng và 1 Bạc của Make in Viet Nam 2021

VNPT đã đạt giải Vàng cho sản phẩm bộ thiết bị Mesh Wi-Fi và giành giải Bạc với giải pháp Trung tâm điều hành thông minh VNPT IOC tại giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2021.

Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái nhận giải Vàng Make in Vietnam 2021 cho các sản phẩm công nghệ số của VNPT do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Chiều 11/12/2021, tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ 3 do Bộ TT&TT tổ chức đã diễn ra Lễ công bố và trao giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2021 với 4 hạng mục: Thu hẹp khoảng cách số; Giải pháp số xuất sắc; Sản phẩm số xuất sắc; Nền tảng số xuất sắc. Trong đó, VNPT đã đạt giải Vàng cho sản phẩm bộ thiết bị Mesh WI-Fi và giành giải Bạc với giải pháp Trung tâm điều hành thông minh VNPT IOC.

Trải đều ở các hạng mục giải thưởng, VNPT IOC, VNPT Smartbot, VNPT iOffice, ONE Mesh, vnCare và vnEdu Enrollment lần lượt được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam2021. Trong đó, bộ thiết bị Mesh Wi-Fi 5/6 Access Point và và Hệ thống quản lý ONE Mesh đạt giải Vàng sản phẩm số xuất sắc, Trung tâm điều hành thông minh VNPT IOC đạt giải Bạc giải pháp số xuất sắc.

Không hề kém cạnh, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice cùng Ứng dụng di động phục vụ người dân vnCare nắm tay nhau vào Top sản phẩm số xuất sắc. Top 10 nền tảng số xuất sắc ghi danh Nền tảng VNPT Smartbot và Payment Platform. Top 10 thu hẹp khoảng cách số đã vinh danh Tuyển sinh đầu cấp vnEdu Enrollment. VNPT IOC, VNPT Smartbot, Payment Platform, VNPT iOffice, ONE Mesh, vnCare và vnEdu Enrollment cũng là những giải pháp quá quen thuộc, gần như đạt tất cả các danh hiệu, giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Không còn xa lạ với các thành phố thông minh và từng được những chuyên gia đầu ngành xếp hạng 5 sao, VNPT IOC chính là “bộ não số” không thể thiếu trong Chính phủ số, chính quyền số nhiều địa phương. Giải pháp hiện có mặt trên 32 tỉnh/thành cả nước và được xây dựng dựa trên việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. VNPT IOC cho phép thực hiện phân tích dữ liệu lớn để đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đảm bảo tính chân thực, chính xác, minh bạch… Khi hoạt động, IOC vận hành hơn 10 dịch vụ về giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát dịch vụ hành chính công, văn bản điện tử, dịch vụ kết nối người dân - chính quyền; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch; giám sát camera an ninh thông minh, camera an toàn giao thông và thông tin trên mạng xã hội… Trong đại dịch Covid-19, VNPT IOC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đưa ra dự đoán, giám sát, thực thi nhiều giải pháp phòng chống dịch hiệu quả và giúp phục hồi kinh tế sau dịch.

Trước đây, khi muốn khắc phục tình trạng Wi-Fi bị chập chờn, hoặc muốn tăng vùng phủ và chất lượng phủ sóng của mạng cách duy nhất: gắn thêm các router Wi-Fi, kéo dây mạng để thiết lập cấu hình, dùng bộ lặp tín hiệu. Thế nhưng, VNPT đã làm nên điều khác biệt với bước nhảy vọt Mesh Wi-Fi. Thiết bị Mesh Wi-Fi 5/6 Access Point và Hệ thống quản lý ONE Mesh của VNPT có thể trải trong quy mô rộng lớn (lên đến 600m2), xuyên tầng, xuyên tường và không có góc chết. Đáng chú ý, VNPT đồng thời cung cấp hệ thống quản lý Cloud Mesh Controller (One Mesh) với các tính năng: quản lý, giám sát và cấu hình thiết bị. Hệ thống triển khai theo mô hình ứng dụng web, giao diện tương thích với các trình duyệt phổ biến hiện nay như Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Cốc cốc, … One Mesh được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép quản lý thiết bị và kiểm soát truy nhập người dùng theo từng khu vực địa lý, áp dụng các chính sách khác nhau cho từng người dùng. Hệ thống bao gồm ứng dụng web One Mesh, dịch vụ One Platform và các dịch vụ phụ trợ khác.

Chuỗi sản phẩm công nghệ VNPT đã giải quyết tối ưu bài toán số tại Việt Nam.

Tương tự, Tuyển sinh đầu cấp vnEdu Enrollment thuộc Hệ sinh thái Giáo dục thông minh vnEdu 4.0 của VNPT được đánh giá là hệ sinh thái giáo dục số một Việt Nam. Đây cũng là hệ sinh thái giáo dục chiếm thị phần lớn nhất nước và là hệ sinh thái đầy đủ, toàn diện nhất với hơn 20 sản phẩm, dịch vụ. Trong đại dịch, không học sinh nào bị bỏ lại phía sau nhờ hệ sinh giáo dục toàn diện vnEdu.

Mặc dù mới xuất hiện gần đây, nền tảng số VNPT Smartbot là sản phẩm của xu hướng công nghệ thế giới khi ứng dụng công nghệ NLP/ NLU nhằm phân tách xử lí riêng cho ngôn ngữ, từ vựng, từ lóng Tiếng Việt để giúp huấn luyện bot thông minh hơn, hiểu được cuộc trò chuyện với khách hàng, đưa ra phản hồi phù hợp theo kịch bản đã xây dựng. VNPT Smartbot là kênh tương tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và khách hàng trên các nền tảng phổ biến chatbot, voicebot, livechat. Ưu điểm nổi trội của Smartbot là khởi tạo quản lý nhanh chóng, tích hợp hệ sinh thái các giải pháp AI của VNPT và nền tảng quản lý nội bộ doanh nghiệp.

Tại Lễ phát động Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2021", Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã cho rằng, các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam cần có niềm tin mình là người có khả năng giải quyết tối ưu nhất các bài toán của Việt Nam, qua đó chiếm lĩnh được thị trường chuyển đổi số trong nước.

Các sản phẩm công nghệ VNPT đã giải quyết được vấn đề đó. Có thể kể đến VnCare. Đây là giải pháp hỗ trợ người dân chăm sóc sức khoẻ cho chính mình và người thân trong gia đình với những tính năng ưu việt như đặt lịch khám bệnh với cơ sở y tế, tư vấn từ xa qua video call, nhận kết quả khám và thanh toán online ngay trên điện thoại di động. Theo đánh giá của giới chuyên môn, VnCare còn mở ra cơ hội chia sẻ nghiệp vụ, kinh nghiệm khám điều trị từ xa bằng nhiều hình thức phong phú như Video Call để nắm rõ tình trạng bệnh chi tiết nhất. Trong đó, việc nhanh chóng truy cập các dữ liệu liên quan của bệnh nhân đã góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị của đội ngũ y bác sĩ. Tính đến thời điểm này, vnCare đã và đang là sự lựa chọn của nhiều bệnh viện Trung ương và địa phương như bệnh viện Bưu điện; Các bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ; bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư (thuộc tỉnh Thái Bình); Trung tâm y tế huyện Phước Sơn; bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai; bệnh viện sản nhi Hậu Giang... cùng nhiều cơ sở y tế trong cả nước.

Nguyễn Thái