VNPT hợp tác với Cisco phát triển giải pháp kết nối thế hệ mới

VNPT và Cisco vừa ký bản ghi nhớ về hợp tác thiết kế và đưa ra thị trường gói giải pháp chuyển đổi số linh hoạt, phù hợp đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Mới đây, tại Hoa Kỳ, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, VNPT và Công ty Cisco đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thiết kế và đưa ra thị trường gói giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Sự thấu hiểu thị trường trong nước của Tập đoàn VNPT kết hợp với vị thế dẫn đầu toàn cầu của Cisco trong các lĩnh vực công nghệ quang, công nghệ mạng và 5G sẽ giúp hai bên triển khai ứng dụng kết nối mạng thế hệ mới cho nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Trong đó, xác định rõ tầm nhìn chiến lược về phát triển thị trường và việc lựa chọn công nghệ, giải pháp kết nối phù hợp nhằm hoàn thành tầm nhìn đã đề ra theo từng giai đoạn.

Để hình thành và cung cấp hạ tầng số tại Việt Nam, hai bên sẽ cùng nhau thiết kế và triển khai tối ưu hoá hạ tầng mạng lưới trục chính của VNPT theo hướng ảo hóa, song song với việc phát triển, tạo ra các gói sản phẩm, giải pháp kết nối mới, an toàn, linh hoạt cho các doanh nghiệp bằng cách ứng dụng các công nghệ tiến tiến như SDN, SD WAN. Bên cạnh đó VNPT cùng Cisco cũng sẽ phối hợp trong việc nghiên cứu phát triển mạng lõi 5G để quản lý và triển khai các ứng dụng kết nối 5G tốc độ cao, độ trễ thấp, an toàn an ninh…. giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam có đủ điều kiện kết nối, đạt được mục tiêu chuyển đổi số.

Thông qua sự hợp tác này, VNPT có thể khai thác tối đa năng lực mạng lưới hiện có của mình, nâng cao năng lực của hạ tầng mạng truyền tải và hạ tầng mạng di động để sẵn sàng cung cấp các giải pháp số dành cho các doanh nghiệp và các dịch vụ kết nối tốc độ cao, khác biệt về công nghệ, vượt trội về chất lượng và đáp ứng tốt các nhu cầu của thị trường và khách hàng.

Ông Sanjay Kaul, Chủ tịch phụ trách Hoạt động kinh doanh giải pháp dành cho nhà cung cấp dịch vụ của Cisco Systems, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết, hơn bao giờ hết, con người, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và cộng đồng đều phải dựa vào sức mạnh kết nối để duy trì hoạt động. Mạng Internet đã phát triển từ một dịch vụ thiết yếu trở thành một động lực kinh tế quan trọng. Trong tương lai, kết nối mạng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trên mọi phương diện trong cuộc sống.

“Chúng tôi sẽ kết hợp những năng lực tốt nhất của hai bên để cung cấp hạ tầng mạng thế hệ mới dựa trên nền tảng công nghệ mạng quang được điều khiển bằng phần mềm, qua đó đảm bảo độ linh hoạt của dịch vụ và đem đến các dịch vụ số chất lượng cao cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn trong kỷ nguyên 5G”, ông Sanjay Kaul nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế số, nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, thì nội dung hợp tác hôm nay giữa VNPT và Cisco tạo thêm một cơ hội để VNPT nâng cao hơn nữa năng lực cung cấp các ứng dụng công nghệ thế hệ mới, các giải pháp số tại Việt Nam, đặc biệt là cho các doanh nghiệp.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, MoU được ký kết hôm nay không chỉ giúp mối quan hệ hợp tác giữa VNPT và Cisco đạt tầm cao hơn mà còn tạo tiền đề để chúng tôi tiếp tục chung tay cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện tăng tốc độ chuyển đổi số”, ông Huỳnh Quang Liêm khẳng định.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này tại Hoa Kỳ, VNPT và Casa Systems đã ký kết và trao đổi biên bản ghi nhớ để cùng nhau khám phá, khai thác và ứng dụng những kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực 5G tại Việt Nam.

Với biên bản ghi nhớ hợp tác này, hai bên mong muốn sẽ hợp tác, nghiên cứu phát triển, tích hợp, đóng gói các giải pháp của VNPT với giải pháp công nghệ của Casa như lõi 5G và RAN, Security GW... để cung cấp ra thị trường các giải pháp số đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và chính phủ. Cùng với đó, hai bên sẽ hợp tác để cung cấp các giải pháp công nghệ của Casa trong các lĩnh vực: Mạng công cộng, mạng riêng 5G, 5G IBS, 5G FWA, vBNG, 4G/5G Security GW, WIFI Home Networking… Thông qua hợp tác này, Casa cũng sẽ đào tạo và chuyển giao công nghệ cho VNPT.

Ông Huỳnh Quang Liêm chia sẻ: “Việc hợp tác cùng Casa Systems là một bước tiếp trong lộ trình phát triển hạ tầng số, trọng tâm là phát triển mạng 5G, giúp VNPT nhanh chóng phát triển các dịch vụ số, học hỏi các công nghệ mới, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực của VNPT, cũng như tận dụng được nguồn lực về chuyên gia, kinh nghiệm của đối tác để hợp tác nghiên cứu và xây dựng các giải pháp, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam".

Thái Khang