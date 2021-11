CMC tặng 400 máy tính trị giá 4 tỷ đồng cho học sinh khó khăn tại Hà Nội

Tập đoàn Công nghệ CMC tặng 400 máy tính CMS - thương hiệu Made by CMC, trị giá 4 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học thuộc 10 huyện ngoại thành Hà Nội.

Ngày 19/11/2021, CMC một lần nữa tiếp thêm sức cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” do ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Hải - Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC đã trao tặng phần quà ý nghĩa này cho ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ gửi máy tính của CMC đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 10 huyện ngoại thành Hà Nội, bao gồm: Ba Vì, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hoà, Mỹ Đức, Thường Tín, Mê Linh, Sóc Sơn và Phú Xuyên.

Phần quà 400 máy tính CMS có giá trị 4 tỷ đồng (mỗi máy 10 triệu đồng) sẽ được học sinh có hoàn cảnh khó khăn sử dụng để học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động dạy và học từ xa gặp nhiều khó khăn. Sản phẩm made by CMC sẽ giúp học sinh có thêm trang thiết bị học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Phước Hải - Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC đã trao tặng phần quà ý nghĩa này cho ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Phước Hải, Phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết: “Chương trình ‘Sóng và máy tính cho em’ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động có ý nghĩa quan trọng với mọi ngành, mọi cấp và mọi người, mọi doanh nghiệp dành cho ngành giáo dục, dành cho các em, dành cho tương lai của chúng ta. Tham gia chương trình này, CMC tin rằng, mỗi chiếc máy tính bảng, máy tính thương hiệu Made by CMC, Make in Việt Nam có thể giúp thay đổi chất lượng học tập của học sinh, giúp các em học trong những ngày giãn cách, tiếp cận kho tri thức nhân loại. Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau và được lớn lên với đầy đủ tri thức để cống hiến lại cho cuộc đời. Thời gian tới, CMC sẽ tiếp tục chung tay hưởng ứng chương trình, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ tương lai chinh phục kho tri thức nhân loại”.

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành giáo dục đã tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình để ứng phó với tình hình, giúp các em học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, tiếp thu tri thức. Với phương châm trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh khó khăn bị bỏ lại phía sau, ngành giáo dục Hà Nội tổ chức chương trình "Sóng và máy tính cho em". Đến nay, có 6.914 thiết bị, ước tính gần 23 tỷ đồng giúp các em học sinh có điều kiện khó khăn được học trực tuyến.

“Ngày hôm nay, ngành giáo dục Hà Nội sẽ trao 500 thiết bị học trực tuyến (máy tính và máy tính bảng) cho 500 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 10 huyện ngoại thành Hà Nội. Trong đó, có 400 máy tính do Tập đoàn Công nghệ CMC gửi tặng. Chúng tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm với tình cảm lá lành đùm lá rách giúp các em có điều kiện học trực tuyến. Hiện Hà Nội còn khoảng 10.000 học sinh khó khăn chưa có thiết bị học tập, thời gian tới, toàn ngành sẽ triển khai chương trình này ý nghĩa hơn nữa. Hi vọng, các em sẽ cố gắng không ngừng để học tập tốt nhất”, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội gửi lời cảm ơn Tập đoàn Công nghệ CMC đã đóng góp cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Được nhận máy tính CMS, em Trần Thị Mỹ Hằng - Học sinh trường THCS Nguyễn Du - Huyện Sóc Sơn bày tỏ niềm vui khi có thiết bị để học trực tuyến. Trong hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm vì ung thư, ba mẹ con sống trong căn nhà nhỏ, lâu nay Hằng phải học chung với các bạn gần nhà. Món quà từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” là nguồn động viên em Trần Thị Mỹ Hằng học tập trong đại dịch.

Máy tính CMS ra mắt thị trường hơn hai thập kỷ, được nhiều cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương, các Sở Tài chính, Sở GD&ĐT của nhiều tỉnh, thành tin dùng. Những chiếc máy tính CMS có mặt trên mọi miền Tổ quốc đang từng ngày, từng giờ hỗ trợ hiệu quả cho các giáo viên nâng cao phương pháp giảng dạy, nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu; giúp học sinh, sinh viên khai thác nguồn kiến thức vô tận qua Internet, tham gia hiệu quả các lớp học trực tuyến…

Dự kiến trong tháng 12, CMC tiếp tục tặng 2.000 máy tính bảng CMS X-Tab cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội. CMS X-Tab là sản phẩm do CMS - Công ty thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC nghiên cứu và phát triển, nhằm giúp hàng triệu học sinh có thể học tập trực tuyến thuận lợi.

Đại diện các trường học thuộc 10 huyện ngoại thành Hà Nội nhận máy tính CMS.

Phù hợp với học sinh, sinh viên, CMS X-Tab 8 có kích thước gọn nhẹ, khả năng kết nối Wi-Fi và 4G tốt, RAM dung lượng 3GB, ROM dung lượng 32GB, hệ điều hành Android 10, pin dung lượng 5.000 mAh, camera độ phân giải 2MP/5MP, được sản xuất đồng bộ theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, CMC cũng tiếp tục nghiên cứu, phát triển dải sản phẩm đầy đủ bao gồm: máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính để bàn màn hình lớn (có trang bị kết nối Wifi, công nghệ 4G) để đáp ứng tốt nhất nhu cầu học từ xa của học sinh, sinh viên tất cả các cấp.

Đồng hành cùng chương trình, bước đi cùng đất nước, CMC luôn mang trong mình tâm thế nỗ lực hết sức nhằm góp phần thực hiện mục tiêu kép chống dịch kết hợp duy trì, phát triển kinh tế - xã hội mang thương hiệu Việt đến tay người Việt với cam kết cung ứng các sản phẩm và giải pháp công nghệ thiết yếu cho khách hàng.

Phạm Trang