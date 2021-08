CMC chung tay với ngành y, người dân phòng chống dịch Covid-19

Tặng máy thở cho những bệnh viện tuyến đầu, bữa ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…là những hoạt động ý nghĩa Tập đoàn Công nghệ CMC thực hiện từ đầu tháng 6 đến nay. Tổng giá trị tài trợ lên đến hơn 22 tỷ đồng.

Sẻ chia khó khăn với những bệnh viện căng mình chống dịch

Ngày 17 và 18/8, CMC trao tặng cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Phổi Hà Nội mỗi viện 3 máy thở oxy dòng cao HFNC trị giá 2 tỷ đồng. Máy hỗ trợ thở cung cấp 100% oxy được làm ấm và ẩm, giúp tránh hiện tượng khô đường thở và các phản ứng viêm gây ra do khô niêm mạc giúp bệnh nhân nhanh hồi phục.

Tập đoàn Công nghệ CMC trao tặng cho Bệnh viện Phổi Hà Nội 3 máy thở oxy dòng cao HFNC trị giá 1 tỷ đồng.

Nhận phần quà từ CMC, ông Phạm Hữu Thường - Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Tập đoàn Công nghệ CMC để phòng chống dịch và chăm sóc người bệnh. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng các trang thiết bị tăng cao, những trang thiết bị này rất giá trị. Bệnh viện đánh giá cao sự hỗ trợ của CMC”.

Ông Nguyễn Thành Lưu - Trưởng ban Marketing - Truyền thông Tập đoàn CMC tặng 3 máy thở cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Để tiếp sức cho các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung Ương triển khai tiêm vắc xin góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ngày 19/8, CMC tặng bệnh viện gói vật tư tiêu hao gồm: Khẩu trang, bộ đồ phòng hộ… trị giá 1 tỷ đồng.

Ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc bệnh viện gửi lời cảm ơn tới CMC: “Trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, vật tư tiêu hao và dụng cụ thiết yếu rất cần thiết. Món quà của CMC là nguồn động viên to lớn cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch”.

Đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC tặng Bệnh viện Nhi Trung Ương gói vật tư tiêu hao gồm: Khẩu trang, bộ đồ phòng hộ… trị giá 1 tỷ đồng.

Tại khu vực phía Nam, CMC tặng 5 máy thở cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM và bệnh viện Hóc Môn vào ngày 23/7/2021; ủng hộ thiết bị tách chiết Nucleic Acid tự động cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM giúp giảm thời gian xét nghiệm, khoanh vùng nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Ủng hộ trang thiết bị, vật tư phòng dịch cho cộng đồng

Hỗ trợ Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, CMC tặng 40 máy tính trị giá 600 triệu đồng cho ủy ban vào ngày 20/8.

CMC tặng 40 máy tính trị giá 600 triệu đồng cho Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tập đoàn tặng 50 máy in tem nhãn Godex G500, 300 decal in tem và 50 cuộn mực in tem Wax Premium cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tổng giá trị quà tặng là 300 triệu đồng. Máy sẽ hỗ trợ quá trình in tem nhãn cho các bệnh nhân khi đến bệnh viện, cơ sở y tế thăm khám, chữa bệnh cũng như tiêm vaccine.

CMC còn ủng hộ thiết bị thông minh giám sát phòng chống dịch Covid cho thành phố Hà Nội với tổng trị giá lên tới 6 tỷ đồng.

Tại TP. HCM, CBNV CMC TSSG và những người bạn tặng 10 máy tính, 5 máy in và 1 máy quét cho Trung tâm Hồi sức Tích cực Covid-19 - Bệnh viện dã chiến 16 thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

CBNV CMC TSSG và những người bạn tặng máy tính, máy in và máy quét cho Trung tâm Hồi sức Tích cực Covid-19 - Bệnh viện dã chiến 16 thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP. HCM.

Tặng 3.600 phần quà, nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch

Thể hiện trách nhiệm, một trong những giá trị cốt lõi của CMC, CBNV Tập đoàn cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Mỗi CBNV Tập đoàn Công nghệ CMC tặng một phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid tại TP. HCM. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” với kinh phí lên tới 160 tỷ đồng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng cộng CMC tặng 3.600 phần quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Giữa tâm dịch căng thẳng, nhân viên CMC Telecom - công ty thành viên Tập đoàn CMC đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa: Tặng rau sạch, nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn ở TP. HCM.

Chia sẻ về hoạt động thiện nguyện của CMC, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn cho biết: "Cuộc chiến chống dịch có thể còn kéo dài và khốc liệt hơn, không ai biết trước, là một trong những doanh nghiệp luôn nêu cao trách nhiệm với cộng đồng, Tập đoàn Công nghệ CMC luôn sẵn sàng chung tay với chính quyền và nhân dân cả nước trong công tác đẩy lùi Covid. Chúng tôi hy vọng, những phần quà nhỏ của CMC giúp giảm gánh nặng cho đội ngũ y tế, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”.

An Nhiên