CMC Cloud Camera - chìa khóa “quản chặt” hoạt động vận hành sản xuất cho doanh nghiệp

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và gây ra những hậu quả khôn lường, làm gián đoạn, đứt gãy các chuỗi cung ứng thương mại, dịch vụ trên toàn cầu; làm thay đổi các mô hình kinh doanh, quản lý theo truyền thống trước đây. Ứng dụng CNTT, đổi mới cách thức quản lý kinh doanh trở thành hướng đi không thể trì hoãn đối với mọi tổ chức nếu muốn thích ứng, tận dụng cơ hội mới để phát triển hay “vươn mình” mở rộng thị trường.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, an ninh, an toàn cho doanh nghiệp là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn khi triển khai các giải pháp giám sát an ninh. Các hệ thống camera hiện nay thường được thiết kế phục vụ việc quan sát, lưu trữ tại chỗ là chính, bị giới hạn về dung lượng lưu trữ, rất ít trường hợp có hệ thống lưu trữ tập trung do liên quan đến chi phí đầu tư hạ tầng, phần mềm, license, chi phí vận hành hệ thống… Ngoài ra, việc vận hành hệ thống camera đa số hoàn toàn bằng thủ công và quan sát bằng mắt thường, chưa có hệ thống cảnh báo sớm và tự động, không hiển thị được vị trí tọa độ của camera trên nền bản đồ gây khó khăn cho người vận hành.

Vào 15h ngày 11/11/2021 tới đây, tại “Hội nghị quốc tế về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu” do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức, ông Chử Quang Thắng - Giám đốc trung tâm Điều hành nền tảng và Phần mềm - Khối công nghệ Điện toán đám mây của CMC Telecom sẽ đưa ra lời giải cho bài toán an ninh của doanh nghiệp với CMC Cloud camera - giải pháp camera an ninh thông minh, toàn diện và tối ưu trên nền tảng hạ tầng công nghệ điện toán đám mây CMC Cloud.

Với CMC Cloud camera, doanh nghiệp có thể giám sát vận hành, sản xuất thông qua camera mọi lúc mọi nơi chỉ cần có đường truyền internet và hỗ trợ đa nền tảng truy cập gồm Web và App. Hệ thống này cũng tích hợp các tính năng phân tích nâng cao sử dụng trí tuệ nhân tạo như: nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh chấm công nhân viên, nhận diện đồ vật, hàng hoá bị di dời trong phạm vi giám sát, phát hiện người xâm nhập; tích hợp hệ thống IoT như nhận diện mở cửa tự động, chuông báo cháy… Các tính năng đều đi kèm với cảnh báo realtime để doanh nghiệp phản ứng kịp thời tất cả tình huống.

Ứng dụng CMC Cloud Camera trong giám sát vận hành, sản xuất

Điều quan trọng giúp CMC Cloud camera trở thành lựa chọn phù hợp với đa số doanh nghiệp đó là sự linh động của CMC Cloud - nền tảng duy nhất kết nối trực tiếp với nền tảng điện toán đám mây của các hãng công nghệ lớn trên thế giới như AWS, Microsoft và Google. Ngoài ra, CMC Telecom cũng sở hữu hệ thống Data center trung lập đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật hàng đầu như bảo mật thanh toán PCI DSS, bảo mật an toàn thông tin và xác thực người dùng cho cloud ISO 27017, 27018,… Điều này sẽ giúp DN yên tâm trong việc xem lại và lưu trữ dữ liệu ổn định, mã hoá dữ liệu nâng cao 3 lớp, an toàn từ đường truyền cho đến không gian lưu trữ.

Tham gia hội thảo, các doanh nghiệp cũng sẽ được chia sẻ về mô hình triển khai Thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt và các giải pháp cụ thể để kiếm khách hàng, có đơn hàng khi kinh doanh số từ Alibaba, cách xây dựng hệ thống bán hàng đa kênh hiệu quả từ Online CRM hay các kinh nghiệm thành công trong hoạt động giao thương, xúc tiến xuất nhập khẩu của các đơn vị tiên phong trong các lĩnh vực hiện nay.

Hội nghị quốc tế về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu

Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia hội nghị tại đây.

Phạm Trang