CMC Telecom chia sẻ về tương lai Digital Hub của Việt Nam tại diễn đàn VNNIC

Ngày 24/06, trong buổi tọa đàm “Viet Nam – The next Asia Digital Hub” trong sự kiện VNNIC Internet Conference 2022, CMC Telecom đã chia sẻ nền tảng hạ tầng số CMC Telecom đã xây dựng sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành Digital Hub của khu vực.

CMC Telecom mong muốn đưa Việt Nam thành “Digital Hub” của châu Á

Dự thảo quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021-2030 được Bộ TT&TT xây dựng đã đặt ra yêu cầu phát triển đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành “Digital Hub” - nơi trung chuyển, kết nối, lưu trữ và xử lý dữ liệu của khu vực và thế giới. Thực tế, Việt Nam đang có cơ hội lớn để trở thành điểm kết nối và lưu trữ dữ liệu của khu vực ASEAN cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong phiên thảo luận tại Hội thảo “The future of Internet” được VNNIC tổ chức vào 24/6/2022, đại diện lãnh đạo của CMC Telecom, ông Đặng Tùng Sơn - DCEO/CMO cũng đã chia sẻ tại buổi tọa đàm với chủ đề “Viet Nam – the next Asia Digital Hub”: “Việt Nam có muốn bắt kịp con tàu 4.0 hay không, để đất nước phát triển dựa trên công nghệ cao và trở thành trung tâm số thì điều kiện tiên quyết chính là hạ tầng số. Chiến lược của CMC Telecom là hợp tác với những hãng công nghệ hàng đầu thế giới nhắm đưa Việt Nam thành một Digital Hub trung chuyển trong khu vực, bên cạnh Hong Kong hay Singapore.”

Ông Đặng Tùng Sơn - DCEO/CMO của CMC Telecom chia sẻ trong tọa đàm tại hội thảo VNNIC

Là doanh nghiệp hạ tầng viễn thông duy nhất của Việt Nam có cổ đông nước ngoài, tập đoàn TIME dotCom, tập đoàn viễn thông Top2 Malaysia, CMC Telecom đã từng bước đầu tư mở rộng mạng lưới hạ tầng kết nối tại khắp các nước trong khu vực và thế giới. Hiện tại, CMC Telecom đang sở hữu mạng đường trục CVCS (Cross Vietnam Cable System), tuyến cáp Việt Nam đầu tiên kết nối xuyên Đông Nam Á, kết nối trực tiếp với hạ tầng mạng viễn thông A-Grid, kết nối trực tiếp với 05 tuyến cáp quang biển quốc tế AAE1, APG, A-Grid, Unity và Faster. CMC Telecom cũng là 1 trong 3 đơn vị đầu tiên trên thế giới đạt chứng chỉ MEF 3.0 – chứng chỉ khẳng định năng lực trong việc cung cấp dịch vụ kết nối Ethernet với chất lượng cao nhất trên thị trường, dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu.

Gian hàng của CMC Telecom tại sự kiện VNNIC ngày 24/6 thu hút sự quan tâm của nhiều quan khách

Data center: Hạ tầng nòng cốt trong chiến lược phát triển Digital Hub

Để trở thành trung tâm số của khu vực, Việt Nam cũng phải cạnh tranh mạnh mẽ với một số quốc gia khác đặc biệt là Thái Lan, Malaysia trong cuộc đua giành vị trí trung tâm số tiếp theo trong khu vực sau Singapore, Hồng Kông. Thực tế, Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế hơn. Nhưng để thực hiện được mục tiêu này, Việt Nam cần phải hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hạ tầng số.

Với tinh thần "đưa dữ liệu của người Việt về lưu trữ tại Việt Nam", CMC Telecom đã nhanh chóng và “mạnh tay” đầu tư xây dựng hệ thống Data Center (trung tâm dữ liệu) hiện đại để đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng số quốc gia nhằm hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành trung tâm lưu trữ và xử lý dữ liệu của khu vực và quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, CMC Telecom đã sở hữu 3 Data Center trung lập. Đây là những Data Center đầu tiên tại Việt Nam có chứng chỉ bảo mật thanh toán PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) cho lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Các Data Center của CMC Telecom đều được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật được đào tạo bài bản với các chứng chỉ quốc tế như CDCE, CDCS, CDCP, CDFOM,…

Đầu năm 2022, CMC Telecom vừa xây dựng và đưa vào vận hành Data Center Tân Thuận (HCM) đạt tiêu chuẩn Uptime Tier III có diện tích 10.000 m² cung cấp 1.200 rack với công suất cao lên tới 20kw/rack. Tháng 5/2022, Uptime Institute cũng chính thức công bố Data Center Tân Thuận đã thành công đạt được chứng chỉ TCCF (Tier Certification of Constructed Facility) đầu tiên với số lượng bài test cao nhất Việt Nam tính đến hiện tại - trở thành Data center hiện đại và an toàn nhất Việt Nam.

Data Center Tân Thuận là trung tâm dữ liệu hiện đại và an toàn nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế

"Sau khi đánh giá các yếu tố như: Vị trí địa lý thuận lợi, chính sách mở và nhất quán, hạ tầng kết nối đa dạng, Data Center trung lập quy mô lớn, thu hút được sự tham gia và hiện diện của các hãng CNTT hàng đầu... các chuyên gia quốc tế cũng như CMC Telecom tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có đầy đủ các điều kiện để trở thành trung tâm số tiếp theo của khu vực", ông Đặng Tùng Sơn chia sẻ.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại sự kiện

VNNIC Internet Conference 2022 được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức tại TP Đà Nẵng từ ngày 22 – 25/6/2022 bao gồm chuỗi sự kiện: 03 hội thảo (workshop) và 01 Hội thảo chính với chủ đề “Tương lai của Internet” (The future of Internet) dưới sự chủ trì của Bộ TT&TT. Phiên thảo luận “Viet Nam – the next Asia Digital Hub” nằm trong khuôn khổ sự kiện, có sự tham gia của Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Ông Sureswaran Ramadass, Chủ tịch IPv6 Forum Malaysia, Ông Jimmy Nguyen, Nhà sáng lập & Chủ tịch BSV Blockchain, Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc CMC Telecom...

Phạm Trang