International Business Magazine (IBM), tạp chí quốc tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng vừa tôn vinh các đơn vị cung cấp Cloud. CMC Telecom đã xuất sắc nhận giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ đám mây xuất sắc của năm 2022”, cho dịch vụ Multi Cloud.

Để nhận được giải thưởng này, CMC Telecom đã phải chứng minh năng lực cung cấp dịch vụ Cloud với các tiêu chuẩn vận hành, các chứng chỉ ngành, đội ngũ chuyên gia trình và dịch vụ chăm sóc khách hàng đạt tiêu chuẩn cấp cao.

Theo đuổi mô hình hệ sinh thái mở, CMC Cloud của CMC Telecom đã trở thành nền tảng điện toán đám mây kết nối trực tiếp tới cloud của ba gã khổng lồ về công nghệ trên thế giới là AWS, Microsoft và Google. CMC Telecom trở thành nhà cung cấp tiên phong tại Việt Nam cung cấp giải pháp multi-cloud cho phép khách hàng sử dụng 1 portal khởi tạo dịch vụ Cloud Server và quản trị ngay trên hạ tầng tài nguyên của Amazon Web Service, Google Cloud và Microsoft. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp CMC Telecom thành công thuyết phục ban tổ chức chấm giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ đám mây xuất sắc của năm 2022” (Cloud Service Provider of the Year Vietnam 2022).

CMC Telecom nhận giải thưởng quốc tế của IBM cho dịch vụ Multi Cloud

CMC Telecom sở hữu hệ sinh thái Data Center toàn quốc với 3 Data Center trung lập đạt chuẩn Tier III cùng chứng chỉ bảo mật PCI DSS đầu tiên tại Việt Nam. Đối với những doanh nghiệp nhỏ không có trung tâm dữ liệu vẫn có thể đặt trung tâm dữ liệu ở trong Việt Nam trên hạ tầng của CMC Telecom với đường truyền bảo mật.

Ông Lê Anh Vũ, giám đốc sáng tạo của CMC Telecom chia sẻ: “Multi-cloud của CMC Telecom hiện đang là dịch vụ tiên phong tại Việt Nam kết nối trực tiếp với các cloud hàng đầu thế giới. Cũng chính nhờ sự khó tính của các khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trong nhiều năm qua, CMC Telecom đã liên tục đổi mới, phát triển để mang tới khả năng tùy biến linh hoạt và ổn định cao.”

CMC Multi-Cloud là nền tảng tiên phong tại Việt Nam kết nối trực tiếp đến Cloud của AWS, Google Cloud và Microsoft

Với dịch vụ Multi Cloud do CMC Telecom cung cấp, việc kết nối trực tiếp với các dịch vụ đám mây của AWS, Google hay Microsoft có thể đáp ứng mọi yêu cầu mở rộng quy mô trong thời gian ngắn hay bất cứ lúc nào và sử dụng phương pháp thanh toán “Pay as you go” linh hoạt cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, CMC Telecom có thể linh hoạt cung cấp dịch vụ với băng thông lên đến 10Gbps theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Không chỉ cung cấp dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, CMC Telecom đã xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh với đội ngũ chuyên gia đầu ngành nhằm tối ưu chi phí, gia tăng giá trị cho khách hàng. CMC Telecom luôn chú trọng đầu tư năng lực con người, đào tạo kỹ sư ở nhiều phân cấp khác nhau từ cơ bản đến chuyên sâu. CMC Telecom cũng phân chia kỹ sư theo các nhóm công việc tách biệt, từ tư vấn, triển khai đến hậu triển khai và theo từng nhóm riêng cho từng hãng.

Với phương châm “Work Back Work” đi từ nhu cầu khách hàng, phân tích sâu “nỗi đau” của doanh nghiệp để đề xuất các giải pháp với những dịch vụ của AWS, Google, Microsoft và Cloud của CMC một cách phù hợp. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật của CMC Telecom luôn có những chương trình đánh giá cùng với chuyên gia của hãng giúp khách hàng luôn được tối ưu chi phí và gia tăng độ bảo mật một cách liên tục. Đây là những hoạt động thể hiện việc cam kết hỗ trợ dài hạn từ phía CMC Telecom với khách hàng.

Trước đó, CMC Telecom cũng được IFM công nhận là “Nhà cung cấp dịch vụ Cloud sáng tạo 2020” (Most Innovative Cloud Service Provider) và nhận giải thưởng Nền tảng đa đám mây xuất sắc Việt Nam 2021” (Best Multi-Cloud Platform) do International Finance Magazine bình chọn.

IFM (International Finance Magazine) là tạp chí chuyên ngành về tài chính - ngân hàng có trụ sở chính tại London (Anh), có hơn 20 năm phát triển với đối tượng độc giả trên 20 quốc gia, chủ yếu là các chuyên gia, quản lý cấp cao từ các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới. IFM Awards hằng năm sẽ tổ chức phân tích, đánh giá và trao giải cho 9 hạng mục: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ, viễn thông, năng lượng, vận tải, chăm sóc sức khỏe, môi giới và lãnh đạo. Đây là giải thưởng uy tín, được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ các tiêu chí phù hợp, đánh giá công bằng và cách tổ chức chuyên nghiệp.

Phạm Trang