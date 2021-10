CMC tham dự triển lãm trực tuyến ITU Virtual Digital World 2021

Tại Triển lãm trực tuyến Thế giới số (ITU Digital World) 2021, Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ thế mạnh ở các mảng: Điện toán đám mây, bảo mật, chuyển đổi số và công nghệ nghiên cứu, ứng dụng.

Triển lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, khai mạc vào ngày 12/10/2021 với chủ đề “Cùng nhau xây dựng thế giới số - Building the digital world together” tại địa chỉ https://3dbooth.egal.vn/itu/cmc/. Các gian hàng sẽ được duy trì trong một tháng từ ngày 12/10 đến 12/11/2021.

Tại không gian triển lãm, khách hàng được chào đón và xem video clip giới thiệu những thông tin mới về Tập đoàn Công nghệ CMC: Chiến lược kinh doanh, các khối kinh doanh chủ lực, các sản phẩm dịch vụ giải pháp CMC và văn hóa CMC…

Các sản phẩm, dịch vụ mà CMC trưng bày khẳng định vị thế công ty giải pháp số toàn cầu. Trong đó, có nhóm giải pháp công nghệ Điện toán đám mây (Cloud) của CMC Telecom với những ứng dụng công nghệ đám mây hàng đầu Việt Nam, đã đạt giải thưởng của tạp chí IBM.

Không gian trưng bày giải pháp An ninh an toàn thông tin của CMC Cyber Security.

Về mảng giải pháp An ninh an toàn thông tin, CMC Cyber Security trưng bày các giải pháp, dịch vụ bảo mật, giải pháp phòng chống mã độc, dịch vụ an toàn thông tin cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Điển hình như: giải pháp CMDD đạt Chứng chỉ Quốc tế VB100 với điểm số tuyệt đối…

“Đến với ITU Digital World 2021, chúng tôi muốn giới thiệu tới thị trường Hệ sinh thái an ninh an toàn thông tin Made by CMC - Make in Việt Nam. Hệ sinh thái bao gồm các giải pháp, dịch vụ được cung cấp theo mô hình mới (Software As A Service) hướng tới mục tiêu giảm thời gian triển khai cho khách hàng và tối ưu được chi phí, nguồn lực mà khách hàng cần đầu tư. CMC là một trong những số ít doanh nghiệp Việt Nam tạo ra được một hệ sinh thái an toàn, an ninh thông tin với các giải pháp do CMC tự nghiên cứu phát triển. CMC luôn nỗ lực cải thiện sản phẩm dịch vụ và cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ, góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho không gian mạng Việt Nam và thế giới”, ông Hà Thế Phương, Quyền Tổng giám đốc CMC Cyber Security cho biết.

Khu trưng bày nhóm sản phẩm CLoud (Điện toán đám mây) của CMC Telecom, khách hàng sẽ tìm hiểu các dịch vụ cung cấp máy chủ, lưu trữ trên đám mây, dịch vụ mạng phân phối nội dung hay sao lưu và khôi phục dữ liệu theo mô hình điện toán đám mây.

Theo ông Lê Anh Vũ - Giám đốc sáng tạo của CMC Telecom, hạ tầng điện toán đám mây là hạ tầng quan trọng bậc nhất của hạ tầng số góp phần quan trọng cho chuyển đổi số thành công và xây dựng chính phủ số. Đến với ITU Digital World 2021, CMC Telecom sẽ giới thiệu những nền tảng dịch vụ và giải pháp tốt nhất để hỗ trợ đối tác, khách hàng ứng dụng công nghệ và phát triển trên nền tảng điện toán đám mây Việt Nam.

Khu trưng bày nhóm sản phẩm CLoud (Điện toán đám mây) của CMC Telecom.

Ngoài ra, bằng năng lực Công nghệ thông tin đứng thứ 2 tại Việt Nam, CMC cũng mang tới ITU Virtual Digital World 2021 nhóm sản phẩm Chuyển đổi số của CMC Technology & Solution…

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CIST) trưng bày hệ sinh thái sản phẩm công nghệ tương tác ở năm lĩnh vực: Internet vạn vật - thiết bị thông minh (Internet of Things/Smart-Devices), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), hồ sơ dữ liệu (Data Lake), công nghệ chuỗi - an ninh thông tin (Blockchain - Security). CIST giới thiệu nền tảng công nghệ mang dấu ấn đột phá cho CMC nói riêng và ngành công nghệ Việt Nam nói chung, điển hình như giải pháp nhận diện khuôn mặt ứng dụng AI mang tên CIVAMS.

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CIST) trưng bày hệ sinh thái sản phẩm công nghệ tương tác.

Tham dự triển lãm ITU Digital World 2021, Tập đoàn Công nghệ CMC có cơ hội trao đổi, học hỏi cùng các Tập đoàn, Tổ chức công nghệ lớn trong nước và quốc tế. Từ đó, CMC sẽ kết nối và hướng tới phát triển những giải pháp công nghệ cho những bài toán mang tính toàn cầu.

Đại diện CMC, ông Nguyễn Kim Cương - Giám đốc Khối cho biết: “Tham dự sự kiện, CMC mong muốn giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mang dấu ấn riêng của Tập đoàn. Mang niềm tự hào Made by CMC đến với giới công nghệ trong và ngoài nước. Từ đó, cho thấy năng lực công nghệ của chúng tôi không thua kém đối thủ trên trường quốc tế. Việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ, giải pháp Made by CMC cũng phù hợp với slogan ‘Make in Vietnam’ của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh vào sự chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của người Việt”.

Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World) 2021 bao gồm các gian hàng trực tuyến 2D và 3D, trưng bày sản phẩm, dịch vụ, giải pháp số của doanh nghiệp, các gian hàng quốc gia. Triển lãm trực tuyến là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng và đối tác từ 193 nước thành viên của ITU.

ITU Digital World được tổ chức trực tuyến trên nền tảng công nghệ do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong bối cảnh bình thường mới. Dù không có được không khí náo nhiệt, nhiều khán giả, khách mời tham gia như các triển lãm trước đây nhưng các gian hàng ảo không chỉ xóa đi những hạn chế về không gian và thời gian mà còn cho phép những trải nghiệm tương tác độc đáo. Sự kiện là dấu mốc đáng nhớ trong tiến trình chuyển đổi số tiến tới phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Tập đoàn Công nghệ CMC là tập đoàn ICT lớn thứ hai tại Việt Nam với gần 28 năm hình thành và phát triển. CMC đã khẳng định vị thế trên thị trường Việt Nam và nhiều nước trên thế giới thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực ở 3 khối: Khối Công nghệ & Giải pháp (Technology & Solution), Khối Kinh doanh Quốc tế (Global Business), Khối Dịch vụ Viễn thông (Telecommunications).

An Nhiên