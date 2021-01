6 ứng dụng nên cài trong năm mới để có một khởi đầu hứng khởi hơn

Trong cuộc sống hiện đại, smartphone trở thành vật bất li thân của không ít người. Vì thế, việc tích hợp các công cụ giúp bạn hình thành thói quen tốt vào những chiếc điện thoại là cực kì cần thiết.

Học một ngôn ngữ mới - Duolingo (Android | iOS)

Bạn muốn học một ngôn ngữ mới? Tốt thôi, felicidades! Estamos muy orgullosos de ti! Bạn nhất định cần thử Duolingo. Ứng dụng này sẽ mang đến cho bạn những bài học ngoại ngữ dưới dạng học như chơi. Vì thế bạn sẽ không hề cảm thấy nhàm chán và kiến thức mới đến cực kì tự nhiên. Hiện nay, Duolingo đang có trên dưới 200 triệu người dùng cùng 23 ngôn ngữ khác nhau để bạn tùy ý lựa chọn cho phù hợp với mục tiêu.

Các nội dung Duolingo mang đến cho người dùng hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, người dùng có thể mua gói Duolingo Plus để gỡ bỏ quảng cáo thỉnh thoảng xuất hiện và tải về các bài học để sử dụng khi ngoại tuyến.

Chi tiêu thông minh - Money Lover (Android | iOS)

iết kiệm tiền là một thói quen tốt mà rất nhiều người muốn có và điều này có thể được thực hiện thông qua các ứng dụng như Money Lover. Ứng dụng này theo đó sẽ giúp người dùng theo dõi chi tiêu hàng ngày của mình, liên kết với tài khoản ngân hàng đồng thời lên kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm. Money Lover có khả năng đồng bộ hóa dữ liệu tốt giúp người dùng có thể truy cập được trên nhiều nền tảng khác nhau.

Bạn cũng có thể xuất các dữ liệu về tài chính của mình ra các tệp tin Excel để tiện quản lý.

Tạm biệt các thói quen xấu - Way of Life! (Android | iOS)

Càng cung cấp nhiều thông tin cho ứng dụng, Way of Life càng có thể giúp bạn loại bỏ các thói quen xấu trong năm mới tốt hơn. Bạn có thể thiết lập các nhắc nhở và tin nhắn để tạo ra những “cú huých” cho bản thân hàng ngày. Way of Life ngoài ra còn cho phép bạn viết nhật kí và ghi chú nếu muốn.

Nhìn chung ứng dụng này còn có thể theo dõi rất nhiều thói quen của bạn. Tuy nhiên phiên bản miễn phí chỉ cho phép bạn theo dõi miễn phí ba chủ đề. Để có thể theo dõi các chủ đề không giới hạn, người dùng phải mua một gói vật phẩm trong ứng dụng.

Cơ thể cân đối - Nike+ Run Club (Android | iOS)

Nike+ Run Club là một ứng dụng theo dõi hoạt động chạy bộ của người dùng. Dựa trên mục tiêu và khả năng của bạn, Nike+ Run Club sẽ tự động cân đối và khuyến nghị một chương trình luyện tập phù hợp nhất. Ứng dụng này không chỉ khuyến khích bạn hoạt động nhiều hơn bằng cách tích hợp và các ứng dụng xã hội như Facebook mà còn cho phép bạn gửi “shoutout” đến bạn bè để làm động lực luyện tập.

Có thể bạn chưa biết mỗi một giờ chạy bộ có thể mang lại cho bạn thêm 7 giờ cuộc sống.

Đọc nhiều hơn - Scribd (Android | iOS)

Scribd là một trong những ứng dụng phổ biến nhất cho phép người dùng truy cập các loại sách, báo, tạp chí trên điện thoại thông minh. Bên cạnh các nội dung được ứng dụng gợi ý, bạn cũng có thể tìm các nội dung khác bằng cách vào từng chủ đề được sắp xếp khoa học. Scribd cho phép tải về miễn phí và bạn được dùng thứ ứng dụng này trong vòng 30 ngày. Sau khoảng thời gian này, người phải trả phí thành viên khoảng 9 USD một tháng.

Bên cạnh Scribd, bạn cũng có thể tải về các ứng dụng như Google Play Book and Kindle để tận hưởng những cuốn sách yêu thích ngay trên điện thoại.

Tập trung hơn/ ngủ ngon hơn - Noisly (Android | iOS)

Một trong những cách để đạt được hiệu quả làm việc cao hơn và có một sức khỏe tốt hơn là một giấc ngủ ngon và sâu. Ứng dụng này sẽ mang đến cho bạn những âm thanh nền chất lượng cao như tiếng mưa, gió, tiếng chim hót trong rừng… Qua đó có thể giúp bạn đạt được tinh thần thư thái và chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Những âm thanh này còn được cho là có thể làm tăng sự tập trung.

