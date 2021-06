Anonymous tuyên chiến Elon Musk

Nhóm tin tặc khét tiếng nhất thế giới bất ngờ đăng tải video chỉ trích nhà sáng lập Tesla.

Theo TMZ, dường như Anonymous đã đưa tỷ phú Elon Musk vào "tầm ngắm" và phát súng đầu tiên là video công khai tuyên chiến trên YouTube.

Trong đoạn video có tên Anonymous Message To Elon Musk (Thông điệp Anonymous gửi đến Elon Musk) dài hơn 3 phút, nhóm hacker công kích dữ dội CEO Tesla.

Anonymous cho rằng Elon Musk đã dùng danh tiếng của mình để "ung dung" thao túng thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là Bitcoin. Điều đó khiến cho các nhà đầu tư hoang mang sau mỗi lời nói úp mở của vị tỷ phú này.

Elon Musk tuyên bố Tesla ngừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin vì quan tâm đến môi trường. Tuy nhiên theo Anonymous, điều này không thể hiện qua hoạt động của Tesla. Nhóm hacker đưa ra nhiều cáo buộc đối với Elon Musk và công ty xe điện do ông điều hành.

Anonymous tiếp tục công kích vị tỷ phú giàu thứ 2 thế giới, cho rằng ông mắc chứng bệnh Superiority complex (tự xem bản thân giỏi hơn, quan trọng hơn người khác). Họ nhắc lại việc Elon Musk từng huênh hoang tuyên bố mình là “Hoàng đế của Hỏa tinh”.

Theo Anonymous, ông chủ Tesla đang gây hại cho những người thuộc tầng lớp lao động và tương lai của họ bằng cách liên tục khuynh đảo thị trường tiền mã hóa.

Có nhiều lý do khiến cho Anonymous "nóng mặt" với Elon Musk. Quan trọng nhất, nhóm tin tặc này nghĩ CEO Tesla không phải là bạn của mọi người, ngược lại với tôn chỉ "Were are Anonymous" do họ đặt ra.

Trong nhiều năm qua, Anonymous được xem là nhóm tin tặc lớn nhất, nổi tiếng nhất. Lấy biểu tượng mặt nạ Guy Fawkes theo phong cách được miêu tả trong tiểu thuyết và phim V for Vendetta, Anonymous thực hiện nhiều vụ tấn công lớn hệ thống máy tính của các tập đoàn đa quốc gia và một số thành phố.

