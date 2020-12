 Apple đóng góp vào tăng trưởng doanh số  tấm nền OLED của Hàn Quốc

Số liệu từ các công ty nghiên cứu thị trường Ubi Research và Omdia cho biết, các lô hàng tấm nền OLED tăng 42,3% so với quý trước lên 156 triệu chiếc trong quý 3 năm 2020.

Thị trường toàn cầu cho tấm nền OLED, dẫn đầu là Hàn Quốc, đã có sự tăng trưởng mạnh trong quý 3 năm 2020. Sự tăng trưởng này phần lớn là do Apple đã phát hành iPhone 12. Tuy nhiên, so với năm 2019, thị trường tấm nền OLED cho điện thoại thông minh giảm do sự sụp đổ của gã khổng lồ công nghệ Huawei, Trung Quốc

Xét về doanh thu cho tấm nền OLED, quý 3/2020 đã tăng 62,3% so với quý trước và đạt 978,33 triệu USD. Tuy nhiên, so với quý 3 năm 2019, các lô hàng đã giảm 1,3% và doanh thu bán hàng gần như giữ nguyên.

Các mẫu điện thoại thông minh iPhone 12 sử dụng tấm nền OLED từ Samsung Display và LG Display

Công ty nghiên cứu thị trường Ubi Research cho biết: “Các tấm nền OLED cho iPhone của Apple được cung cấp bởi Samsung Display và LG Display, và doanh số bán hàng tổng thể đã tăng trong quý này khi các lô hàng tấm nền OLED cỡ lớn của LG Display tăng lên”.

Trong khi đó, công ty nghiên cứu thị trường Omdia dự đoán rằng, doanh thu bán tấm nền OLED cho điện thoại thông minh của LG Display sẽ đạt 2,456 tỷ USD vào năm 2020, tăng 152% so với một năm trước. Thị phần của nó cũng dự kiến ​​sẽ tăng từ 4,8% vào cuối năm 2019 lên 10,5% vào năm 2020.

Trong một báo cáo đưa ra ngày 14/12, công ty đầu tư tài chính Shinhan Financial Investment cho biết, “Doanh số bán tấm nền OLED cho điện thoại thông minh của LG Display sẽ tăng 86% vào năm 2021 và doanh số bán tấm nền OLED cho TV của hãng sẽ tăng 71,7% so với năm trước”.

Bên cạnh đó, Samsung Display, công ty số 1 trên thị trường tấm nền OLED cho điện thoại thông minh, dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​thị phần của mình giảm từ 85,5% vào năm 2019 xuống còn 76,6% vào năm 2020. Điều này là do Apple bắt đầu trao các đơn đặt hàng tấm nền OLED dùng cho iPhone cho LG Display và nguồn cung cấp tấm nền OLED mà Samsung cung cấp cho Huawei giảm đáng kể.

Đối với thị trường tấm nền OLED cho điện thoại thông minh, lượng xuất xưởng tăng 30,4% so với quý trước lên 113 triệu chiếc trong quý 3 năm nay. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, các lô hàng đã giảm 17,9%.

Ubi Research cho biết: “Các lô hàng tấm nền OLED của công ty sản xuất tấm nền BOE của Trung Quốc và Samsung Display cung cấp cho Huawei đã giảm mạnh, theo kết quả khảo sát trong quý 3 năm 2020. Mặc dù Oppo và Vivo của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ mở rộng thị phần điện thoại thông minh của họ như một sự thay thế cho Huawei, nhưng họ đã không thể bắt kịp Huawei về sức mạnh thương hiệu. Khi các thương hiệu Trung Quốc không thể lấp đầy khoảng trống mà Huawei để lại trên thị trường điện thoại thông minh, nguồn cung tấm nền OLED giảm xuống”.

Trong một báo cáo gần đây, Omdia dự đoán thị trường tấm nền OLED cho điện thoại thông minh sẽ đạt 28 tỷ USD vào năm 2021, tăng 17,9% so với năm 2020. Trong khi đó, TrendForce đưa ra dự đoán, quy mô tấm nền OLED trên thị trường màn hình điện thoại thông minh sẽ tăng từ 33% trong 2020 lên 38% vào năm 2021.

Mặt khác, Ubi Research cho biết, đại dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt đối với Huawei đang có tác động lớn đến thị trường điện thoại thông minh OLED. Đồng thời, công ty này nhận định, hiệu suất bán hàng kém của dòng Galaxy S của Samsung Electronics, cũng là một yếu tố cản trở tăng trưởng thị trường.

Về vấn đề này, Ubi Research đã điều chỉnh giảm 15% dự báo lô hàng OLED của Samsung Display cho năm 2020 từ 387,5 triệu chiếc xuống 328,88 triệu chiếc. Đồng thời cũng hạ dự báo năm 2021 cho Samsung Display từ 426,8 triệu chiếc xuống còn 362,1 triệu chiếc. Trong khi đó, theo dự đoán, các lô hàng của BOE sẽ giảm từ 48,23 triệu chiếc xuống còn 33,7 triệu chiếc.

Phan Văn Hòa (theo Businesskorea)