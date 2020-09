Bỏ Pascal, học sinh lớp 11 sẽ được dạy Python

Thi THPT 2020: Sau nhiều năm đưa vào giảng dạy, Pascal sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình Tin học phổ thông vì lạc hậu, không còn phổ biến.

Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Tin học đối với bậc THCS và THPT từ năm học 2020-2021. Đáng chú ý là chương trình lớp 11 với nội dung giảng dạy chủ yếu liên quan đến ngôn ngữ lập trình Pascal bị lược bỏ khá nhiều.

Theo Bộ GD&ĐT, sách giáo khoa (SGK) Tin học 11 trình bày những yếu tố đặc trưng riêng về Pascal quá sâu, không cần thiết, gây quá tải cho dạy và học. Ngoài ra, một số nội dung về Pascal mang nặng tính lý thuyết và vượt chuẩn kiến thức kĩ năng (KTKN).

Học sinh lớp 11 sẽ được học Python, C++ thay cho Pascal.

Việc điều chỉnh nội dung giảng dạy môn Tin học 11 tập trung thay đổi những nội dung vượt quá chuẩn KTKN, không ảnh hưởng nhiều đến mục đích chính của môn học là Lập trình và Ngôn ngữ lập trình bậc cao, như xác định trong chương trình Tin học 11 năm 2006.

Hướng dẫn cũng loại bỏ những nội dung đi sâu vào chi tiết của Pascal do một số nội dung không phù hợp với trình độ nhận thức, tâm sinh lý của học sinh. Ngoài ra, ngôn ngữ Pascal hiện đã lạc hậu, không còn thông dụng.

Trên tinh thần loại bỏ Pascal khỏi chương trình Tin học 11, Bộ GD&ĐT cho biết cơ sở giáo dục có thể lựa chọn giảng dạy các ngôn ngữ lập trình có tính cập nhật, hiện đại, được dạy trong trường phổ thông nhiều nước như Python, C, C++…

Theo hướng dẫn, các phần lý thuyết, thực hành của môn Tin học 11 sau khi điều chỉnh sẽ dựa trên ngôn ngữ lập trình do trường lựa chọn giảng dạy.

Bộ GD&ĐT cho rằng ngôn ngữ lập trình Pascal đã lỗi thời, không còn thông dụng. Ảnh: Wikipedia.

Đối với bậc THCS, chương trình Tin học lớp 8 cũng giới thiệu về cấu trúc lập trình cơ bản, được SGK minh họa bằng ngôn ngữ Pascal. Theo hướng dẫn mới, các trường sẽ lựa chọn ngôn ngữ lập trình khác để minh họa cho bài học.

Xuất hiện từ năm 1990, Python đang là một trong những ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng rộng rãi. Theo GitHub, Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến thứ 2 trong năm 2019. Không chỉ dễ làm quen, Python còn được sử dụng trên nhiều hệ thống hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), máy học và phân tích dữ liệu.

Trong khi đó, C và C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình lâu đời nhất khi được tạo ra từ những năm 1970. Nhiều ngôn ngữ lập trình như PHP, Java hay JavaScript có nhiều điểm tương đồng với C. Theo Business Insider, C++ cũng được phát triển dựa trên C, là ngôn ngữ lập trình cốt lõi trong nhiều hệ điều hành, trình duyệt và trò chơi phổ biến.

(Theo Zing)