Ông Ali Hakim, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của Akamai cho biết, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến mọi người ở nhà và sử dụng Internet nhiều hơn. Đây là cơ hội để hacker đánh cắp dữ liệu của các cá nhân và doanh nghiệp thông qua môi trường Internet.

Chia sẻ trong hội thảo trực tuyến “Xu hướng tấn công mạng nhắm tới các tổ chức tài chính tại Châu Á” từ CMC Telecom và Akamai, được tổ chức mới đây, ông Ali Hakim cho biết, lượng truy cập internet toàn cầu trên nền tảng Akamai đã tăng đến 30% chỉ sau 1 tháng trong thời gian giãn cách xã hội. Con số này tăng gần bằng tốc độ tăng trưởng thông thường Internet của cả năm trước dịch. Đây cũng là cơ hội để tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu của các cá nhân và doanh nghiệp thông qua môi trường Internet.

Đại diện Akamai cũng nhận định hành vi trực truyến của người dùng đã thay đổi. Sự dịch chuyển đáng kể trong hành vi tương tác giữa con người, chuyển hướng tương tác của họ từ môi trường thực tế lên môi trường Internet, Xa hơn nữa, nó sẽ còn ảnh hưởng đến cách mà họ giao tiếp và thậm chí là ảnh hưởng vĩnh viễn. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu nghĩ đến chuyện để nhân viên làm việc từ xa như một trạng thái bình thường mới. Khái niệm thực tại mới “The New Reality” trong việc chuyển đối chiến lược của các doanh nghiệp sẽ phải coi yếu tố bảo mật là biện pháp không thể thiếu.

Cảnh báo nguy cơ tội phạm mạng lợi dụng dịch bệnh đánh cắp dữ liệu người dùng.

Ngày nay, có khá nhiều thứ phụ thuộc vào Internet, và thật không may, điều này có nghĩa là nhiều thứ dễ bị đe doạ. Quy mô và thiệt hại do tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu gây ra là rất lớn. Một thách thức lớn khác là trên Internet, việc bảo mật khó hơn rất nhiều so với việc tấn công. Chỉ cần có một lỗ hổng nhỏ, một ứng dụng chưa được vá, một nhân viên bấm vào liên kết sai hoặc một thiết bị không được bảo mật đúng cách thì kẻ tội phạm mạng sẽ lợi dụng để tìm cách khai thác nó và tấn công.

Theo thống kê của Akamai, trong 24 tháng vừa qua, Akamai quan sát thấy 662.556.776 vụ tấn công ứng dụng web nhắm vào ngành dịch vụ tài chính trên tổng số 7.957.307.672 vụ. Các vụ tấn công ứng dụng web rất phổ biến trong ngành tài chính cũng như các ngành khác, nhưng trong ngành tài chính kẻ tấn công không đi theo con đường truyền thống. Đỉnh tấn công ở nhiều thời điểm cho thấy các phi vụ tấn công nhắm vào ngành tài chính.

Khi nói về chuyển đổi số, đặc biệt đối với các đơn vị Tài chính – Ngân hàng, ông Sid Deshpande, Giám đốc chiến lược Bảo mật của Akamai Technologies cho rằng: “ Khi chuyển đổi số, sử dụng các ứng dụng CNTT vào việc quản trị và vận hành cũng dẫn tới những thách thức, cụ thể là các cuộc tấn công mạng. Các phương thức tấn công mạng như: tấn công DDOS, tấn công nội dung trên website, tấn công bằng API, BOT, VPN, DNS server…Đặc biệt, việc sử dụng VPN không còn bảo mật như mọi người vẫn nghĩ. Akamai đã đưa ra nhiều giải pháp trong đó có một giải pháp có tên là EAA (Enterprise Application Access) với thông điệp “Zero Trust - Không tin tưởng một người dùng hay bất cứ một kết nối nào”. Tất cả các truy cập đều cần phải xác minh theo những tiêu chuẩn mà doanh nghiệp và Akamai đưa ra.”

Chia sẻ về hợp tác với Akamai, đại diện CMC Telecom, ông Lê Anh Vũ, Giám đốc khối Công nghệ điện toán đám mây cho biết: “ CMC Telecom là đối tác chiến lược duy nhất của Akamai tại Việt Nam, chúng tôi cũng là nhà cung cấp đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp multi-cloud cho phép khách hàng sử dụng 01 portal duy nhất khởi tạo dịch vụ Cloud Server và quản trị ngay trên hạ tầng tài nguyên của Amazon Web Service, Google Cloud và Microsoft. Cùng với Akamai chúng tôi có thể đồng hành với các tổ chức tài chính, ngân hàng trong việc bảo mật dữ liệu vì đây là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.”

Hiện tại trên toàn Thế giới, Akamai có khoảng gần 300.000 server đặt tại 135 quốc gia. Trong đó, tại lãnh thổ Việt Nam có khoảng 800 server trải khắp từ Hà Nội – Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh. Với hàng trăm nghìn server của Akamai trên toàn cầu thì những server đấy đã được trang bị những hệ thống chống tấn công WAF, cùng với hệ thống chống tấn công DDOS sẽ hứng chịu tất cả những cuộc tấn công từ xa trước khi tới được hệ thống server gốc của khách hàng đặt tại các Data Center của Việt Nam.

NT