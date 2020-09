Dịch vụ trọn gói Apple One sẽ ra sao nếu người dùng có nhiều Apple ID?

Trong sự kiện tháng 9 mới đây, Apple công bố gói Apple One khá hấp dẫn, nơi tập hợp tất cả các dịch vụ thuê bao riêng lẻ, như iCloud hay Apple Music... Dù vậy, sẽ thế nào nếu người dùng có nhiều Apple ID khác nhau cho mỗi dịch vụ? Liệu những người như vậy có thể sử dụng Apple One?

Tình huống đặc biệt này phát sinh do tài khoản iTunes Store và tài khoản iCloud của Apple thực ra ban đầu hoàn toàn tách biệt. Dịch vụ đám mây của Apple đã trải qua một số lần đổi thương hiệu, từ iTools qua Mac, rồi đến MobileMe trước khi cuối cùng trở thành iCloud.

Gói Apple One bao gồm cả Apple Music và iCloud, trong khi có không ít người sử dụng các dịch vụ này với các Apple ID khác nhau. Một trong những người nêu ra vấn đề này là Christina Warren, chuyên gia điện toán đám mây của Microsoft.

Christina Warren viết trên Twitter: “Tài khoản Apple Music và tài khoản iCloud của tôi là khác nhau. Tôi tự hỏi làm sao Apple One xử lý được chuyện này”.

Tuy nhiên, dù Apple chưa có giải đáp chính thức, nhân viên kỹ thuật gạo cội của công ty là Chris Espinosa cũng đã khẳng định rằng Apple One sẽ “xử lý được”.

Đến nay, Apple vẫn chưa công bố ngày ra mắt cho sản phẩm trọn gói Apple One, chỉ biết rằng thời gian sẽ vào khoảng mùa thu năm nay. Gói rẻ nhất sẽ có giá 14,95 USD mỗi tháng, bao gồm các dịch vụ Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade và 50GB dung lượng iCloud.

Gói tương tự cho các gia đình có giá 19,95 USD, với dung lượng iCloud 200GB. Gói cao cấp nhất bao gồm Apple News+ và Apple Fitness+ cùng 2TB dung lượng iCloud.

Anh Hào(Theo 9to5Mac.com)

Apple Music, TV Plus, Arcade, News Plus và iCloud đều có mặt trong gói dịch vụ mới của Apple mang tên Apple One.