iOS 14.3 có gì mới?

iOS 14.3 có một số điểm mới đáng chú ý, như hỗ trợ định dạng ảnh ProRAW, tương thích hơn với Shortcuts, hoặc sửa lỗi mất tùy chọn Bluetooth...

Apple vừa phát hành hệ điều hành phiên bản cập nhật iOS 14.3 cho iPhone, và iPadOS 14.3 cho iPad. iOS 14.3 có một số điểm mới đáng chú ý mà người dùng có thể tham khảo trước khi cập nhật lên, hoặc tìm hiểu để trải nghiệm đầy đủ hơn sau khi cập nhật.

Hỗ trợ AirPods Max

iOS 14.3 sẽ hỗ trợ cho sản phẩm mới nhất của Apple, đó là tai nghe trùm tai AirPods Max. Cụ thể, iOS 14.3 tạo điều kiện cho âm thanh độ trung thực cao và phong phú, với việc hỗ trợ các tính năng như Adaptive EQ để điều chỉnh âm thanh theo thời gian thực, Active Noise Cancellation để chặn tiếng ồn môi trường, hay chế độ Spatial cho trải nghiệm giống như rạp hát.

Hỗ trợ ProRAW

iOS 14.3 mang đến định dạng ProRAW mới cho iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. ProRAW là chế độ được thiết kế cho những người thích chụp ở định dạng RAW, nhưng cũng muốn tận dụng điểm mạnh xử lý ảnh của iPhone. Người dùng có thể bật ProRAW trong Settings => Camera.

Ảnh ProRAW có kích thước xấp xỉ 25 MB, vì thế người dùng có thể cần hạn chế sử dụng tính năng này nếu dung lượng lưu trữ trên iPhone không còn nhiều. Người dùng có thể chỉnh sửa ảnh ProRAW ngay trong ứng dụng Photos.

Thêm lựa chọn quay chụp

Trên iOS 14.3, người dùng có thêm lựa chọn để quay video ở tốc độ 25 khung hình một giây.

Ngoài ra, iOS 14.3 còn mang đến lựa chọn chụp selfie như phản chiếu gương trên ‌‌iPhone‌‌ 6S, ‌‌iPhone‌‌ 6S Plus, iPhone SE, ‌‌iPhone‌‌ 7, ‌‌iPhone‌‌ 7 Plus, ‌‌iPhone‌‌ 8, ‌‌iPhone‌‌ 8 Plus và ‌‌iPhone‌‌ X.

Thông thường người dùng sẽ như được soi gương trước khi selfie, nhưng ảnh selfie bị đảo ngược lại; tính năng phản chiếu gương khắc phục điều này. Tính năng này trước đó đã có trên các đời iPhone mới hơn.

Siri mô phỏng âm thanh

Trợ lý ảo Siri trên iOS 14.3 có thể mô phỏng hầu như tất cả các loại âm thanh, từ động vật cho đến nhạc cụ,… Bạn có thể hỏi Siri những câu‌ như "cá voi lưng gù kêu như thế nào", hoặc "sư tử kêu như thế nào".

Thêm công cụ tìm kiếm mặc định

Ecosia là công cụ tìm kiếm mới với những chính sách tốt cho người dùng. Trên iOS 14.3, Ecosia có thể được đặt làm trình duyệt mặc định bên cạnh Google, Yahoo, Bing và DuckDuckGo.

Ứng dụng Shortcuts thuận tiện hơn

Shortcuts là ứng dụng giúp tạo biểu tượng ứng dụng mới. Trên iOS 14.3, việc sử dụng Shortcuts trở nên thuận tiện hơn. Khi mở lối tắt ứng dụng tạo bởi Shortcuts, ứng dụng sẽ không còn phải đi vòng qua Shortcuts, nên có thể được mở nhanh hơn nhiều. Vẫn có một banner nổi lên, nhưng trải nghiệm nhìn chung vẫn liền mạch hơn.

Nhiều ứng dụng được nâng cấp

Các ứng dụng như Apple Fitness+, Apple TV+, hay Health đều được nâng cấp mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dùng.

Sửa lỗi

iOS 14.3 đã sửa lỗi có thể khiến một số tin nhắn MMS không nhận được, cùng sự cố khiến các nhóm không hiển thị thành viên khi viết tin nhắn.

Apple cũng đã giải quyết vấn đề khiến việc mở ứng dụng từ Spotlight không được, không mở được thư mục ứng dụng, cũng như tùy chọn Bluetooth không xuất hiện trong Settings.

Một lỗi nữa mà iOS 14.3 đã khắc phục, đó là bộ sạc không dây MagSafe Duo không thể sạc ‌iPhone‌ ở mức thấp hơn công suất tối đa.

Anh Hào(Theo Mac Rumors)