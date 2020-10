'iOS 14 là bản nâng cấp tệ nhất của Apple'

Chỉ thị 14 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã đưa ra định hướng cho các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ TT&TT trước ngày 30/9/2020.