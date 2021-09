iOS 15 tương thích với những iPhone nào?

Hồi đầu năm, từng có thông tin đồn đoán rằng iOS 15 không tương thích với các dòng máy iPhone 6S và iPhone SE, nhưng thực tế cả 2 dòng máy cũ này đều được hỗ trợ.

iOS 15 vừa được Apple phát hành bản chính thức. Người dùng iPhone có thể truy cập mục Settings => General => Software Update để cập nhật qua đường mạng không dây, hoặc kết nối với máy tính để cập nhật bằng iTunes. Có thể sẽ mất một chút thời gian do nhiều người cùng nâng cấp một lúc.

iOS 15 và iPadOS 15 mang đến nhiều tính năng mới cho iPhone, iPad. Chế độ Focus mới giảm sự mất tập trung của người dùng khi hạn chế thông báo và những người được liên lạc trong khung giờ nhất định. Trình duyệt Safari được thiết kế lại, chuyển tab bar xuống dưới cùng, trong khi Tab Group sẽ sắp xếp tất cả các thẻ đang mở.

Tính năng xem 3D trên iOS 15 chi tiết hơn tại các thành phố lớn, thông tin về giao thông công cộng cũng rõ ràng hơn, bổ sung chỉ đường dựa trên thực tế tăng cường. Còn Live Text là tính năng phát hiện văn bản trong bất kỳ hình ảnh nào để người dùng chọn, sao chép, dán và dịch trên toàn hệ điều hành.

Những iPhone hỗ trợ iOS 15

iOS 15 tương thích với những iPhone nào?

iOS 15 và iPadOS 15 tương thích với mọi iPhone, iPad chạy iOS 14 và iPadOS 14. Cụ thể, các mẫu iPhone có thể lên iOS 15 bao gồm: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (thế hệ thứ 1 và thứ 2), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPod touch thế hệ 7.

Hồi đầu năm, từng có thông tin đồn đoán rằng iOS 15 không tương thích với các dòng máy iPhone 6S và iPhone SE, nhưng thực tế cả 2 dòng máy cũ này đều hỗ trợ.

Đối với iPadOS 15, các thiết bị hỗ trợ bao gồm iPad Pro (2015) / Pro (2017) / Pro (2018) / Pro (2020) / Pro (2021), iPad Air 2 / Air 3 / Air 4, iPad (2017) / (2018) / (2019) / (2020), iPad Mini (2015) / Mini (2019).

Anh Hào