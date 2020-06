Bản cập nhật Windows 10 tháng 5/2020 gây ra thông báo lỗi

Microsoft vừa tiết lộ thêm các vấn đề trong bản cập nhật Windows 10 mới nhất như lỗi báo mất cổng máy in, lỗi màn hình kết nối ngoài bị đen, hay lỗi mất kết nối Internet 4G.

Microsoft hiện đang phát hành rộng rãi bản nâng cấp Windows 10 phiên bản 2004 (tháng 5/2020) cho hàng triệu máy tính trên toàn thế giới, nhưng đi kèm với đó là một số cảnh báo lỗi có thể xảy ra. Mới nhất trong tài liệu hỗ trợ được công bố tuần này, Microsoft đã cảnh báo thêm một số lỗi mới.

Theo đó Microsoft đã tiết lộ thêm các vấn đề trong bản cập nhật Windows 10 mới nhất như lỗi báo "làm hỏng" máy in, lỗi khiến màn hình kết nối ngoài bị đen, hay lỗi gặp vấn đề mất kết nối Internet từng được nhận diện vào tháng trước.

Microsoft vừa tiết lộ thêm các vấn đề trong bản cập nhật Windows 10 mới nhất như lỗi báo mất cổng máy in, lỗi màn hình kết nối ngoài bị đen, hay lỗi mất kết nối Internet 4G.

Đối với máy in, Microsoft tuyên bố rằng người dùng chạy Windows 10 phiên bản 1903 trở lên (nghĩa là tất cả các phiên bản kể từ tháng 5/2019) có thể thấy cổng máy in USB của họ bị lỗi “mất tích” nếu ngắt kết nối máy in sau đó tắt Windows.

Đây không phải là vấn đề đối với máy tính để bàn, nhưng chắc chắn sẽ gây ra sự cố cho laptop. Microsoft cảnh báo rằng “Windows sẽ không thể hoàn thành bất kỳ tác vụ nào yêu cầu cần cổng đó".

Để tránh điều đó, người dùng sẽ cần nhớ luôn kết nối lại máy in trước khi khởi động Windows. Người dùng có thể kiểm tra các cổng máy in ở đây: Start > Settings (biểu tượng bánh răng) > Devices > Printers & Scanners > Print Server Properties > Port tab.

Đối với màn hình kết nối ngoài, Microsoft cũng có một vấn đề lớn. Microsoft nói rằng bất kỳ laptop hoặc tablet nào có màn hình cảm ứng đang chạy Windows 10 phiên bản 2004 có thể khiến màn hình ngoài bị nhấp nháy hoặc bị đen khi người dùng kết nối.

Microsoft khẳng định đang cố gắng để khắc phục sự cố này trong phiên bản tương lai của hệ điều hành Windows 10, nhưng hiện tại người dùng sẽ phải khởi động lại máy mỗi lần gặp sự cố này.

Và cuối cùng, Microsoft xác nhận rằng trong bản cập nhật bảo mật Windows 10 tháng 6/2020 chưa có chỉnh sửa cho lỗi mất kết nối Internet với bất kỳ ai sử dụng modem 4G LTE (chẳng hạn như các USB 4G được bán bởi các nhà mạng trên toàn thế giới).

Anh Hào (theo Forbes)